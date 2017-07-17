Убийственная мода на «столыпинские галстуки»

25 августа 1906 года на Аптекарском острове в Петербурге произошел один из крупнейших терактов в истории Российской империи — покушение на главу правительства Петра Столыпина.

Мода на террор

Премьер-министр Петр Аркадьевич Столыпин, ныне почитаемый как выдающийся государственный деятель и реформатор, многими своими современниками в первую очередь рассматривался как «вешатель». Такую репутацию Столыпин заработал как сторонник предельно жестких мер по отношению к участникам первой русской революции, вспыхнувшей в 1905 году.

В русской истории остался термин «столыпинский галстук», подразумевавший виселицу. Премьер-министр был автором «закона о военно-полевых судах», предельно упростившего процедуру следствия и вынесения приговоров по делам участников революционного движения. В соответствии с этим законом были повешены не менее 3740 революционеров и лиц, причисленных к таковым.

У Столыпина были основания действовать жестко. После расстрела мирной манифестации рабочих 9 января 1905 года в Петербурге Россию захватила волна протестов, которая вскоре от забастовок и демонстраций перешла в стадию вооруженного сопротивления.

Представители радикальных партий вспомнили опыт народовольцев, убивших императора Александра II, и вновь стали активно использовать в качестве метода борьбы террористические акты, количество которых измерялось сотнями.

Охота велась на представителей режима, начиная от рядовых полицейских и заканчивая высшими чиновниками империи.

Столыпин имел опыт личного соприкосновения с террором еще в должности саратовского губернатора. На него самого покушались четырежды, а в ноябре 1905 года в его доме членом «Боевой организации партии эсеров» Анастасией Биценко был застрелен генерал Виктор Сахаров, присланный в губернию для пресечения революционных беспорядков.

В апреле 1906 года Столыпин был назначен главой МВД. Должность эта была расстрельной в прямом смысле слова — два предшественника Столыпина, Вячеслав Плеве и Дмитрий Сипягин, были убиты террористами.

Заняв пост, Столыпин стал выступать за жесткие методы подавления революции, чем приводил в ярость депутатов Первой Государственной Думы, настроенных резко оппозиционно.

В июле 1906 года Первая Государственная Дума была распущена, а Петр Столыпин был назначен премьер-министром с сохранением поста главы МВД.

Особо опасный «Медведь»

Для революционеров сторонник жесткой линии, наделенный большими полномочиями, стал главной мишенью.

В 1906 году от партии эсеров отделилась группа, по своим политическим взглядам склонявшаяся к анархистам. Новая политическая сила получила название «Союз социалистов-революционеров-максималистов». Максималисты выступали за создание «трудовой республики» на базе «самоуправляющихся коллективов города и деревни». В качестве главного метода члены движения использовали террор, который, по их мнению, должен был подготовить всеобщее восстание против режима.

Летом 1906 года максималисты стали готовить покушение на Столыпина. Руководил акцией Михаил Соколов по кличке «Медведь» — профессиональный революционер, участник Декабрьского вооруженного восстания 1905 года в Москве. Во время боев в Москве «Медведь» руководил боевыми дружинами в самом эпицентре событий, на Пресне.

Группа «Медведя» работала в Петербурге основательно. Террористы располагали лабораторией, где готовились взрывные устройства, имели несколько конспиративных квартир, автомобиль и даже собственную конюшню. В то время как царская охранка вела слежку за революционерами, революционные агенты аналогичным образом вели слежку за потенциальными жертвами, тщательно выбирая наилучшее место и время для атаки.

В качестве места для атаки на Столыпина была выбрана казенная дача премьер-министра на Аптекарском острове в Петербурге, где он регулярно проводил приемы посетителей.

Непосредственными исполнителями акции были назначены трое — Иван Типунков (кличка «Гриша»), Илья Забельшанский («Француз») и Никита Иванов («Федя»).

Диверсию назначили на 12 (25 по новому стилю) августа, суббота — традиционный приемный день Столыпина.

Фальшивые жандармы и настоящая взрывчатка

Прием посетителей у премьер-министра начался в 14:00. Около 14:30 к даче подъехал конный экипаж, в котором находились два человека в форме жандармов и один штатский с портфелями в руках.

Когда вновь прибывшие попытались войти, их остановил швейцар. Обслуга дачи была осведомлена о возможности террористической атаки, двое жандармов вызвали у привратника подозрение. Дело в том, что незадолго до данных событий форма Отдельного корпуса жандармов претерпела изменения, а на посетителях были головные уборы старого образца.

Столкнувшись с сопротивлением, «жандармы» просто оттолкнули швейцара и двинулись дальше, но тут к ним бросился адъютант премьер-министра генерал Александр Замятнин, отвечавший за регистрацию посетителей. У генерала был опыт работы в Отдельном корпусе жандармов, и он сразу понял, что перед ним отнюдь не его офицеры.

Первоначальный план террористов заключался в проникновении вглубь здание как можно дальше, но швейцар и генерал Замятнин помешали им это сделать. Тогда исполнители швырнули свои портфели к следующим дверям, после чего здание потряс мощнейший взрыв.

Три взрывных устройства содержали в себе в общей сложности более полутора пудов (24 кг взрывчатки). Здание дачи было частично разрушено, от взрыва погибли и сами террористы, и те, кто находился в приемной.

Среди жертв теракта оказались как высокопоставленные чиновники (генерал Замятнин, пензенский губернатор Сергей Хвостов, член совета МВД князь Шаховской), так и рядовые люди из числа просителей и обслуги премьер-министра (лакеи министра Василий Солдатенков и Франц Стопелиус, крестьянка Анна Долгулина, горничная Аделаида Жилевич). В числе жертв оказались женщина с малолетним ребенком, а также беременная женщина, которую не удалось опознать.

Сам Столыпин не пострадал — взрывная волна выбила двери в его кабинете и опрокинула на премьер-министра чернильницу.

Пострадали дети главы правительства, 12-летняя Наталья и 3-летний Аркадий. В момент взрыва они находились на балконе дачи вместе со своей няней Матреной Останкевич. Взрыв выбросил их на мостовую. Аркадий отделался относительно легкими травмами, а Наталья получила тяжелые переломы ног и несколько лет не могла ходить. Няня погибла.

Всего, не считая исполнителей теракта, жертвами покушения на Столыпина стали 30 человек, около 70 были ранены.

Организатора теракта на Аптекарском острове повесили по «закону Столыпина»

Сам Столыпин, по свидетельству очевидцев, не потерял самообладания и твердости духа, что значительно укрепило доверие к нему со стороны императорской семьи.

Ответом на теракт было утверждение спустя неделю «Закона о военно-полевых судах», который предельно упрощал процедуру следствия и судебного производства.

В губерниях, переведённых на военное положение или положение чрезвычайной охраны, «очевидные дела» (в первую очередь, связанные с нападениями на должностных лиц) передавались в ведение судов, составленных из офицеров.

По сути своей, такие суды чем-то напоминали будущие Особые тройки НКВД времен «большого террора». Предание суду происходило в течение суток после совершения преступления. Разбор дела мог длиться не более двух суток, приговор приводился в исполнение в 24 часа. Обвиняемые в военно-полевых судах лишались каких бы то ни было прав, в том числе и на обжалование приговора.

Сторонники подобных мер говорят — «Закон о военно-полевых судах» позволил сбить волну террора. Противники возражают — эти суды отправляли на виселицу как тех, кто действительно был замешан в террористической деятельности, так и тех, кого ошибочно схватили по данному обвинению.

Организатора теракта на Аптекарском острове Михаила Соколова возмездие настигло как раз в соответствии с «Законом о военно-полевых судах». В конце ноября 1906 года он был опознан агентами охранки и схвачен в Петербурге. Через шесть дней он был повешен.

Премьер Петр Столыпин полагал, что, успокоив карательными методами страну, он затем сможет осуществить необходимые ей реформы. По сей день поклонники Столыпина полагают, что премьер был на верном пути, но ему не хватило времени.

Этот вопрос, однако, остается дискуссионным. Несомненно, военно-полевые суды так и не смогли искоренить терроризм в России полностью. Через пять лет после событий на Аптекарском острове, 14 сентября 1911 года, в городском театре Киева Петр Столыпин был тяжело ранен анархистом Дмитрием Богровым. 18 сентября премьер-министр Российской империи скончался от полученных ран.