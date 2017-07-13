Десять самых распространённых версий грядущего конца Света

1. Зомби-апокалипсис.

Это наименее вероятный вариант конца света. Однако кто может сказать, что какое-то событие со 100% вероятностью не случится? Например, существует гриб-паразит, завладевающий организмом насекомых — почему же похожий вид грибов не может захватить и человека? Да, вряд ли люди начнут поедать друг друга — просто тихо вымрут.

2. Биотоксин.

Странно, что никто ещё не осуществил массированную химическую атаку таким образом. Всё, что вам нужно — ужасная заразная болезнь из микробиологической лаборатории, методы борьбы с которой устарели. Так можно полностью уничтожить человечество. Подойдёт что угодно - от оспы до сибирской язвы.

3. Новая болезнь.

К вопросу о болезнях, которые могут уничтожить людской род: что, если прямо сейчас какой-нибудь злой гений работает в лаборатории днями и ночами, не покладая рук, чтобы вывести микроорганизм, способный погубить всех нас? Теперь вас не должна удивлять паника, поднимающаяся всякий раз, как человечество обнаруживает новую болезнь. Например, лихорадку Эбола обнаружили только в 1976 году. Кто знает, что ещё ждёт нас впереди.

4. Стихийное бедствие мирового масштаба.

Глобальное потепление приводит к возникновению огромных цунами, способных смывать города и страны. Почему бы не предположить, что когда-нибудь цунами накроет всю сушу планеты? Шторма и бури действительно усиливаются по всему миру с каждым годом, и говорить, что эта тенденция не продолжится - значит отрицать очевидное.

5. Рукотворная чёрная дыра.

Да, мы беспокоимся о том, что рядом с Землёй периодически появляются чёрные дыры, теоретически способные её поглотить, но, на наш взгляд, следовало бы беспокоиться больше о лучших умах человечества, трудящихся в лабораториях, чтобы воссоздать такие же чёрные дыры. Возможно, мы рубим сук, на котором сидим.

6. Супервулканы.

Супервулкан — это вулкан, извержение которого может привести к изменению климата на планете. Один из таких — Йеллоустоунский супервулкан на территории США. Последнее его извержение состоялось 2 миллиона лет назад и обрушило на землю тонны вулканического пепла и пыли. Самое печальное, что следующее извержение может начаться буквально в любой момент.

7. Солнечные вспышки.

Огненные спирали, которые вы видите, когда в научно-фантастических фильмах вам показывают солнце вблизи, — это солнечные вспышки. Последний сильный солнечный шторм был около 150 лет назад, и мы, совершенно никак не можем предотвратить влияние подобных событий, а главное — не знаем, как именно они нам навредят. В 1859 году от солнечного шторма загорались телеграфные провода.

8. Столкновение с астероидом.

Периодически мимо нашей планеты пролетают огромные астероиды, и иногда вероятность их столкновения с Землёй возрастает в геометрической прогрессии. Землю может расколоть, как орешек, что, разумеется, приведёт к гибели человечества.

9. Мировая война.

Множатся конфликты между странами, в мире происходит всё больше и больше терактов — и вот уже население большей части стран мира враждебно смотрит друг на друга и вооружается. И не обольщайтесь возможностью спрятаться — в век ядерного оружия, если оно будет применено, умрут все.

10. Порабощение человека искусственным интеллектом.

Недавно машина впервые прошла тест Тьюринга. Роботы побеждают людей в игре в шахматы и рисуют лучше людей. Роботы умеют подчиняться командам людей — от GPS до помощника Siri в айфоне. Но что, если однажды они перестанут нам подчиняться? Когда они станут самодостаточными и научатся чинить сами себя — нам остаётся только молиться о том, чтобы наше будущее не стало похожим на научно-фантастический кошмар.

Редакция Newsinfo