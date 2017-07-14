Франция празднует отказ от своих идеалов

14 июля считается национальным французским праздником, на Елисейских полях проходит военный парад. Этот день, подобно дню Парижской коммуны, известен всем, кто получил хотя бы начальное образование в эпоху СССР. А иначе и быть не может, так как Великая Октябрьская социалистическая революция вела свое происхождение от Великой Французской революции. И, как нас когда-то учили, в громе залпа крейсера «Аврора» эхом звучали пушки французских революционеров, штурмовавших Бастилию.

Но нынешнее 14 июля особенно примечательно тем, что военный парад принимали сразу два президента - глава Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп, сидевший одесную от хозяина на трибуне почетных гостей.

У Макрона уже вошло в печальную привычку держаться подальше от журналистов. Вот и на этот раз он много и охотно общался с военными, которые несколько воспряли духом в надежде на увеличение финансирования (предшественник Макрона Франсуа Олланд за свое правление в несколько раз сократил сумму в соответствующей строке бюджета Минобороны).

Не смог Макрон обойтись без своего обычного подобострастия перед президентом США. Он приветствовал «исторический союз двух народов, зародившийся 100 лет назад и проверенный временем».

«Маленькая отличительная черта, присущая французам и толком не попадающаяся в России, - во Франции по большей части некритично поклоняются родным святыням»

К слову сказать, именно янки открывали парад Победы на Елисейских полях в 1918 году, куда доблестно сражавшейся во Франции за французов представители российской армии даже не были допущены. Только сейчас историческая справедливость понемногу восстанавливается потомками маршала Жозефа Жоффра. Но при этом каждый французский школьник твердо знает, что именно американцы помогли его народу победить в Первой мировой.

В своей речи по случаю Дня взятия Бастилии Макрон сказал следующее: «Мы приветствуем Францию, нашу страну, с ее стремлением к полной независимости, которую мы называем «свобода». Мы стремимся каждому предоставить его шанс, что мы и называем равенством. Наша история не началась 14 июля, но в этот день наш народ показал, каким идеалам он привержен. И на всем протяжении нашей истории мы проявляли любовь к нашей родине - эта любовь и спасла нас».

Оркестр французской армии исполняет композицию Daft Punk в честь Дня взятия Бастилии:

Для сторонника глобализации и мировой либеральной экономики эта речь звучит более чем странно. Еще парадоксальнее высказывания Французского президента о «стремлении к полной независимости». Не Макрону говорить об этом перед Трампом, ибо Франция нарушила заветы генерала де Голля и утратила военный суверенитет, присоединившись в эпоху мандата Николя Саркози к военной части блока НАТО.

Самолеты ВВС США пролетают над Елисейскими полями в рамках военного парада по случаю Дня взятия Бастилии

US Air Force Thunderbirds pass down Champs Elysee as part of Bastille Day ceremonies. pic.twitter.com/De3I2Hr3t6 — James A. Garamone (@GaramoneDODNews) 14 июля 2017 г.

Но что же все-таки испытывают французы, отмечая свой национальный праздник? «Старые» французы (да и многие иммигранты родом из Французской колониальной империи) - это настоящие патриоты. Здесь чтят и 1789 год, и наполеоновские войны, и другие великие моменты национальной истории.

Маленькая отличительная черта, присущая французам и толком не попадающаяся в России, - во Франции по большей части некритично поклоняются родным святыням. Никто не думает о том, что замурованный в русский порфир Наполеон, почивший в музее Инвалидов, фактически подорвал французскую демографию бессмысленными кровавыми завоеваниями от Египта до России и Ватерлоо (причем часто он бросал гибнущие армии и позорно бежал в одиночестве).

«Культ революции и всеобщего равенства во Франции настолько силен, что нередко можно встретить и сувенир-брошь в форме гильотины»

Также никому не придет в голову размышлять о том, что в конце XVIII века Бастилия, некогда возвышавшаяся на нынешней площади Республики, уже давно не была ненавистным оплотом роялистов. На самом деле, в ее казематах томились жертвы... коллекторов, отправлявших за решетку жертв карточных долгов и прочих участников финансовых махинаций. По сути революционные толпы не освободили из ее мифических застенков ни одного настоящего революционера. Зато походя изнасиловали, а потом, естественно, и убили дочь и жену старого коменданта, ветерана нескольких кампаний. Его тоже прирезали на скорую руку.

Бернар Журдан «Взятие Бастилии» (1789)

Но поди расскажи об этом гордым потомкам галлов (к которым, кстати, французы никакого отношения генетически не имеют - в отличие, например, от немногих выживших чистокровных бретонцев). Как ни странно, культ революции и всеобщего равенства во Франции настолько силен, что нередко можно встретить и сувенир-брошь в форме... гильотины. Наверное, под ее ножом на эшафоте и наступало всеобщее равенство, невозможное в природе, о чем русскоязычный читатель может с удовольствием узнать из книг Елены Чудиновой (например, из ее романа «Лилея»).

«Часть французского общества считает, что только последовав примеру России, Франция возродится во всем блеске былого величия»

На самом деле, 14 июля - это день отказа Франции от своих вековых идеалов. Старинный стяг Французского королевства (он остался на флаге канадской провинции Квебек) - это герб Богородицы, златотканые лилии на белом фоне, символизирующие непорочное зачатие. Старинная роль Франции - быть старшей дочерью католической церкви и нести в Европу просвещение и культуру. Все это пошло под нож революционной гильотины и вполне логично довело страну до ее нынешнего состояния.

Бастилия перед революцией. Копия гравюры XVIII века

Кстати, многие старые французы связывают возрождение России с ее возвращением к истокам, национальному покаянию за убийство императора, членов его семьи и близких. Эта часть французского общества считает, что только когда Париж последует примеру Москвы, Франция возродится во всем блеске своего былого величия. Пока же она вынуждена кланяться американскому президенту, принимающему парад французских войск вместе с хозяином Елисейского дворца.

Источник фото – Instagram президента Франции Эммануэля Макрона.

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Александр Артамонов