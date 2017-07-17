Бабушка, которая помнит Первую Мировую

Марфа Николаевна Чиглинцева родилась, как записано в её документах, в 1907 году в селе Сарвиха Двонейской волости.

За прошедшие с той поры 107 лет мир очень изменился: больше нет такой деревни, нет и волости, да и царской России тоже нет. И только в светлой голове Марфы Николаевны хранятся ясные картины жизни начала века.

— Эта война очень тяжелая была, — горестно покачивая головой, вспоминает Первую мировую Марфа Чиглинцева. — Меня тогда из Сарвихи родители перевезли в деревню Михайловка, что в Башкирии. Помню, как в той деревне почти в каждом доме кого-нибудь да и убило на той войне.

Отец долгожительницы Николай Александрович на войне не был, а вот её старшего брата, когда возраст подошел, призвали. Но на передовую не отправили, в Петрограде он обучал новобранцев военному делу. Для пожилой женщины эти воспоминания невероятно близки, рассказывая, она не может сдержать слез. Дальнейшая её жизнь была очень трудна. Марфа росла в большой многодетной семье, в которой было одиннадцать детей, но многие её братья и сестры умерли ещё в детстве, выжили только трое. После революции семью долгожительницы раскулачили и сослали.

— Забрали лопаты, вилы, одежду… Всё забрали, до последней ложки, — снова вытирает слезы Марфа Чиглинцева. — Свекровь моя успела в дорогу две юбки надеть, в подол верхней кое-какие деньги зашила. Так к ней уже на вокзале солдаты подошли, обыскали и юбку с деньгами отняли. Голодные, раздетые, без копейки денег приехали мы в Ашу.

Большая семья скиталась по углам, перебивалась случайными заработками. И только в 1929 году смогли Чиглинцевы отстроить дом, окончательно обосновавшись в Аше. Память Марфы Николаевны переворачивает одну за другой страницы её долгой жизни. Что-то она, конечно, пропускает, забывает какие-то имена и даты… Но сколько же всего она помнит! И вот, пожалуйста, — новое открытие!

— С 1937 по 1943 год я работала в артели имени Максима Горького, — рассказывает бабушка. — Она возле ашинской первой школы была. На лошадях, гужевым транспортом, мы возили уголь и дрова для завода. И там со мной работал дед Саши. Красивый был мужчина, высокий с такой длинной густой бородой.

Вместе с внучкой долгожительницы, Натальей Васильевной, выясняем, о каком Саше идет речь. И оказывается — об Александре Шевалдине из Тольятти, который написал в «Стальную искру» письмо о своем деде — солдате Первой мировой! Их судьбы причудливым образом переплелись — в 1963 году Александр Александрович женился на дочери долгожительницы Раисе Васильевне, и с той поры они родственники. В сентябре Марфа Николаевна ждет Шевалдиных на свой сто седьмой день рождения. 107 лет! От этой трехзначной цифры берет благоговейная оторопь. Свидетельница века, пережившая все крутые переломы истории, смену государств и эпох. Живая наша память!