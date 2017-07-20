Мусорный океан поглощает Землю

20 лет назад известный яхтсмен Чарльз Дж. Мур возвращался с регаты и неожиданно для себя и своего экипажа угодил в... океан мусора, дрейфовавший в северной части Тихого океана. Тогда он потратил много времени на изучение этого зловещего феномена.

Естественно, выяснилось, что этот мусор - прямое следствие человеческой жизнедеятельности. Под воздействием течений, образующих в этом месте Мирового океана гигантский водоворот, мусор попадает в закольцованную область, сбиваясь в компактные образования на поверхности воды. Постепенно к старым пластам добавляются новые, из которых более 70% поступают с континентов, а 20-30% выбрасываются за борт экипажами проплывающих кораблей. Около 70% мусора опускается на дно.

К сожалению, человечество ничего не сделало для ликвидации этой проблемы за истекшие годы, так как ни одно правительство не готово взять на себя ответственность за загрязнение. Киотский протокол по климату до сих пор не ратифицирован теми же США. Что уж тут говорить о мусоре, который всяк бросает где и как хочет. Но если человек желает забыть о природе, то природа ему о себе непременно напомнит.

Еще совсем недавно считалось, что мусорное пятно в так называемых «конских широтах» (или широтах штилевого пояса) имеет размеры, вдвое превышающие площадь американского штата Техас, и выглядит как огромный остров посреди океана.

Последние исследования показали, что большая часть мусора состоит из небольших (около 5х5 мм) пластиковых частиц, которые распределены на поверхности и в средних слоях воды. Состав «мусорного континента» не позволяет определить истинные масштабы загрязнения, поскольку размеры его не фиксируются с орбитальных высот или при помощи аэросъемки.

Тем не менее, согласно некоторым данным, площадь мусорного пятна выросла от 700 тыс. до 15 млн км², что приближается к 8% площади Тихого океана.

Мусорное пятно не только быстро увеличивается, но и, что гораздо страшнее, пускает метастазы. Менее месяца назад экологи встревоженно заговорили об аналогичном пластиковом образовании на юге Тихого океана; нашли мировые плавучие свалки и в Атлантике.

Природа по-своему борется с этим новым грозным явлением. Еще недавно считалось, что для распада пластика на составные элементы потребуется несколько веков. Но ученые выяснили, что ряд искусственных соединений быстро растворяется в морской воде, насыщая ее канцерогенными веществами. Также пластиковые отходы заглатывают морские животные, принимая, например, полиэтиленовые пакеты за медуз. Мелкие частицы пластика напоминают рыбам планктон.

В результате ряд видов перешел на частично пластиковую диету, что по восходящей цепочке обязательно скажется и на людях, которые эту рыбу едят. Весьма печально, но мы создали устойчивые экоцепочки потребления и переработки пластика живыми существами.

Копится мусор и на островах. Один из них - Тилафуши - власти райского архипелага Мальдивы создали всего в 7 км от его столицы. Там денно и нощно висит ядовитый смог, а в светлое время еще и копается местное население. Такова изнанка преуспевания.

Вспоминается и свалка неподалеку от международного аэропорта Шереметьево, которую из-за ее высоты приходится принимать во внимание пилотам садящихся самолетов. Да что там, достаточно выйти в собственный двор или выехать за черту города, где вы живете, чтобы понять, как хорошо налажено у нас «производство» мусора.

Есть, правда, Швейцария, Австрия и другие страны, где жестоко карают за загрязнение окружающей среды - от собачьих экскрементов на клумбах до свалок пластиковых отходов. Но, к великому прискорбию, таких стран - абсолютное меньшинство, а Россия лидирует по количеству мусора на диких свалках.

Автор: Александр Артамонов