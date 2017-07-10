"Боксерское восстание" в Китае

В конце 19-го века в Китае возникло массовое движение против иностранцев (европейцев, американцев, а также японцев). Оно было инспирировано тайными обществами, называвшимися И-хэ-цюань («Кулак справедливости и гармонии»), Да-дао-хуй («Общество большого ножа») и Да-цюань-хуй («Общество большого кулака»).

Из-за слова «кулак» англичане стали называть этих деятелей «боксерами» и это именование распространилось в Западном мире. Реально идеология этих «боксеров» имела мистически-религиозный характер. Приверженцы сект «кулака» и «ножа» верили, что в результате магических заклинаний они обретали сверхъестественные способности, в том числе неуязвимость от холодного и огнестрельного оружия.

Причины возникновения массовой ненависти китайцев в отношении иностранцев были в основном экономическими. Дело в том, что в последние годы 19-го века иностранные компании занялись постройкой в Китае железных дорог, проведением телеграфных линий, разработкой месторождений полезных ископаемых. Наиболее активно этим занимались граждане России, Британии, Франции – соответственно в северной, средней, южной частях Китая. В этом также участвовали американцы, немцы, японцы, австро-венгры, итальянцы и граждане некоторых других стран Европы (Бельгии, Нидерландов и др.).

Эта деятельность иностранцев в Китае сильно отразилась на экономической ситуации в стране. Из-за постройки железных дорог лишались доходов китайские лодочники и пешие носильщики, занимавшиеся доставкой грузов на большие расстояния. Телеграфные линии лишали заработка многочисленных гонцов-бегунов. Создание иностранцами промышленных рудников оставляло не у дел кустарное горнячество китайцев.

Кроме того, ненависть многих китайцев к иностранцам проистекала из-за миссионерской деятельности проповедников христианства, которую эти китайцы считали оскорбительной (хотя некоторые китайцы переходили в христианство).

Первые акции «боксеров» были произведены в 1898 году, при строительстве российской Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). «Боксеры» нападали на русских инженеров и рабочих. В это же время начались нападения на христианских миссионеров.

Деятельность сект «кулака» и «ножа» резко активизировалась с декабря 1899 года. В январе 1900 начались массовые убийства европейцев, американцев, японцев, а также китайцев-христиан. «Боксеры» уничтожали железнодорожные станции, мастерские и мосты, учреждения и жилища иностранцев.

В это время китайское правительство вдовствующей императрицы Цзы Си придерживалось дружественного нейтралитета по отношению к «боксерам». С июня 1900 года императрица открыто выразила поддержку приверженцам сект «кулака» и «ножа» – 9 июня председателем кабинета министров был назначен ярый сторонник «боксеров» принц Дуань-ван.

11 июня 1900 года «боксеры» начали активно действовать в столице Китая Пекине – убили японского дипломата, затем сожгли несколько зданий иностранных миссий и церквей, убили несколько десятков иностранцев.

17 июня в порту Дагу (150 км от Пекина) высадились русские и американские войска. Китайские войска оказали сопротивление, применив артиллерию, но были разбиты.

19 июня большой совет императорского двора Китая утвердил курс на прямую поддержку «боксеров» и решил объявить войну иностранцам.

20 июня «боксеры» начали осаду посольского квартала в Пекине. В этот же день был издан правительственный декрет об оплате и снабжении пищевым довольствием «боксеров», как «лояльно выполняющих патриотический долг». В этот же день был убит посол Германии фон Кеттелер.

«Боксерам», поддержанным правительственными китайскими войсками (включая артиллерию), не удалось захватить посольский квартал в Пекине – его обороняли 400 солдат и морских пехотинцев (из 8 стран). Осада длилась до 14 августа.

В июле «боксеры» разрушали КВЖД, убивая российских инженеров и рабочих. С 15 июля российские войска (несколько тысяч солдат и казаков) переправились через реку Амур и начали бои с «боксерами» и китайскими войсками в Маньчжурии.

18 июля экспедиционный корпус, составленный из российских, британских, американских, японских, французских, германских войск (общей численностью до 20 тысяч) двинулся из Дагу (через Тяньцзинь) на Пекин для выручки посольств.

14 августа экспедиционный корпус, разбив китайские войска и «боксеров», вошёл в Пекин и снял осаду с посольств (за время 55-дневной осады погибло 68 иностранцев – 55 солдат и офицеров, 13 гражданских). 15 августа китайский императорский двор бежал из Пекина.

В сентябре в Китае высадились новые силы иностранных держав, в том числе до 20 тысяч немецких солдат и офицеров (под командованием фельдмаршала фон Вальдерзее).

Активные действия «боксеров» (убийства иностранцев, разрушение железных дорог и других сооружений) продолжалось до октября 1900 года (остатки банд «боксеров» уничтожались вплоть до весны 1901).

22 декабря 1900 года иностранные державы (Россия, Германия, Япония, США, Британия, Франция, Австро-Венгрия, Италия) передали коллективную ноту правительству Китая. В ней были указаны условия, на которых иностранцы соглашались начать эвакуацию своих экспедиционных войск:

1. Отправка в Берлин чрезвычайной миссии во главе с принцем императорского дома, для выражения сожаления по поводу убийства фон Кеттелера;

2. Сооружение на месте убийства памятника фон Кеттелеру;

3. Суровое наказание лиц, указанных представителями держав;

4. Удовлетворение правительства Японии за убийство японского дипломата;

5. Сооружение памятников убитым иностранцам;

6. Прекращение импорта оружия;

7. Возмещение убытков пострадавшим;

14 января 1901 года правительство Китая выразило согласие удовлетворить эти требования.

25 августа 1901 года Китаем и иностранными державами был подписан заключительный протокол, по которому Китай должен был уплатить контрибуцию (в течение 39 лет) – 450 млн лян серебра (лян – около 40 граммов).

14 сентября 1901 года началась эвакуация иностранных экспедиционных сил из Китая.

Китаю не пришлось выплатить всю сумму контрибуций. Уже в конце 1908 года США передали свою долю (7,3 %) на образовательные программы Китая. В 1917 году Китай объявил войну Германии и Австро-Венгрии (в рамках Первой Мировой войны) и прекратил выплату их долей контрибуции (20 % и 0,9 %). Большевистское правительство России в декабре 1918 года отказалось от доли контрибуций (29 %). В 1925 году от своей доли (11,25 %) отказалась Британия, а в 1926 – Япония (7,7 %). Не отказались от своих долей только Франция и Италия.

Редакция Newsinfo