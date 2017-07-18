Ганс Каммлер – неразгаданная загадка III Рейха

Обергруппенфюрер и генерал СС Ганс Каммлер - одна из самых загадочных фигур Третьего рейха. С 1944 года он руководил строительством подземных заводов по производству истребителей. Кроме того, вместе с генеральным директором компании «Шкода», почетным штандартенфюрером СС полковником Вильгельмом Фоссом он работал над неким засекреченным проектом, о котором не знали даже глава люфтваффе Геринг и министр вооружений Шпеер.

В курсе дела были только Гитлер и Гиммлер, перед последним Каммлер и Фосс непосредственно отчитывались.

23 апреля 1945 года, когда стало ясно, что конец рейха уже близок, Каммлер переехал в австрийский городок Эбензее, где еще в 1943 году под его руководством были начаты работы по созданию гигантского подземного комплекса под кодовым наименованием Zement. Но он пробыл там недолго: 4 мая отправился в Прагу. Скорее всего, он избрал такой маршрут, чтобы забрать документацию по секретным проектам, хранившуюся в офисах «Шкоды».

По официальной версии, Ганс Каммлер покончил с собой 9 мая 1945 года в лесу между Прагой и Пльзенем. Место его захоронения так и не было найдено. 7 сентября 1948 года суд Берлин-Шарлоттенбурга официально объявил Ганса Каммлера умершим.

Как полагает польский журналист и историк Игорь Витковский, главным проектом Каммлера было космическое оружие. Оно называлось Die Glocke, что в переводе значит «колокол». Именно поэтому самого Ганса Каммлера иногда называют «отцом «Колокола».

Если верить показаниям Вильгельма Фосса, при помощи этой технологии нацисты собирались уничтожить Москву, Лондон и Нью-Йорк. Выглядело устройство действительно как огромный металлический колокол, состоявший из двух свинцовых цилиндров, вращавшихся в противоположных направлениях и заполненных неизвестным веществом.

Увы, американцы, захватившие архив Каммлера, мало заинтересовались документами о «Колоколе», так как он не являлся ядерным оружием. Документация попала в руки советской разведки. Сейчас, по непроверенным источникам, она хранится в архиве Министерства обороны РФ под грифом «Секретно».

Что же касается самого Ганса Каммлера, то есть еще одно предположение: в конце войны обергруп-пенфюрер перешел на сторону американцев, которые переправили его в Аргентину в обмен на то, что он передал им свои секретные разработки...

От телевизора до айфона

Но нацисты занимались не только разработкой оружия. Так, первые в мире модели телевизоров были якобы представлены в 1938 году на выставке в Берлине.

Еще в 1934 году специалисты рейха начали разрабатывать аппарат «лазерного луча». Его основным назначением было ослеплять летчиков военно-воздушных сил противника. Работа над этим устройством была завершена за неделю до конца войны...

С февраля 1945 года бюро Ганса Каммлера наряду с прочими проектами работало над «миниатюрным переносным устройством связи». Норвежский историк Гудрун Стенсен пишет: «Вероятно, что без чертежей из центра Каммлера не было бы айфона. А на создание обычного мобильника ушло бы как минимум 100 лет». Возможно, мобильники и айфоны появились в нашей жизни гораздо раньше, чем через столетие...

Еще одним звеном в цепи странных обстоятельств, связанных с историей генерала Каммлера является почти полное забвение самого его имени и роли в истории Третьего Рейха. Весьма странной представляется та необъяснимая легкость, с которой это имя было предано забвению сразу после окончания войны. А ведь, как мы помним, этот неординарный человек считался одним из самых могущественным и влиятельных государственных чиновников Третьего Рейха.

В процессе поисков сведений о Каммлере уже упоминавшийся нами Том Агостон выяснил, что его имя даже не упоминалось на Нюрнбергском процессе – невероятный факт, если учесть какую важную роль играл этот человек в кругах приближенных к Гитлеру. Более того, нет никаких указаний на то, что его даже пытались искать, как прочих военных преступников.

В наши дни, когда Ник Кук попытался получить информацию о деятельности Каммлера за последние месяцы войны в Центре современных военных архивов в Колледж-Парке (Мэриленд), то обнаружил, что все документы по этому вопросу уже были кем-то изъяты.

Редакция Newsinfo