Мнение: Диалог Трампа с Путиным – между боксом и шахматами

В Гамбурге завершился саммит G20 - встреча лидеров двадцати стран с самыми крепкими экономиками в мире. Событие неординарное, к которому было приковано пристальное внимание всего мира. Наш аналитик делится своими мыслями по поводу того, что его удивило, обрадовало и испугало на саммите.

Участниками G20 являются 20 крупнейших национальных экономик -Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз. Европейский союз представлен председателем Европейской комиссии и председателем Европейского совета.

Кроме того, обычно на встречах G20 присутствуют представители различных международных организаций, среди которых Совет по финансовой стабильности, МВФ, ВТО, ООН и Всемирный банк. В совокупности G20 представляет 85% мирового валового национального продукта, 75% мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира.

Состав этой компании и сама нынешняя встреча напомнили крупнейший боксерский турнир, на котором собраны лучшие атлеты - но разных весовых категорий.

О его результатах судить рано: мы сможем сделать это лишь тогда, когда они станут воплощаться в реальности - в соответствии или вопреки достигнутым договоренностям и высказанным позициям сторон. Поэтому пока поговорим о впечатлениях и ожиданиях.

А главное впечатление таково, что грозовая туча грядущей мировой бойни то ли немного посветлела, то ли отодвинулась подальше к горизонту. Угроза не исчезла, но политики- супертяжеловесы не пошли на нагнетание обстановки.

Титульный поединок

Самое пристальное внимание было приковано к главному «поединку» турнира - к первой личной встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

Я считаю, что впервые за последнее десятилетие абсолютный чемпион политического ринга Владимир Путин приобрел достойного оппонента. С кем ему до того было всерьез сражаться?

С китайцем Си Цзиньпинем российский лидер давно поделил «тренировочный зал» на основе учета и уважения интересов сторон. Достойный политический тяжеловес Ангела Меркель в силу множества совместных экономических интересов зачастую оказывалась скорее спарринг-партнером, чем противником. А евробюрократы, набранные из отставных политиков стран второго европейского эшелона, для подобного противостояния слабы мускулами и тонки кишкой.

Владимир Путин на саммите G20 в Гамбурге

«Посторонним вход воспрещен»

И вот на мировой арене появился Дональд Трамп. Глупо было бы считать его пророссийским политиком, популистом или «клоуном», как его называли десятки тысяч глобалистов со всей Европы, устроивших в Гамбурге настоящий бедлам в качестве фона для форума G20.

Этот человек вовсе не такой «плоский», каким его пытается выставить оппозиционное западное телевидение. Достаточно прочесть мировой бестселлер «Переговоры в стиле Трампа», чтобы понять: на самом деле это прагматичный, трезвомыслящий, амбициозный и успешный бизнесмен. А еще немного артист - и это очень важно для человека, который хочет и умеет блефовать.

В политику Трамп пошел потому, что увидел над своей головой некий предел, выше которого невозможно подпрыгнуть даже самому успешному миллиардеру и бизнесмену, не входящему в узкий круг «правителей мира». А амбиции его зашкаливали.

Появление нового «центра силы» на высшем уровне было встречено, без всякого преувеличения, в штыки. Вот и европейские «антиглобалисты» в Гамбурге обратили свой протест не против «коварного» Путина, а против «клоуна» Трампа.

Ради своего политического будущего он был просто обязан показать себя рядом с Путиным соизмеримой политической фигурой.

Схватка и ее подтекст

Словно опытный и агрессивный боксер-профессионал, Трамп загодя начал «играть мускулами», поливать оппонента грязью и сыпать угрозами в его адрес.

Не все получалось, как хотелось: слишком мало ракет долетело до правительственной авиабазы в Сирии, слишком дорого стоит американский сжиженный газ по сравнению с российским трубопроводным топливом, а пресловутые санкции бумерангом ударили по экономикам союзников США и дали дополнительный импульс к развитию страны, против которой якобы были направлены.

«Якобы» - потому что Трамп, будучи до мозга костей американским бизнесменом, только обрадовался бы, понеси его европейские вассалы еще более существенный ущерб. Ни для кого не секрет, что все более ощутимая «германизация» Евросоюза и рост самостоятельности Европы как единого экономического субъекта нервируют и беспокоят мирового гегемона не меньше, чем экономический рост Китая или укрепление позиций России.

Не зря Трамп поехал на саммит в Германию через Польшу: именно здесь на фоне незначительной в мировом плане, но внушительной массовки он получил возможность и кулаком по столу постучать, и засветить свои козыри накануне предстоящего поединка, да еще и «газового ежа» подсунуть уважаемой союзнице Меркель.

Это был ход в стиле Майка Тайсона, а не опытного шахматиста, каковым обязан быть каждый самостоятельный политик. Продажа Польше восьми противоракетных комплексов может считаться успехом для менеджера крупной компании, но никак не для президента великой державы. Поддержавшие его восторженными криками новые союзники - слишком незначительные фигуры на мировой шахматной доске, а неприятный осадок, оставшийся от этой сделки у немецкого канцлера, давал о себе знать в течение всего саммита.

Проиграл, но достойно

Между тем главный оппонент Трампа сохранял хладнокровие, ожидая встречи лицом к лицу. И вот она состоялась.

Те, кто ожидал «окончания боя в первых же раундах» или надеялся на откровенный «мордобой» со взаимными ультиматумами, глубоко ошиблись: 2 часа и 15 минут, презрев протоколы и регламенты, противники кружили, прощупывая сильные и слабые стороны друг друга и изредка обмениваясь тактическими ударами.

Первая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа

Остальные - ждали. Японский премьер Синдзо Абэ, например, более часа провел напротив пустого кресла, чтобы потом в течение десятка минут перекинуться с Путиным несколькими фразами.

Нет смысла пересказывать все то, что мировая пресса растиражировала в мельчайших подробностях. Судя по известным на данный момент итогам саммита и произошедшим на его полях событиям, Дональд Трамп проиграл свою первую встречу с Путиным «по очкам» - очень даже достойно, интеллигентно и без значительного ущерба для себя и своей репутации. Но все же проиграл.

Впрочем, не стоит заблуждаться и недооценивать 45-го президента США. На мировом ринге появился очень сильный и грозный персонаж с присущей только ему непредсказуемой и в тоже время, прагматичной и эффективной манерой ведения боя. И только его собственные тактические решения и стратегические ходы смогут предопределить, суждено ли ему оказаться в ряду ярчайших лидеров великой страны или стать могильщиком могущества мировой сверхдержавы.

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Богдан Почайнов