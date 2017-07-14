Все травмы Джеки Чана

Рука смерти (1976) - Во время работы каскадером сильно ударился головой и потерял сознание.

Змея в тени орла (1978) - Хванг Джанг Ли случайно выбил один зуб Джеки. Во время съемки сцены борьбы, руку Джеки случайно задел острый меч, который должен был иметь тупое лезвие. Полилась кровь, и Джеки от боли закричал. Режиссер, думая, что так и должно быть продолжал снимать. В фильме мы видим настоящую кровь.

Искусства Шаолиня: Змея и Журавль (1978) - Получил глубокие порезы руки.

Волшебные телохранители/1978 - Сломана бедренная кость.

Пьяный мастер (1978) - Упав со стола, повредил бровь и край глаза и чуть не лишился его (следствием этого стала пластическая операция на глаза).

Кулак Дракона (1979) - Поврежден нос.

Молодой мастер (1980) - Сломан нос, при повреждении горла чуть не задохнулся.

Лорд Дракон (1982) - Во время падения с пирамиды из каскадеров, получил серьезную травму задней части черепа. Разбит подбородок, сломана нижняя челюсть.

Проект А (1983) - В результате падения с часовой башни получил повреждение позвоночника, растяжение связок шеи, повредил горло. Сломан нос и пальцы рук.

Покровитель (1985) - Сломаны кости пальцев и предплечье левой руки.

Полицейская история (1985) - Во время скольжения со столба, увешанному гирляндами, повредил таз, 6 и 8 грудные позвонки (чуть не парализовало) и ободрал кожу на ладонях. При прыжке со второго этажа также получил повреждения. Уворачиваясь от летящего в него стула, получил порез задней часть головы.

Доспехи Бога (1986) - При прыжке со стены замка на дерево не удержался и упал на камень, пробив череп. Травма основания черепа, кровоизлияние в мозг. В результате правое ухо слышит хуже левого. Это самая серьезная травма, чуть было не стоила Джеки Чану жизни.

Драконы навсегда (1987) - Повреждена лодыжка.

Полицейская история 2 (1987) - Во время прыжка в окно с движущегося автобуса получил порезы лица и головы. Обжег лицо во время побега из горящей фабрики.

Чудеса (1989) - При выполнении кувырка через рикшу получил глубокий порез левого глаза.

Доспехи Бога 2 (1991) - При падении с высоты, зацепился ногой за железную цепь, в результате чего получил растяжение связок и вывих тазобедренного сустава. После падения на землю с этой цепи повредил грудину и сломал несколько ребер.

Близнецы Драконы (1992) - Повреждение головы.

Полицейская История 3 (1992) - Смещение скуловых костей. Не успел уклониться от летящего на него вертолета, в результате чего повредил плечо и спину.

Городской Охотник (1992) - При падении во время катания на скейтборде повредил коленный сустав и подъем ноги, а также получил растяжение связок правого плечевого сустава.

Криминальная история (1993) - При прыжке между двумя автомобилями Джеки зажало, и ему сломало обе ноги.

Пьяный мастер 2 (1994) - При съемках финальной битвы, пятясь назад на горящих углях, получил сильный ожег рук.

Громобой (1995) - Сломана бедренная кость.

Разборка в Бронксе (1995) - При прыжке с моста на судно на воздушной подушке повредил кости бедра, голени, голеностопного сустава, сломал левую лодыжку, получил открытый перелом пальцев ноги. Заканчивая съемку, Джеки надевал на гипс носок, раскрашенный под кроссовок.

Первый удар (1996) - Разбита передняя часть челюсти, повреждена полость рта и нос.

Мистер Крутой (1997) - Повреждена шея, при выполнении прыжка с моста в третий раз сломан нос.

Кто я? (1998) - Повреждена лодыжка и ребра с левой стороны.

Час пик (1998) - Съезжая вниз по красному полотну, поджарил пятую точку.

Шанхайский полдень (2000) - Взяв в рот целый кусок мыла, чтобы пускать пузыри, на некоторое время потерял голос. При падении с колокольни, отбил пятую точку.

Случайный шпион (2000) - Ушиб головы и грудной клетки. Во время прыжка с эскалатора порезал указательный палец правой руки. Поврежден хрящ копчика, что привело к временному параличу нижней части тела.

Час пик 2 (2001) - В сцене где Джеки взбирается по бамбуковым лесам, поскользнулся и повредил ногу. Палки были мокрыми из-за недавно прошедшего дождя.

Смокинг (2003) - В сцене, где Джеки съезжает по желобу, повредил себе подколенный сустав.

Эффект близнецов (2003) - Повредил ногу при съемках трюка, где Джеки свисает с едущего автомобиля.

Медальон (2003) - Рассек лицо металлическим тросом при съемках финальных сцен. Сжег руки во время выполнения прыжка через пылающий занавес.

Шанхайские рыцари (2003) - Повреждена спина.

Новая полицейская история (2004) - Повреждена рука при съемках спуска со стены здания в наручниках. Сильно обжег руки при выполнении трюка на горящем канате.

Вокруг света за 80 дней (2004) - Повреждение глаза, лица и ноги.

Миф (2005) - Во время съемок боевой сцены с лошадьми повредил спину, упал с лошади и повредил ногу, при съемках другой боевой сцены проколол штыком ладонь.

Младенец на $30 000 000 (2006) - При карабканьи по стене здания повредил нос. В результате того, что один из каскадеров надел не ту обувь и слишком сильно ударил Чана в грудь, получил повреждение хряща грудной клетки.

Шпион по соседству (2010) - Несколько раз рвал подколенное сухожилие.

Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак (2012) - Перелом ноги, травма плеча



10 самых тяжелых травм Джеки Чана

Редакция Newsinfo