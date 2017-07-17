Как муштровали новобранцев в Древнем Риме

Изначально, для перевозки снаряжения, использовались повозки, но после легендарной реформы Мария легионеры должны были таскать на себе все свое снаряжение и вещи. Это было сделано для того, чтобы сделать легион независимым и более мобильным. Однако легионеров с тех пор назвали "мулами Мариуса". Все снаряжение должно было весить по крайней мере 30 кг; доспехи и оружие весило примерно 20 кг.

В целом, легионеры каждый месяц проделывали 3 таких вот "дорожных" марша в течение 25 лет (это примерно 900 раз) Кто дожил до конца службы в среднем проходил 32400 км только в маршах. Такие тренировки приводили к тому, что легион мог двигаться быстрее большинства своих врагов, что часто было решающим фактором в войне.

Марш и строевая подготовка были лишь первой частью подготовки рекрутов легиона. Далее новобранцы проходили суровую тренировочную программу, которая включала в себя бег, прыжки и верховую езду, встречаются упоминания о некотором нормативе, в котором легионер должен был вскочить на лошадь вторым седоком и по прибытию на место соскочить с нее, при этом требовалось подразделению моментально построиться в боевое построение. Скорее всего, такие "фокусы" необходимы для засад и быстрого перемещения групп войск в определенную точку.

Также если поблизости был водоем, обучали плаванию, кстати, это было обязательной частью подготовки дунайских легионов, например, VII claudia pia fidelis

Когда физическая подготовка становилась достаточной, тогда начинались тренировки с оружием. Римская подготовка базировалась на таких же методах, что использывали гладиаторы. Устанавливался тяжелый столб на плацу, равный примерно весу мужчины. Рекруты тренировались атаковать столб тяжелым деревянным мечом и использовали для защиты ивовый щит, который утяжелялся так, чтобы быть примерно вдвое тяжелее стандартного щита(скутум). Это была стандартная практика, все учебное оружие было тяжелее реальных образцов более чем 2 раза.