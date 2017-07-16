Метод Шерлока или "Как развить наблюдательность, дедукцию и гибкость мышления"

Шерлок Холмс — одна из неувядающих иллюстраций привлекательности острого ума. Навыки, которыми обладал этот персонаж (и которые он позаимствовал у своего прототипа Джозефа Белла, блистательного врача и наставника Конан Дойла), пригодятся в любой профессии, от диагностики до журналистики.

Тренировка мышления

Самый спонтанный ответ на вопрос, как стать Шерлоком, мог бы звучать так: «Для начала купите себе черное пальто». Если пользоваться терминологией американского психолога, Нобелевского лауреата Даниэля Канемана, выпустившего в 2011 году книгу «Думай медленно… решай быстро», это реакция так называемого «быстрого мышления» — системы, которая отвечает за сиюминутное познание мира и каталогизацию инстинктивных ощущений. «Быстрое мышление» реагирует на обстоятельства мгновенно и очень непосредственно, в результате чего нередко ошибается, заставляя нас принимать иррациональные решения.

Но для того, чтобы думать, как Шерлок Холмс, нужно использовать другую систему — «медленную». Именно она, по мнению Канемана, отвечает за преднамеренное и осознанное формирование мыслей, решений, выводов и оценок. Как любую функцию головного мозга человека, систему медленного мышления можно усилить и развить.

Как и в спорте, тренировки нужно начинать с легких упражнений в небольшом количестве, постепенно переходя к более сложным и длительным. Для начала можно одолжить у знакомых несколько школьных учебников по разным предметам: математике, физике, химии и другим дисциплинам, которые предполагают решение задач. Это поможет не только натренировать систему медленного мышления (ведь в процессе интеллектуальной деятельности используется именно она), но и расширить кругозор, восстановив потерянные со времен обучения в школе знания и наметив для изучения интересные научные области.

Въедливость — еще одно качество, которое требуется будущему мастеру дедукции. Чтобы воспитать ее в себе, надо найти сферы, которые по-настоящему возбуждают любопытство. Какими именно они будут, по большому счету, не важно: эмоциональный отклик всегда толкает человека к глубокому изучению предмета, заставляет его постоянно увеличивать объем знаний, а вместе с ним и протяженность границы соприкосновения с неведомым, существование которой неизменно побуждает разум к новым поискам.

Дедукция и индукция

Когда разум окажется подготовленным и насыщенным различными полезными сведениями, можно переходить к упражнениям для развития логического мышления: дедуктивного и индуктивного. Ведь персонаж Конан Дойля пользовался обоими методами, — что, увы, показано в сериале BBC «Шерлок» несколько слабее, чем в книгах Артура Конан-Дойля.

Дедукция — это метод, при котором частное логическим путем выводится из общего: «Все металлы проводят ток. Золото — это металл. Значит, золото проводит ток». Индукция, напротив, общее выводит из частного: «Я москвич и помню, что снег выпадал каждую зиму. Значит, в Москве зимой всегда идет снег». Шерлок Холмс, осматривая место преступления или оценивая окружающих, нередко шел от частного к общему и обратно, свободно перемещаясь в обоих логических направлениях: «У Джона военная выправка, загар на руках только до рукавов, психосоматическая хромота, — значит, побывал на войне. Где были военные операции в последнее время? В Афганистане. Значит, на войне в Афганистане».

Однако его главные умозаключения были дедуктивными и возникали в голове у великого сыщика, когда он терзал свою скрипку или размышлял, покуривая трубку. В эти моменты Шерлок Холмс обращался к своим феноменальным знаниям в области истории и криминалистики и классифицировал дело, опираясь на «фамильное дерево преступлений». Он присваивал ему место в группе: «Убийство из-за наследства», «Убийство из ревности», «Кража завещания» и т.д. Это давало мотив, а мотив давал подозреваемых. В этом и заключалась суть дедуктивного метода Шерлока Холмса. Индукция давала ему пищу для размышлений, в то время как дедукция давала ответ.

Для тренировки логического мышления существует множество упражнений. Например, «Понятия по порядку», в рамках которого необходимо расположить несколько слов от частных значений к общим или наоборот. Полезными могут оказаться также шахматы или покер. Кроме того, важно научиться избегать в суждениях логических ошибок, изучив их, к примеру, по книге Авенира Уемова «Логические ошибки. Как они мешают правильно мыслить».

Как воспитать в себе сыщика?

Чтобы научиться замечать детали, правильно их интерпретировать и не отвлекаться во время наблюдений и анализа, потребуются упражнения на развитие произвольного и непроизвольного внимания, а также тренировка гибкости мышления.

Непроизвольное внимание — это система реакции на раздражители, своего рода «боковое зрение» в том, что касается восприятия действительности. Чтобы развить его, можно взять за правило наблюдать за привычными предметами и местами при недостатке освещения и разном звуковом фоне (в естественных условиях, под приятную музыку и под резкие неприятные звуки), а также приучиться отмечать детали, которые привлекают внимание при переходе от одних видов деятельности к другим. Это позволяет воспитать в себе чуткость к колебаниям действительности и научиться не пропускать любопытные подробности, которые могут оказаться ключом к ситуации или характеру человека.

Произвольное внимание, или, попросту, сосредоточенность тоже играет огромную роль в том, чтобы воспитать в себе способность ясно мыслить. В среднем, благодаря волевому усилию человек способен удерживать внимание на объекте всего 20 минут. Чтобы повысить этот показатель, подойдут тренировки с так называемой «Занимательной таблицей» и ее аналогами. Каждая такая таблица представляет собой структуру с хаотически расположенными и по-разному изображенными цифрами от 1 до 35 или от 1 до 90. Задача состоит в том, чтобы найти все числа по возрастанию или убыванию, затратив на это наименьшее количество времени.

Натренировать внимание к деталям можно также, взяв в привычку наблюдение за незнакомыми людьми: на работе, на улице, в социальных сетях. В этом случае важно оценивать человека с разных ракурсов, давая по несколько вариантов ответа на вопросы о том, какой профессией он может заниматься, каково его семейное положение, характер и привычки. Это позволит развить гибкость мышления и перестать каждый раз довольствоваться единственным вариантом ответа, который может оказаться неправильным с большей долей вероятности.

Однако главный секрет дьявольской наблюдательности, кажется, заключается не в количестве тренировок, а в наличии сильного интереса. Ведь с повышением эмоциональной ценности предмета изучения и появлением достаточного для автоматизации действий опыта работы у человека возникает так называемое послепроизвольное внимание, фокус которого может не ослабевать часами. Именно послепроизвольное внимание позволяло Шерлоку Холмсу раскрывать преступления. Оно же помогает ученым совершать открытия, писателям — находить наилучшие формулировки и т.д. Кроме того, наличие послепроизвольного внимания — это еще приятно: оно разгружает психику, поскольку мозг перестает тратить энергию на поддержание фокуса и может бросить силы на решение поставленных задач.

— Шерлок Холмс не просто мыслит медленно — он понимает, что нужно разделять объективное и субъективное мышление. Когда вы видите человека, у вас неизбежно возникают связанные с ним ассоциации, и вы быстро решаете, хороший он или плохой. Упражнение, которое использовал бы для борьбы с этим Шерлок, — это спросить: «Что в том, что я думаю и ощущаю, является моей субъективной оценкой? Я всего лишь буду иметь это в виду, составляя свое настоящее мнение».

Кроме того, если мы хотим оценивать окружающую действительность объективнее, необходимо каждый раз осознавать, почему мы вынесли то или иное суждение, и проверять себя, узнавая у самого человека, его знакомых или в интернете, правы мы были или нет. Такая возможность есть не всегда, поэтому для тренировки можно использовать выложенные в сети видеокурсы. В их рамках можно наблюдать за участниками специальных сценок, оценивать, лгут они или нет, а потом узнавать правильный ответ.

Врачи и юристы применяют навыки логического мышления и привычку быть сосредоточенным постоянно, однако такие способности полезны в любой профессии. Даже для писателей важно разбираться в людях и уметь сфокусироваться на работе, не проверяя постоянно почту или социальные сети. Работая над книгой «Выдающийся ум», я, например, поняла, что у меня нет привычки удерживать фокус внимания. Я попыталась волевым усилием заставить себя не отвлекаться на интернет, но это было невероятно тяжело. Тогда я установила на компьютер программу Freedom, которая блокирует глобальную сеть на заданное время: от двух минут до восьми часов. Это очень мне помогло. Мы можем вспомнить, что Шерлок Холмс тоже намеренно создавал себе условия для мыслительного процесса: он играл на скрипке, курил трубку и даже выгонял доктора Ватсона, чтобы тот ему не мешал.

Но как же быть, когда мы не можем изолировать себя от внешних условий? Кажется, Конан Дойл помогает ответить и на этот вопрос. Многие говорят, что Шерлок Холмс был холоден, однако это не так: у него возникают все те же эмоции, что и у любого другого человека, однако он умеет отодвинуть их в сторону и воспринять ситуацию без субъективной оценки. Такой навык нужно воспитывать в себе специально. Чтобы сделать это, можно завести блокнот с двумя или тремя колонками: «Объективные наблюдения», «Субъективные оценки» и «То, что может оказаться субъективной оценкой». Холмс держал все это в уме, но нам, до того, как это станет привычкой, необходимо делать записи.

Думаю, в современном мире расследований “Шерлоков Холмсов” стало меньше из-за господства технологий. Вместо того, чтобы попытаться при помощи логики понять, лжет ли подозреваемый, мы пытаемся оценить скорость его сердцебиения или проанализировать работу мозга. Однако, на мой взгляд, мы знаем о мозге слишком мало для того, чтобы целиком и полностью полагаться на существующие технологии анализа его реакций.

Редакция Newsinfo