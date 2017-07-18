«Сухой закон» на выходные

Минздрав России собирается внести положение о запрете на продажу спиртного в выходные дни в Стратегию формирования здорового образа жизни. Глава московского отделения «Антиалкогольного фронта» Николай Бубнов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что подобные меры надо рассматривать в комплексе.

Сейчас по федеральному закону продажа спиртного в РФ разрешена с 08:00 до 23:00, но местные власти могут ужесточать эти ограничения. Так, в Чечне купить спиртное можно только два часа в сутки - с 08:00 до 10:00. В Ульяновской области алкоголь не продают в выходные. Теоретически буква закона позволяет региональным чиновникам ввести тотальный мораторий, но они по понятным причинам этого не делают. Хотя практика «сухого закона» на большие праздники, дни города, выпускные и т.п. в целях общественной безопасности применяется широко.

Против ужесточения ограничений традиционно восстают производители и крупные продавцы спиртных напитков. Для них это вопрос сугубо экономический. Недавно, например, пивовары предложили урезать временной промежуток продажи более крепких напитков (условно говоря, вина и водки), чтобы пиво (наносящее, по их мнению, меньше вреда пьющим его потребителям) получило фору в конкурентной борьбе.

«ВОЗ: на первом месте по пьянству в мире стоит отнюдь не Россия, а Литва»

Это предложение прокомментировал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, запомнившийся россиянам традиционным предновогодним советом - вместо шампанского и др. пить в праздники зеленый чай и морс. Он в ответ предложил запретить как раз продажу пива, поскольку пивной алкоголизм не менее страшен, чем любой другой, а низкое содержание алкоголя в пенном напитке вводит в заблуждение многих потребителей - например, подростков, которые привыкают к пиву и потом «перетекают» с него на более крепкие напитки.

ВОЗ считает «здоровой» нормой потребления алкоголя в национальных масштабах 8 литров в год на душу населения

Почему-то российская интеллигенция и круги, близкие к правительственным, глубоко убеждены, что пьянство является особенностью российского генотипа и всасывается в кровь буквально с молоком матери. Речь, скорее, идет о восприятии обществом того, что у нас принято называть чуть ли не национальным бедствием.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, на первом месте по пьянству в мире стоит отнюдь не Россия, а Литва. Представитель ВОЗ Гауден Галеа сообщил, что в 2016 году на каждого жителя Литвы пришлось по 16 литров потребленного алкоголя в пересчете на чистый этанол. «Это делает из Литвы крупнейшую пьяницу в Европе, самую пьющую страну в мире», - заявил медицинский чиновник.

В России объем потребляемого алкоголя на душу населения ежегодно снижается, и политика ограничений на его продажу сыграла тут заметную роль (если проследить статистику изменений параллельно с введением временных рамок реализации спиртного в розницу).

«После начала Первой мировой в России ввели сухой закон, и потребление алкоголя снизилось более чем в десять раз»

ВОЗ считает «здоровой» нормой потребления алкоголя в национальных масштабах 8 литров в год на душу населения. В Европе, для которой организация разрабатывает стратегию «отрезвления», о таком пока можно только мечтать.

Наша страна по литражу чистого спирта на каждого жителя долго была одной из самых трезвых в мире. По данным на конец XIX века в Европе меньше русских пили только норвежцы. В целом с XVII века до начала XX века Россия находилась на предпоследнем месте по душевому потреблению алкоголя среди передовых стран мира. Надо понимать, что это усредненные данные. То есть в крупных населенных пунктах пили больше, в отдаленных деревнях - мало. Львиная доля жителей трудилась на земле, а в этом деле алкоголизм равноценен «профнепригодности».

После начала Первой мировой в России ввели сухой закон, разрешив подачу крепких спиртных напитков только в ресторанах (то есть большинству населения они стали вообще недоступны), и потребление алкоголя снизилось более чем в десять раз - даже несмотря на закономерный рост его кустарного производства.

«В девяностых все достижения Горбачева разом сошли на нет: из-за кризиса россияне стали пить вдвое больше»

В советское время алкоголизация населения возросла, и в 1985 году тогдашний глава государства Михаил Горбачев ввел сухой закон, который в первое время дал высокие результаты (правда, это официальная статистика, которая не учитывала потребление продукции неконтролируемых частных производителей - «самогонщиков»).

Впрочем, в девяностых все достижения быстро сошли на нет: из-за кризиса россияне стали пить вдвое больше. То время памятно бесконечными рядами офисных девиц, сидящих на спинках скамеек с бутылкой пива после работы и продажей спиртного в ларьках чуть ли не около выхода из школ. Сейчас это трудно даже представить из-за запрета на возлияния в общественных местах и строгих территориальных ограничений продажи алкоголя.

Многие все эти годы сомневались в эффективности борьбы с алкоголизмом, но в 2000-х годах потребление алкоголя сократилось (в том числе за счет перераспределения рынка в пользу пива). Хотя все равно оставалось высоким - около 18 литров по официальной статистике.

«За последнее десятилетие потребление алкоголя в РФ упало с 18 до немногим более 10 литров»

С тех пор, то есть примерно за десятилетие, россияне стали пить намного меньше. По данным Минздрава, в конце 2016 года речь шла о десяти с небольшим литрах на душу населения. Теперь ведомство хочет довести уровень потребления алкоголя до уровня конца монархического периода отечественной истории - то есть не более 10 литров.

Временные ограничения на продажу спиртного - лишь одна мера из комплекса. В него также входит повышение акцизов и минимальных цен на водку, запрет рекламы алкоголя, ужесточение наказаний за правонарушения в нетрезвом состоянии, особенно для водителей, и пропаганда спорта (обратите внимание, что скверы в Москве теперь оборудованы тренажерами, а тема здоровой пищи популярна как никогда).

«В нынешнем году полным отказом от спиртного может похвастаться уже каждый третий наш соотечественник»

Социологические опросы рисуют пока не идеальную, но приятную картину. В 2015 году каждый четвертый россиянин был абсолютным трезвенником, 42% жителей страны пили считанные разы в год, каждый пятый - пару раз в месяц (данные ФОМ).

В нынешнем году полным отказом от спиртного может похвастаться уже каждый третий наш соотечественник, столько же употребляют его не чаще раза в месяц (данные «Левада-центра»).

Словом, продвижение к цели очевидно, несмотря на противодействие производителей спиртного и скепсис отдельных групп населения. Поэтому в свете статистики запрет на продажу алкоголя в выходные представляется не такой уж бесполезной и тем более не «драконовской» мерой. А те, кто привык выпивать бокал вина за ужином, могут купить его и заранее, без ажиотажа.



Россиян ждёт алкоголь по карточкам?

Александр Артамонов