Председатель ОНК Москвы предложил создать орган надзора за судьями

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин считает целесообразным учредить в России новый гражданский надзорный орган - для контроля над деятельностью судей, которые зачастую выносят алогичные приговоры, «невыгодные государству и обществу в целом».

«На фоне этой проблемы имело бы смысл создать гражданский надзорный орган, который останавливал бы судей от принятия решений, невыгодных как государству, так и обществу в целом, и ставил вопрос о полномочиях неадекватных судей», - предложил Вадим Горшенин.

Он пояснил, что, посещая СИЗО в ходе своей деятельности, часто сталкивается с «неадекватными приговорами», преимущественно в отношении мигрантов. По мнению председателя ОНК Москвы, России не стоит «тратить деньги на перевоспитание граждан других государств».

Статистических данных о количестве неадекватных приговоров (когда судья, например, расценивает кражу продуктов на сумму меньше 1 тыс. рублей как разбой с вытекающим отсюда сроком лишения свободы на 4,5 года) в Москве не существует. «А их много», - уверен Вадим Горшенин, предполагая, что счет в данном случае идет на тысячи.

По его словам, такие неадекватные приговоры - это «многократные плевки московских судей в гражданское общество, на налоги которого как существуют сами судьи, так и обеспечивается исполнение наказаний».

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В качестве примера Горшенин приводит послужной список судьи Галкина из Тимирязевского суда, который, в частности, на 4,5 года отправил «бездвижного инвалида» в колонию, перепутав правоприменительную практику по болезни и основав приговор на видеозаписи, которая «абсолютно ничего не доказывает».

Мария Каннабих проверила условия содержания Антона Мамаева, осужденного за разбой над бывшим спецназовцем https://t.co/2gOKkYDqN3 pic.twitter.com/34JX9W3Ifk — Общественная палата (@op_rf) 11 июля 2017 г.

Этот же Галкин в 2015 году посадил двух человек на 2,6 года и 4,6 года лишения свободы по статьям УК РФ «Грабеж» и «Разбой» (заранее спланированное вооруженное ограбление). Речь идет о мужчинах, которые украли из магазина кусок сыра и батон колбасы за 524,34 рубля.

«Российский бюджет потерял на этом судебном процессе и приговоре не один десяток тысяч рублей, поскольку потратился на кормежку, социальное обеспечение, охрану и т.д. этих разбойников», - считает председатель московской ОНК.

Со ссылкой на руководителей столичных СИЗО Вадим Горшенин пояснил, что алогичные приговоры приводят к «перелимиту» в учреждениях УФСИН. Соответственно, если таких судебных решений станет меньше, то сократится и количество проблем в сфере прав заключенных.



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Елена Семенова