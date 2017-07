Украинские блогеры зацепились языками

Одного из ярых сторонников госпереворота на Украине - блогера Юрия Романенко - несмотря на «заслуги», позорно выгнали из телестудии за отказ говорить по-украински.

Инцидент произошел на программе «Прямым текстом» провинциального телеканала ZIK.

Ведущий программы с русской фамилией Дроздов (кстати, тоже блогер) настоятельно потребовал от Романенко говорить исключительно на украинском языке, но гость категорически отказался и был изгнан из студии.

Забавно, что поначалу блогер согласился вести беседу на государственном языке и на некоторое время даже сдержал слово (в буквальном смысле - русское), но потом внезапно утратил дар родной речи и после этого почему-то передумал вновь уступать ведущему. «Нет, я не хочу говорить по-украински», - заявил Романенко по-украински.

Подход ведущего тоже отличался взвешенностью и логикой. Свое требование к блогеру он мотивировал тем, что для него принципиально, какой язык звучит в студии. При этом другой участник - мусульманин Мохаммад Фараджаллах - говорил по-русски, и никто ему на дверь не указывал. Кстати, темой передачи было намерение народных депутатов начинать свои заседания с чтения молитвы «Отче наш» .

Who is who? Юрий Романенко - руководитель т.н. украинского Института будущего и главный редактор русскоязычного сайта «Хвиля». Кроме того, он популярный блогер - его читают 55 000 пользователей. И самое главное - фанатичный поклонник майдана, на котором попрали украинскую государственность, в первую очередь, конституцию.

Романенко послушно вышел из студии ZIK, но затаил обиду: «Если вы считаете, что кто-то не имеет права говорить на том или ином языке, то завтра вы придете к мысли, что он не имеет права жить по тем же причинам».

Правильно, Юрий! И именно поэтому вы и ваши единомышленники заявляете, что всех русскоговорящих (т.е. в том числе и вас) необходимо загнать в гетто и насильственно украинизировать.

Блогер решил «замочить» обидчика по всем фронтам. «Я поздравляю всех, кто истерично вопил, какой Дроздов патриот, что проучил русскоязычного Романенко... Напомню, что еще не отгремел Иловайск, впереди был разгар боев за донецкий аэропорт и Дебальцево, украинская армия наступает на Донбассе и тут...»

Романенко дает ссылку на блог Дроздова, который в конце апреля 2014 писал, что мобилизация - это геноцид, и предлагал всем, кто выступает против мобилизации, объединяться. «Да Остап еще не понял, что он попал на бабки», - угрожает блогер без уточнения деталей.

И тут внезапно Юрий вспоминает о попранной им и его почитателями конституции Украины, а конкретно - о статье 10:

«Государственным языком в Украине является украинский. Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Применение языков в Украине гарантируется конституцией и определяется законом».

И тут Романенко вообще понесло совсем не в украинскую степь.

«Мы всегда должны помнить, что все процветающие народы имеют согласие относительно базовых принципов своего общежития, а все прозябающие народы неспособны выработать консенсус, как следствие имеют войну всех против всех и живут в нищете. Способность Украины к нахождению консенсуса позволила избежать ей многих рисков, которые ей пророчили на заре независимости. Если мы потеряем такую способность, мы рискуем потерять государственность Украины», - написал он в огромной статье на «Хвиле».

Так в чем дело, Юрий?!? Где ваш консенсус с жителями Донбасса?!? Или вы вспомнили об этом, когда вас, по-русски говоря, нагнули?

Прокомментировали скандал и другие известные украинские блогеры.

«Забавно наблюдать, как на пророссийских ресурсах с гневом обсуждают то, как с программы Дроздова был изгнан пинком под зад «политолог» Романенко, не желавший говорить по-украински. Особо меня потрясли комментарии «правильно парень сделал, не надо было к бандеровцам вообще ходить!» Погуглить, что за «парень» Романенко, какова роль его в розжиге ненависти в стране и что это дерьмо предлагало делать с людьми, не принимающими «едино правильную политику партии» - это намного сложнее, чем наградить Романенко виртуальным орденом «Борец с бандеровцами», - открыл глаза заблудшим Анатолий Шарий.

А публицист Андрей Булгаров в своем блоге напомнил о связях ведущего с кумом российского президента Владимира Путина - Виктором Медведчуком: «Остап, ты идиот. Конечно, русскоговорящий Романенко тебе противнее украиноязычного Медведчука. Ты думаешь, все забыли, как с медийного небытия именно ты вытащил Медведчука, предоставил ему и его «Украинскому выбору» свою программу как агитационную площадку?»

О-па! Бедный Дроздов, наверное, пожалел, что вышел в эфир. Теперь его и на деньги грозят развести, и госизмену шьют... Чемодан - вокзал - ?..

Автор: Шура Тайгер

Фото: эфир телеканала ZIK