Почему россияне боятся войны

Хотя россияне массово и совершенно обоснованно гордятся родной страной, это не защищает их от ряда фобий, связанных с экономикой и международной политикой - причем не только РФ, но и других стран. Эти страхи обнажил ВЦИОМ в недавнем социологическом исследовании, задачей которого было составление рейтинга проблем, беспокоящих наших соотечественников сильнее всего.

В июне, как отметил ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб, в России закрепилась наметившаяся ранее тенденция к обострению социальных страхов.

Больше всего, как выяснилось, россияне боятся роста цен и войны. И то, и другое присуще не только нашему обществу. Более того, если почитать ту же американскую литературу 40-50-летней давности - от Айзека Азимова до Джерома Сэлинджера - то легко убедиться, что люди и тогда, хотя бы в тех же США, хронически опасались глобального конфликта.

«Крупных врагов у России не существует: в этом отношении ее положение гораздо устойчивее, чем у СССР»

В то же время вполне очевидно, что нашим согражданам явно не стоит бояться войны: ведь для того, чтобы начался вооруженный конфликт, необходима как минимум страна-агрессор. А в настоящее время крупномасштабных врагов у России не существует. В этом отношении наша страна находится гораздо в более устойчивом положении, чем Советский Союз.

Дело в том, что СССР был идеологической державой, отстаивавшей определенное мировоззрение, которое, согласно общей теории марксизма-ленинизма, должно была распространиться на весь мир. Естественно, не входившие в социалистический блок страны всячески защищали свое право на самоопределение, что могло привести к крупномасштабному военно-идеологическому конфликту.

«Тот же ислам, провоцирующий проблемы в Западной Европе, совершенно иначе «ведет» себя в России»

Также внутренняя напряженность в Советском Союзе была связана с явной несвободой - или, иначе говоря, отсутствием некоторых фундаментальных прав в обществе: права на свободу совести, на самостоятельный выбор страны проживания, на частную предпринимательскую деятельность и проч.

Очевидно, что Россия не живет под гнетом подобных обстоятельств, поэтому вряд ли у нас может вспыхнуть гражданская война на религиозной или социальной (неравенство в доходах) почве.

Примечательно, что тот же ислам, провоцирующий проблемы в Западной Европе, совершенно иначе «ведет» себя в России. Во многом это связано с тем, что исповедующие ислам народы наряду с русскими входят в число титульных национальностей, образовавших Российское государство.

Итак, России не угрожает ни международный конфликт, ни внутренний - или, если все же угрожает, то в гораздо меньшей степени, чем в прошлые периоды ее истории.

«У Франции имеется ядерный потенциал, который при неблагоприятном стечении обстоятельств может оказаться в новых руках»

К сожалению, в Западной Европе вполне возможно столкновение ряда народов. Вряд ли стоит рассказывать, с чем может быть сопряжен такой сценарий. Все его компоненты налицо - ослабление традиционного уклада жизни, явное содействие властей бесконтрольной массовой иммиграции, колоссальный культурный разрыв между новоприбывшими и исконным населением западноевропейских стран, сильная религиозность мессианского типа иммигрантов и их потомков при явном атеизме большинства исконного населения, отсутствие системы интеграции иммигрантов... Этот список можно продолжать до бесконечности.

От последствий такой войны могут пострадать все. К примеру, у Франции имеется ядерный потенциал, который при неблагоприятном стечении обстоятельств может оказаться в новых руках (и не надо говорить о «террористах» - речь идет о превращении ЕС в полноценный «халифат»).

Также нельзя сбрасывать со счетов и угрозу, которые несут АЭС и могильники с радиоактивными отходами. В случае военных действий они способны стать угрозой для всех ныне живущих.

«Война у наших ворот неизбежно опрокинет всю систему экономических отношений»

Наконец, такая война у наших ворот неизбежно опрокинет всю систему экономических отношений. Если такой сценарий станет возможен, то трудно дать прогноз о стоимости рубля относительно валю стран, которые могут оказаться потенциально втянутыми в конфликт.

Получается, что инстинктивно и не отдавая себе полностью отчет в причине и механизмах своих страхов, россияне все-таки правы. Причина для беспокойства явно есть, причем не исключено, что вооруженный конфликт смешанного генезиса может разразиться на Западе в самое ближайшее время.

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Александр Артамонов