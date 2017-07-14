Америка прощупывает ВВС России

Представитель министерства обороны России сообщил, что с 7 по 14 июля истребители ВКС РФ шесть раз поднимались для перехватов. Согласно данным военных, воздушную разведку проводили 20 летательных аппаратов. Нарушений границ не допущено. В большей части случаев речь шла о летательных аппаратах, принадлежавших Североатлантическому альянсу.

Наблюдая за увеличившейся активностью ВВС США у самых границ Российской Федерации, невольно задаешься вопросом: а они это всерьез? Зачем это надо в эпоху высоких космических технологий, почти что орбитальных лазеров и так называемого индекса MAD (Mutually Assured Destruction), то есть многократной возможности расколоть Земной шар направленными ядерными взрывами? В этом ракурсе бессмысленными выглядят американские попытки вывести российские вооруженные силы из равновесия бесконечными «москитными» налетами беспилотных летательных аппаратов и пилотируемых самолетов на наши просторы.

20 июня истребитель Су-27 вышел на перехват американского разведчика RC-135, пролетавшего над нейтральными водами Балтийского моря. Пилот из США предпринял маневр сближения с российским самолетом, выйдя на потенциально агрессивную траекторию. Су-27 парировал боевой разворот RC-135 и сопроводил его вплоть до отхода от российского воздушного пространства.

«Американцы с 1960-х годов не оставляют попыток прощупать нашу систему обороны пассивными и активными методами»

Тут, к сожалению, возникают грустные ассоциации с крушением в конце декабря прошлого года нашего Ту-154, принадлежавшего министерству обороны России и летевшего в Сирию с ансамблем песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Тогда погибли 64 артиста.

Именно в тот момент, когда наш самолет при так и невыясненных до конца обстоятельствах начал резко терять высоту, по некоторым данным, высоко в небе над ним находился американский самолет, приписанный к базе в Италии. Он вел прием и передачу по кодированному каналу сообщений из Лэнгли (штаб-квартиры ЦРУ). Также он находился на связи с передатчиком, дислоцированным в Киеве, где расположен филиал американской разведки. Сеанс связи расшифрован не был.

Вообще начиная еще с далекого 1960-го, когда U-2 Фрэнсиса Пауэрса был сбит в районе Свердловска (Екатеринбург), американцы не оставляют попыток прощупать нашу систему обороны пассивными и активными методами, а также нанести существенный урон обороноспособности СССР, а потом и России. При этом выполняется ряд тактических и даже иногда стратегических и политических задач.

«При опасном сближении самолетов RC-135 мог считать данные о вооружении Су-27 и его готовности открыть огонь»

Так, в случае с инцидентом 20 июня российский летчик мог совершить какой-нибудь рискованный маневр, что позволило бы Госдепу США направить ноту протеста нашему МИДу. Учитывая разногласия в американских верхах и стремление скомпрометировать мирный процесс со стороны Пентагона, эта цель вполне оправдала бы средства, даже если бы привела к возможной гибели американского пилота.

Если самолеты предприняли опасное сближение и совершили заход на цель, бортовой компьютер автоматически активировал какую-то часть вооружения российского истребителя. Электронные импульсы авионики Су-27 вполне могли быть считаны компьютером RC-135, что дало ему информацию о комплектации вооружения российского перехватчика и его готовности открыть огонь. Таким же жестоким способом оппоненты обычно проверяют уровень боевой подготовки пилотов потенциального противника - скорость уклонения, готовность действовать, владение общими пилотажными навыками.

«Активность крылатой техники США на рубежах РФ вписывается в общий сценарий конфронтации, затянувшейся более чем на полвека»

Надо отметить, что и российские летчики, как правило, не остаются в долгу. 12 апреля 2014 года Су-24 ВВС РФ, 12 раз (!!!) пролетевший на бреющей высоте над американским эсминцем «Дональд Кук» в Черном море, умудрился отключить судну всю бортовую электронику, включая навигационный модуль. То есть новейший корабль ВМФ США, вооруженный в том числе крылатыми ракетами «Томагавк» и оснащенный информационной управляющей системой Aegis (она же «Иджис»), потерял возможность определения координат и ведения огня. Это привело к панике на борту и эмоциональным (если не сказать - истеричным) нотам Пентагона.

В этой связи очевидно, что и нынешняя активность американской крылатой техники на наших рубежах вписывается в общий сценарий затянувшейся более чем на полвека конфронтации.

Александр Артамонов