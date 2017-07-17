Интересные факты о Бенито Муссолини

Москва и Париж против максимализма США
Франция желала бы получить российскую поддержку по ряду вопросов, так как у нее существуют разногласия с США, пытающихся навязать ей свой подход в борьбе с так называемым «Исламским халифатом».
Франция желала бы получить российскую поддержку по ряду вопросов, так как у нее существуют разногласия с США, пытающихся навязать ей свой подход в борьбе с так называемым «Исламским халифатом».
Триумфатором нынешнего авиасалона по всем признакам обещают стать «Гражданские самолеты Сухого» со своим «Суперджетом-100», спрос на который, по прикидкам СМИ, растет по всему миру и сулит увеличение числа заказов на флагман российского авиапрома.
Из-за конфликта между родителями в отношении религии, Муссолини, в отличие от большинства итальянцев, так и не был крещён, но это не помешало ему решить римский вопрос и наладить отношения между церквью и правительством.
В 4 года юный Бенито научился читать, а уже в 5 играл на скрипке.
Благословение родителей жены на первый брак получил интересным способом, после 3 неудачных просьб он достал пистолет и сказал «4 пули. 3 для вас. 1 для меня». Родители дали своё согласие в тот же час.
Один раз снаряд попал в окоп, где сидели 7 итальянских солдат. Выжил один единственный - Бенито Муссолини.
В тот момент он был на фронте полтора месяца, всё оставшееся время он пролежал в больнице, так что легенды про его фронтовой героизм являются мифом.
Несмотря на родственные идеологии с Германией во главе с Гитлером, Муссолини готовился к войне против Германии, а союзниками должны были стать Франция и Англия, позже всё произошло наоборот.