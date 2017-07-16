Голод 1921 года: Что для нас сделали шведы

Шведское правительство уже в августе 1921 года приняло решение помогать голодающим России. Ждали только итогов Женевской конференции. Во избежание путаницы помогать решили только через Шведский Красный Крест (ШКК). В сентябре 1921 Правительство Швеции, под давлением Парламента, в котором заметную роль играют коммунисты, принмает решение выделить 500.000 на организацию экспедиции в Россию. К этим деньгам Коммунистическая партия Швеции прибавляет собранные по всем профсоюзам 15.000 крон, несколько тонн муки и одежды. (собирали по подписке буквально по копейкам). Комитет промышленников Швеции, не желая отдавать инициативу коммунистам, собрал 86 000 крон деньгами и несколько тысяч тонн ржаной муки.

Располагая этими средствами, ШКК планирует экспедицию на три месяца в составе эпидемического лазарета на 100 коек с врачами и персоналом, а также взять с собой груз одежды и продовольствия для питания детей. Дабы не распылять силы, решают сконцентрироваться на каком-то одном районе. Ленин предлагает шведам работать в самом тяжелом районе- в Самарской или в Саратовской губерниях. Шведы выбирают Самару.

В декабре экспедиция прибывает. О начале ее работы позволю себе еще раз процитировать статью из газеты "Коммуна" от 04.02.1922:

"Уже на следующий день по своем прибытии экспедиция приступила к ознакомлению с районом, в котором ей предстояло развертывать ее работу.

Этот район недавно еще богатых сел – Воскресенская, Каменный Брод и т.д., в 16-40 верстах от Самары по тракту на Пугачев – застала она в отчаянном положении. Из 23.686 душ его населения лишь 4,6 % оказались способными держаться собственными средствами. За год число лошадей уменьшилось с 7872 до 1775, мелкий скот почти вовсе уничтожен.

Шведская экспедиция через несколько дней уже вела работу полным ходом. К середине января она выдавала ежедневно горячую пищу и хлеб 18800 чел., выдавала эту пищу на дом из общественных кухонь, устроенных в селениях – Воскресенском, Каменном Броде, Вязовом Гае, Колывани, Дергачи, Преображенке, Русских и в Мордовских Липягах."

В январе, руководитель экспедиции Эрик Экстранд, пишет длинное и крайне эмоциональное письмо Павительству Швеции, в котором не стесняясь пишет о своих слезах (что в принципе невозможно для сорокалетнего шведского мужика) и просит выделить еще средств, людей и ресурсов на помощь подыхающим нам. К письму прикладывает вырезку из нашей газеты со протоколом допроса матери съевшей своих детей.

Правительство немедленно выделяет 3.000.000 крон. Что бы представить сколько это на современные рубли, умножайте эту сумму на 50, а потом на 7. В городском совете Стокгольма коммунисты, во главе с Эйнаром Юнгбергом, запирают двери и не выпускают депутатов, пока те не принимают решения выделить еще 200.000 крон на помощь голодающим. По всей стране открываются благотворительные организации. Так частная организация "Женщины Стокгольма" берется оплачивать ежедневное питание 1.500 детей в городе Самаре. Провинция Остерготланд направляет в ШКК своих медсестер и на собственные средства открывает детдом в Самаре.

С февраля пять шведских пароходов начинают бесперебойную доставку гуманитарных грузов в порты Риги и Ревеля. Эшелоны идут один за другим. В марте шведы увеличивают район свое деятельности. Теперь они кормят, лечат, одевают Воскресенскую, Каменно-Бродскую, Вязово-Гайскую, Дубово-Уметскую, Титовскую, Красно-Ярскую волости. Полностью содержат в г. Самаре две больницы и профессорско-преподавательский состав Самарского университета.

В мае 1922 Шведы уже кормят 69.135 человек в волостях:

Воскресенской,

Каменно-Бродской,

Вязово-Гайской,

Дубово-Уметской,

Титовской,

Яблоневый Враг,

Купинской,

Сухая-Вязовка,

Красно-Ярской,

Черноречье,

Плюс в самой Самаре в шведских столовых питается 8.000 человек. Итого 77.135.

Кроме того. ШКК полностью руководит работой Чехословацкого Красного Креста и Голландским Красным Крестом, а также снабжает их продуктами и медикаментами.

Чехи кормят Алексеевскую волость (куда входила большая часть современных Кировского и Промышленного районов г. Самары) и Бузаевский район. Плюс кормят работников железной дороги и семьи всех милиционеров района. Всего 16.032 человек.

Голландцы кормят Колокольцевскую, Самаровскую, Дмитриевскую, Томыловскую, Покровскую волости и село Пестравку. Всего 29.469 человек.

В мае-июне Самарский губисполком просит шведов помочь «Миссии Нансена» и Норвежскому Красному Кресту кормить и лечить волости: Тростянскую, Богдановскую, Больше-Каменскую, Чекалинскую, Чесноковскую, Старо-Буянскую и Кобельминскую. Всего 55.200 человек.

Шведы приходят на помощь. В июле на них лежит забота о 169.836 человек.

Спасать от Голода - это не только кормить. Это еще лечить, одевать и поднимать сельское хозяйства.

Шведы привезели и "за так" подарили нам 4 трактора, 4 шестилемешных плуга, 12 двухлемешных плугов, 12 борон. Не просто подарили, но и выписали из Швеции запчасти и механика Бенгстрома, который стал обучать работе наших механиков и трактористов.

Для своих больниц и амбулаторий шведы выписывали довольно большой ассортимент лекарств.Совместно с голландцами, шведы содержали:

Амбулатории

Районы: Титовка, Томылово, Русские-, Мордовские-, Чувашские Липяги, Воскресенская, Каменный-Брод, Вязовый-Гай, Яблоновый Враг и Красный Яр. Амбулатории снабжаются медикаментами и продуктами для медперсонала и служащих. С 01.09 по 01.03.1923 поступило 44.139 обращений за амбулаторной помощью.

Больницы в районах: Томылово (детская) – 14 коек, Вязовый Гай – 12 коек, Яблоновый Враг – 12 коек, Красный Яр – 60 коек, Пестравка – 40 коек, Дмитровка – 20 коек, Самаровка – 10 коек. Все снабжаются медикаментами, продовольствием для персонала и больных , а так же одеждой, обувью и хозинвентарем.

Больницы в г. Самаре:

Гор. Больница № 2 – 150 коек, гор. Больница № 5 – на 75 коек. Снабжаются медикаментами и продовольствием для пациентов, сан и медперсонала. Таже одеждой, обувью, инвентарем.

В больницах работают эстонские врачи, которым шведы платят зарплату.

Помимо сел и детдомов, шведы одевали в г. Самаре:

Школы:

1. Служащим школы № 6 им. Лермонтова на 39 чел – белье, одежда, обувь

2. №19 на 6 ч —-

3. № 10 на 14 —-

4. №20 на 11 —-

5. № 18 на 25 —-

6. № 5 на 31 учителя и 16 детей —-

7. Школа работников Засамарской слободы —-

ВУЗы:

1. Студентам Промышленно-Экономического института на 7 чел белья

2. Служащим Самарского государственного университета, сокращенным 51 чел – белье, одежда, обувь

3. Для детей, служащих Татаро-Башкирского Подтехникума на 17 ч. – белье, одежда, обувь

Безработные биржи труда на 100 чел – белье, одежда, обувь

Для служащих Телеграфа 6 чел —-

Литературным работникам на 14 —-

Для артистов на 12 —-

Служащим Самарского Уездного исполнительного комитета на 37 взрослых и 34 детей —-

Беднейшему населению г. Самары индивидуально на 1713 чел.

Редакция Newsinfo