Наглость США и всепрощение России

Высокопоставленный источник в Белом доме, комментируя возможное возвращение арестованной в рамках санкций российской дипсобственности, заявил, что США рассчитывают получить «что-то взамен» - а иначе ничего и не вернут.

До этого Белый дом радовал обтекаемыми намеками на то, что Россия должна «проявить честность намерений по Сирии», хотя на тот момент переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже состоялись, и на них была достигнута договоренность о совместной работе по обеспечению сирийского перемирия.

Заместитель помощника президента США Себастьян Горка на днях подтвердил, что в Белом доме и впрямь рассматривают возможность возвращения МИДу РФ его собственности, чтобы «дать шанс» взаимодействию двух стран.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров расценил попытки Вашингтона выгадать «что-то взамен» на возвращении России ее же имущества и превратить эту ситуацию в рычаг влияния на Москву - «грабеж средь бела дня», не способствующий (мягко говоря) налаживанию двусторонних отношений.

«Вряд ли Лаврова по-настоящему удивляют дипломатические маневры Белого дома: только так везде и всегда американцы ведут свои дела»

Но на самом деле вряд ли Лаврова по-настоящему удивляют дипломатические маневры Белого дома. Только так везде и всегда американцы ведут свои дела. Достаточно вспомнить ряд случаев из истории взаимодействия наших стран во время Второй мировой.

Лизинг (то есть поставка Советскому Союзу вооружения и продуктов питания, а также ряда товаров народного потребления) вовсе не был безвозмездной операцией. Все было оплачено советским золотом - пусть и по достаточно конкурентоспособным ценам.

Не менее интересен и коммерческий аспект так называемого плана Маршалла, который, по существу, стал инструментом американской экономической экспансии - и в конечном счете привел к утрате суверенности Западной Европы.

«Наглость США во многом зиждется на всепрощенчестве европейских государств, включая и Россию»

Прожженный циничный прагматизм - это вообще отличительная черта янки. Можно вспомнить, что обеспечение существования Саудовской Аравии - дело рук того же Рузвельта по принципу «нефть в обмен на безопасность». В данном случае имелась в виду безопасность династии короля Аль Сауда.

Абдул-Азиз ибн Сауд на встрече с президентом США Франклином Рузвельтом в 1945 году

К сожалению, наглость США во многом зиждется на всепрощенчестве европейских государств, включая и Россию.

В нашей стране мало кто помнит, что в эпоху борьбы за независимость именно наша страна поддержала молодые Северо-Американские Штаты. Безусловно, в то время Россия руководствовалась интересами ослабления господства Британской империи над миром. Но помощь-то была оказана: в американских гаванях бросили якоря российские военные корабли, выступая гарантом существования молодой демократии (участвовал в том славном походе и будущий композитор, а тогда юный выпускник Военно-морского училища Римский-Корсаков). США тщательно делают вид, что не помнят об этом. Так же, как почему-то забыли и бескровный уход русских из Калифорнии и с Аляски...

Возможно, России стоит пересмотреть свой курс.

«Башар Асад - единственный законно избранный президент, эту простую истину готов признать даже молодой президент Франции»

Тем не менее трудно не заметить несообразность новой антироссийской выходки США. Несоблюдение Венской конвенции о неприкосновенности дипломатической суверенной собственности другой страны (к слову, букву и форму подобных трактатов соблюдал даже Гитлер) лишь еще раз доказывает, с каким зверем имеет дело мировая политика.

До последнего времени курс России в Сирии вообще не был поводом международных дискуссий, так как Башар Асад - единственный законно избранный президент (как, кстати, и убиенный Штатами в собственной столице Саддам Хусейн). Эту простую истину готов признать даже молодой президент Франции Эммануэль Макрон.

«Москва вполне в силах создать американским дипломатам невыносимые условия работы»

В то же время вызывает вопрос присутствие самих США в Сирии, которое, как ни посмотри, не подпадает ни под один мандат и не обусловлено никакими нормами международного права. Похоже, что со времен Обамы и его предшественников США решили признавать только одно право - право сильного, то есть эксклюзивной нации, имеющей право вести себя, как ей заблагорассудится.

И ответ России, конечно, не заставит себя ждать. Москва, как недавно заявил телеведущий Дмитрий Киселев, вполне в силах создать американским дипломатам невыносимые условия работы. Возможно, что как раз такой язык и услышат на берегах Потомака.

Александр Артамонов