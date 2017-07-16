Татаро-монгольское иго в цифрах

Люди

169 документально зафиксированных поездок

совершили русские князья в Орду с 1243 года по 1430 по самым разным поводам. В реальности поездок, скорее всего, было еще больше.

11 русских князей

были убиты в Орде. Зачастую с ними убивали и лиц не княжеского достоинства, членов семей, сопровождающих. В эту цифру не вошли и те, кто умер вне Орды, как, например, отравленный ханом Берке Александр Невский, возвращавшийся домой.

70 рязанских бояр

погибли на Куликовом поле в сентябре 1380 года. Так, по крайней мере, сообщает нам «Задонщина», которая была написана в 14 или 15 веке.

24.000 человек

погибло во время разорения Москвы Тохтамышем в 1382 году. Фактически, погиб каждый второй житель столицы.

27 и 70 черепов

обнаружены археологами при раскопках на месте разоренной монголами Рязани. Основная версия – это следы казней, отрубания голов.

Поясним, что современная Рязань — это, на самом деле, древнерусский город Переяславль-Рязанский, который стал так называться с середины XIV века. Та Рязань, которая была разорена в 1237 году, более не восстанавливалась.

4 младших брата

князя Мстислава Глебовича погибли после падения Чернигова, во время разорения монголами расположенных неподалеку городов, таких как Гомий, Рыльск и других.

При раскопках разоренного Гомия археологи обнаружили уничтоженную нашествием мастерскую, где ремесленники изготавливали доспехи. Подробнее об этой мастерской мы рассказывали в статье «Ламеллярные доспехи русских дружин»

4.000 монгольских воинов и осадные машины

были уничтожены оборонявшимися жителями Козельска во время вылазки на третий день штурма. Однако сам отряд погиб, после чего лишившийся защиты город был уничтожен.

Деньги

14 видов дани

платили монголам русские. Платили не только фиксированную сумму для хана, но были еще различные «дары» и «почестья» хану, его родственникам и приближённым, а также — плата с торговли, обязанность содержать ханское посольство и так далее. Кроме того, периодически объявляли внеплановые сборы средств — например, перед большим военным походом.

300 рублей

потратил Дмитрий Донской на захоронение тел погибших москвичей (по рублю за 80 похороненных тел) после разорения Москвы Тохтамышем. В то время — серьезные деньги, шестая часть дани, которую Владимирское княжество платило Золотой Орде.

3.000 литовских рублей

отдал в качестве отступных Киев ногайцам Едигея, которые преследовали в киевских и литовских землях отступающих с Ворсклы союзников. Об этой битве — ниже.

5.000 рублей

заплатили уже не русские Орде, а наоборот. Дело было взяло весной 1376 года. Воевода и тезка Дмитрия Донского, князь Боброк-Волынский (будущий герой Куликовской битвы) вторгся в Волжскую Булгарию. 16 марта он разбил объединенное войско ее правителей — эмира Хасан-хана и поставленного Ордой Мухаммад-Султана.

Время

5 дней

сопротивлялась монголам Москва, которую защищали князь Владимир Юрьевич и воевода Филипп Нянка «с малым войском». Столько же оборонялся и Переяславль-Залесский, который оказался на пути главных сил монголов, двигавшихся от Владимира на Новгород.

6 дней

продолжалась осада Рязани, которая пала в конце декабря и была полностью разорена. Об этом — выше.

8 дней

оборонялся осажденный Владимир, но все же был взят в начале февраля 1238 года. В городе погибла вся семья князя Юрия Всеволодовича. Монголы медлили, и начали штурм Владимира только по возвращении из взятого Суздаля еще одного монгольского отряда с множеством пленных.

Почти 50 дней

продолжалась осада Козельска.

3 дня

продолжался штурм Козельска, завершивший его долгую осаду монголами (май 1238 г.)

12 лет

было князю Козельскому Василию, когда монголы осадили город, в котором он был посажен править. Обороной руководили опытный воевода и бояре, под формальным началом князя.

14 лет в монгольском плену

провел князь Олег Ингваревич Красный, после чего был отпущен.

Территории

5 русских княжеств

а также 3 княжества королевства Польского, Великое княжество Литовское, Тевтонский орден и лишённый накануне ханского трона в Орде Тохтамыш с отрядом в несколько тысяч татар.

Все они поднялись против хана Золотой Орды Кутлуга.

Но 12 августа 1399 на берегу реки Ворскла союзники были разбиты.

11 городов

захватили татары перед стоянием на реке Угре в 1480 году, чтобы исключить нападение на них с тыла.

14 городов за месяц

были взяты татарами в феврале 1238 года. Если высчитывать средний показатель, то ворота русских городов открывались захватчикам через день.

Пали Суздаль, Переяславль-Залесский, Юрьев-Польский, Стародуб-на-Клязьме, Тверь, Городец, Кострома, Галич-Мерьский, Ростов, Ярославль, Углич, Кашин, Кснятин, Дмитров, а также новгородские пригороды Вологда и Волок Ламский.

На этом мы поставим точку. Цифры есть цифры.

Редакция Newsinfo