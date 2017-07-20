Зарево над миром

«Пожары над страной все выше, жарче, веселей / Плясали в два притопа - три прихлопа...» Каждый год МЧС России воспринимает эти слова Владимира Высоцкого как своеобразное сезонное пророчество: огонь действительно пожирает леса при аномально высоких температурах, причем на значительной части земной поверхности.

В определенных кругах любят объяснять традиционные для России летние лесные пожары пьянством национального масштаба. Но когда семь лет назад под Шатурой в Подмосковье загорелись торфяные болота (и не только), и подъехавшая в район бедствия полицейская машина провалилась в прогар, вряд ли кто-то мог обвинить алкоголиков в том, что они спровоцировали репетицию апокалипсиса в региональном масштабе.

«Как раз в Калифорнии происходит действие байки про аквалангиста, чей труп нашли посреди сгоревшего леса»

Торфяники тлеют всегда, и потушить их (как и уголь) невозможно. Процесс медленного горения происходит даже зимой под снегом, в недрах торфяных отложений. В 1972 году при аналогичном бедствии богатый Советский Союз закачивал в эпицентр горения жидкий азот. Вряд ли Россия, научившаяся считать деньги, может позволить себе это недешевое удовольствие.

И вот, посмотрев на дальнее зарубежье, мы обнаруживаем бесконечный пожар, полыхающий вот уже более ста лет (!!!) на угольных китайских копях. Правда, около трех лет назад Пекин заявил, что за последнее время огонь поутих, так как весь уголь сгорел.

Аналогичная ситуация замечена ООН и в других государствах. Одной из традиционных зон бедствия является Калифорния, где даже «терминатор» Шварценеггер на посту губернатора не смог навести порядок с лесными пожарами. Хотя надо отдать ему должное - он очень старался и даже третировал американцев пугающими плакатами типа «Не ходи в лес - сгоришь!» Но без толку.

Это как раз в Калифорнии происходит действие популярной интернет-байки про аквалангиста, чей труп нашли посреди сгоревшего леса (по некоторым данным, бедняге даже присвоили премию Дарвина).

В основе анекдота - вполне реальная история, связанная с пожаротушением. Дело в том, что для борьбы с огнем у пожарных помимо машин с водой или насосов с водозабором из пожарных хранилищ, есть еще и авиация. В составе таких воздушных частей на первом месте стоят вертолеты. Для Запада это, как правило, десантные машины, произведенные «Белл Текстрон» (США, Канада) или «Еврокоптер» (ЕС), а для России - наши любимые «Ми». Существуют и пожарные модификации «Боинга» и Ил-76, а также пока еще достаточно экзотичный, несмотря на 15 лет славной эксплуатации, самолет-амфибия Бе-200 таганрогского производства.

Как правило, вертолет производит водозабор при помощи большой емкости, висящей на тросе с проходящим через него электрокабелем. Подлетая к водоему, винтокрылая машина снижается и включает насос, находящийся внутри емкости. Есть и более простой, но опасный способ - «притопить ведро», как говорят профессионалы, чтобы зачерпнуть водички, а потом набрать высоту и лететь на пожар. Вот при таком «диком» водозаборе несчастный и ничего не подозревающий аквалангист вполне мог оказаться... в ведре, как рыбка в стакане. После чего его и «слили» в эпицентр возгорания с высоты около 50-70 метров (тушение на большей высоте приводит к сильной воздушной дисперсии, то есть влага не долетает до земли в эффективном объеме).

Само собой разумеется, вертолеты не летают над теми местами, где внизу сплошной огонь. Это невозможно, потому что воздух там разрежен горением и не имеет достаточную подъемную силу, чтобы удержать аппарат. Отсюда тактика - тушить по кромке возгорания.

В отличие от вертолетов, самолеты - Ил-76, «Боинги» или Бе-200 - набирают воду для пожаротушения на большой скорости (операция так называемого «скупирования»). Такая тактика буквально загоняет воду в резервуар. Тут, конечно, существует ограничение по высоте волн (но вот Бе-200 способен производить скупирование даже при полутораметровых волнах).

В силу высокой скорости и наличия несущей поверхности крыла самолет может быстро промчаться над центром пожара, так как он не зависает в воздухе, подобно вертолету.

«Люди по-прежнему крайне ограничены в своих технических возможностях, несопоставимых с площадями возгорания»

Из всего этого следует простой вывод: люди по-прежнему крайне ограничены в своих технических возможностях, несопоставимых с площадями возгорания. Также у нас и за рубежом в последнее время, помимо - что греха таить! - забытых нерадивыми туристами костров, появился и «лесной террор», то есть выжигание лесов в местах проникновения озлобленных мигрантов. Именно такого генезиса многие лесные пожары, бушующие в тех же Франции, Испании или Португалии.

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