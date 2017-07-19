Сюрпризы и прогнозы МАКС-2017

На базе ЛИИ им. Громова в наукограде Жуковский, что в 25 километрах от МКАДа, открыл свои двери Международный авиакосмический салон, известный под емким и энергичным названием МАКС. И если театр, как говорил основатель русской театральной школы Станиславский, начинается с вешалки, то МАКС в буквальном смысле слова встречает вас еще на подъезде - то есть на остановке электропоездов «Отдых», где оборудована не только новая платформа для железнодорожного экспресса, но и специальные автобусные остановки буквально в двух шагах от выхода из подземного перехода.

Прохождение линии контроля оставляет приятное впечатление. Нет, конечно, никто от правил безопасности не отказался и не откажется (как рассказали знакомые израильские инженеры из третьего в мире израильского самолетостроительного оборонного концерна IAI, специалисты эталонного аэропорта «Бен-Гурион» очень высоко оценивают общую организацию КПП на МАКСе). Тем не менее все проходит четко, слаженно и без задержек.

Погода тоже радует: уже типичные для Москвы смерчи, бури и ураганы, не говоря уже о проливных дождях, пока обходят МАКС и Жуковский стороной. Приятный ветерок позволяет не слишком мучиться от ношения галстука и других обязательных для официальных лиц аксессуаров.

Чем же в этом году радует МАКС?

Кстати, этот салон, по некоторым данным, рискует стать едва ли не последним с учетом только что открывшегося рядом с летным полем ЛИИ им. Громова нового международного аэропорта.

Для широкой публики, которая сможет посетить выставку авиатехники в последние два-три дня (кстати, слово «последний» авиаторы из суеверия никогда не используют), будут выступать знаменитые пилотажные группы: «Русские витязи», «Стрижи» и «Соколы России».

Российские летчики - едва ли не единственные, кто осуществляет пилотаж на тяжелых боевых машинах. Те же французы из «Патруй де Франс» предпочитают не боевые, а учебно-спортивные «Альфа-Джеты».

МАКС занимает едва ли не первое место в мире по сложности летной программы и богатству представляемых воздушных номеров. Высший пилотаж демонстрирует зрителям группа ДОСААФ «Русь», которой в этом году стукнуло уже 30 лет. В этом году компанию ей составят «меньшие братья» по авиации в лице прибалтийских Baltic Bees и даже тихоходные поршневые самолеты.

Если говорить о сугубо профессиональной повестке дня, то возможным итогом авиасалона может стать согласование на поставку «Гражданскими самолетами Сухого» - владельцами ближнемагистрального «Сухой Суперджет-100» - дополнительных восьми бортов для мексиканской авиакомпании InterJet в рамках уже заключенного рамочного соглашения на 30 единиц авиатехники. На сегодня InterJet - вторая в мире авиакомпания (после «Аэрофлота») по количеству используемых бортов SSJ100.

В нулевые годы этот самолет расценивался как летающая лаборатория для обучения наших инженеров работе на новых автоматизированных чертежных станциях класса Кати 4 и 5 взамен устаревшего «Униграфикса». А производство планировали перевести на бесстапельную сборку при одновременном обновлении парка устаревших станков.

В те годы, когда «Суперджет» еще только пробовал небо, получить заказ под него было почти нереально, даже несмотря на подтвержденное партнерство и совладение проектом со стороны итальянской «Финмекканика» (четвертой корпорации в мире авиастроения), а также на использование композитов и французской силовой установки «САМ-146» (многие уже тогда считали ее слегка устаревшей).

Как бы то ни было, если мексиканцы возьмут дополнительные борта «Суперджет», то это станет серьезным прорывом как для «Сухого», так и для всей нашей страны, против которой в этой области единым фронтом выступают «Боинг», «Эйрбас» и бразильский «Эмбраер». Если верить генеральному директору «Гражданских Самолетов Сухого» В. Масалову, открылись перспективы поставки нашего ближнемагистрального самолета и Китаю. Скорее всего, речь будет идти о десяти бортах как программе максимум.

Александр Артамонов