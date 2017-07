Франция празднует отказ от своих идеалов

14 июля считается национальным французским праздником, на Елисейских полях проходит военный парад. Этот день, подобно дню Парижской коммуны, известен всем, кто получил хотя бы начальное образование в эпоху СССР. А иначе и быть не может, так как Великая Октябрьская социалистическая революция вела свое происхождение от Великой Французской революции. И, как нас когда-то учили, в громе залпа крейсера «Аврора» эхом звучали пушки французских революционеров, штурмовавших Бастилию.

Но нынешнее 14 июля особенно примечательно тем, что военный парад принимали сразу два президента - глава Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп, сидевший одесную от хозяина на трибуне почетных гостей.

У Макрона уже вошло в печальную привычку держаться подальше от журналистов. Вот и на этот раз он много и охотно общался с военными, которые несколько воспряли духом в надежде на увеличение финансирования (предшественник Макрона Франсуа Олланд за свое правление в несколько раз сократил сумму в соответствующей строке бюджета Минобороны).

Не смог Макрон обойтись без своего обычного подобострастия перед президентом США. Он приветствовал «исторический союз двух народов, зародившийся 100 лет назад и проверенный временем».

«Маленькая отличительная черта, присущая французам и толком не попадающаяся в России, - во Франции по большей части некритично поклоняются родным святыням»

К слову сказать, именно янки открывали парад Победы на Елисейских полях в 1918 году, куда доблестно сражавшейся во Франции за французов представители российской армии даже не были допущены. Только сейчас историческая справедливость понемногу восстанавливается потомками маршала Жозефа Жоффра. Но при этом каждый французский школьник твердо знает, что именно американцы помогли его народу победить в Первой мировой.

В своей речи по случаю Дня взятия Бастилии Макрон сказал следующее: «Мы приветствуем Францию, нашу страну, с ее стремлением к полной независимости, которую мы называем «свобода». Мы стремимся каждому предоставить его шанс, что мы и называем равенством. Наша история не началась 14 июля, но в этот день наш народ показал, каким идеалам он привержен. И на всем протяжении нашей истории мы проявляли любовь к нашей родине - эта любовь и спасла нас».

Оркестр французской армии исполняет композицию Daft Punk в честь Дня взятия Бастилии:

Для сторонника глобализации и мировой либеральной экономики эта речь звучит более чем странно. Еще парадоксальнее высказывания Французского президента о «стремлении к полной независимости». Не Макрону говорить об этом перед Трампом, ибо Франция нарушила заветы генерала де Голля и утратила военный суверенитет, присоединившись в эпоху мандата Николя Саркози к военной части блока НАТО.

Самолеты ВВС США пролетают над Елисейскими полями в рамках военного парада по случаю Дня взятия Бастилии

US Air Force Thunderbirds pass down Champs Elysee as part of Bastille Day ceremonies. pic.twitter.com/De3I2Hr3t6