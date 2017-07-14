Явления, которые ставят науку в тупик

1. Эффект плацебо

Солевой раствор обезболит не хуже морфия, если ввести его после длительного приема этого наркотика пациенту, не сообщая ему о подмене. Но стоит к солевому раствору добавить налоксон, блокирующий действие морфия, как анестизирующее действие исчезнет. Почему так происходит, наука не знает. Есть много других примеров изменения в физиологическом и психологическом состоянии человека после приема безвредного препарата, назначаемого под видом какого-либо эффективного лекарства.

2. Проблема горизонта

Считается, что нашей Вселенной 14 миллиардов лет, а между крайними точками, которые можно увидеть, – 28 миллиардов лет. Было обнаружено, что всюду температура фоновой радиации одинакова. Для ее создания потребовалось бы расширение Вселенной до сегодняшних размеров за 10-33 секунд! Но могло ли такое быть? Равномерный “нагрев” остается для науки аномалией.

3. Ультрасильное космическое излучение

Космическими лучами называют перемещающиеся почти со скоростью света протоны (или тяжелые атомные ядра).Один из их источников – появление сверхновой. Максимальная возможная энергия космических лучей равна 5 ? 1019 электрон-вольт (предел Грейзена-Зацепина-Кузьмина), если зародились они не в нашей галактике. Десять лет назад впервые зафиксировали частицы с большей энергией, которые возникли не в нашей галактике. То ли измерения неправильные, то ли специальная теория относительности Эйнштейна, но ультрасильное космическое излучение есть, а объяснения ему – нет.

4. Белфастские результаты гомеопатии

Фармаколог Мадлен Эннис решила доказать абсолютную несостоятельность гомеопатии, а вместо этого получила ошеломляющий результат: сколь сильно бы не был разбавлен раствор с неким препаратом, он продолжает обладать лечебными свойствами. Даже если это противоречит здравому смыслу, ведь в воде не оставалось уже ни одной молекулы лекарства. Разве что незримый след от него.

5. Темная материя

Что такое гравитация, подробно рассказывают учебники физики. Но они умалчивают, что если научные теории верны, Вселенная должна развалиться. Потому как во вращающихся галактиках недостаточно массы для гравитационного притяжения, создающего центростремительные силы. Где же ошибка? Возможно, существует “темная материя”, которая должна составлять 90% массы Вселенной, но вот обнаружить ее так и не удалось.

6. Марсианский метан

Если почва на Марсе выделяет метан, то там должна быть жизнь. Но CH4 есть, а жизни — нет. Это обнаружили приборы, отправленные туда с Земли: ни одной органической молекулы не было найдено. Ученым остался еще один способ обнаружить жизнь: найти “хиральные” молекулы (они являются зеркальным отображением друг друга) и установить их соотношение. Если правосторонних (левосторонних) молекул больше, чем их левосторонних (правосторонних), то жизнь на красной планете все-таки есть. Или была.

7. Тетранейтроны

Четыре года назад во время эксперимента обнаружили тетранейтроны: четыре нейтрона, которые связаны в систему. Это противоречит принципу исключения Паули: уже два протона или нейтрона в одной системе не могут характеризоваться похожими квантовыми свойствами, а четыре – тем более. К тому же ядерные силы не могут удержать даже два одиночных нейтрона. Нейтронные звезды подтверждают существование тетранейтронов, а вся Вселенная – нет. Потому как она бы разрушилась, не успев расшириться, если бы такие частицы существовали продолжительное время.

8. Аномалия Пионера

Два запущенных еще в 70-х годах космических корабля Пионер-10 и Пионер-11 должны были улететь за пределы солнечной системы и быть благополучно забыты. Но ускорение неизвестной природы, менее нанометра на секунду в квадрате, отклонило Пионер-10 на 400 000 километров от курса. То же произошло и с Пионером-11. Известные причины (ошибки программного обеспечения, солнечный ветер, топливную утечка) уже исключены. Ученые продолжают строить догадки, что же вызвало наблюдаемое ускорение.

9. Темная энергия

В 1998 году стало известно, что Вселенная расширяется с нарастающей скоростью. А согласно постулатам современной физики, скорость должна снижаться. Одно из возможных объяснений – темная энергия (гипотетическая форма энергии, имеющая отрицательное давление и равномерно заполняющая всё пространство Вселенной), о которой толком ничего неизвестно.

10. Обрыв Kuipe

За Плутоном есть пояс астероидов, который неожиданно сменяется абсолютно пустым космосом. Одна из догадок – существование десятой планеты, очистившей участок. Но ее так и не удалось обнаружить, ведь изучить ту область солнечной системы с Земли проблематично. К 2015 году зонд Новые горизонты, отправленный к этому загадочному месту, возможно, поможет объяснить это явление.

11. Сигнал из космоса

В 1977 году американский астроном Эман зафиксировал необычный сигнал из созвездия Стрельца продолжительностью 37 секунд. Импульс радиации имел узкий диапазон радиочастот, около 1420 мегагерц. Все передачи такой частоты запрещены международным соглашением. Естественные источники радиации обладают гораздо более широким спектром частот. Загадочный источник сигнала остается неизвестным.

12. Непостоянные постоянные

Свет от квазаров на своем пути длиной в миллиарды лет проходит через межзвездные облака металлов (железа, никеля, хрома). В 1997 при его исследовании обнаружили, что он поглотил некоторые из фотонов света квазара. Но не те, которые ожидалось. Единственное непроверенное разумное объяснение состоит в том, что постоянная тонкой структуры, или альфа, имела различное значение в то время, когда свет проходил через облака. Но ведь альфа определяет, как свет взаимодействует с материей, и не должна меняться. Ее значение зависит от заряда электрона, скорости света и постоянной Планка. Какая же постоянная изменилась?

13. Холодный ядерный синтез

Эксперименты показали, что погружение электродов из палладия в тяжелую воду (в ней кислород соединен с изотопом водорода дейтерием) может сгенерировать колоссальное количество энергии. Возможно, ядра дейтерия под действием напряжения на электродах перемещаются в молекулярную решетку палладия и позволяют веществам сплавиться со значительным выбросом энергии. Но наука-то утверждает, что плавка при комнатной температуре невозможна!

Все попытки объяснить эти явления рождают больше вопросов, чем ответов.

Редакция Newsinfo