Обратная сторона гениальности

Эксцентричное поведение и самые странные поступки великих писателей.

1. Эдгар Аллан По и его страхи

Эдгар Аллан По всю жизнь боялся темноты. Возможно, одной из причин возникновения этого страха стало то, что в детстве будущий писатель учился… на кладбище. Школа, куда ходил мальчик, была так бедна, что учебники для детей купить не удавалось. Находчивый учитель математики проводил занятия на близлежащем кладбище, среди могил. Каждый ученик выбирал себе надгробный памятник и подсчитывал, сколько лет прожил усопший, вычитая из даты смерти дату рождения. Неудивительно, что По вырос и стал тем, кем он стал — основоположником мировой литературы ужасов.

2. Виктор Гюго и его прическа

Когда Гюго работал над «Собором Парижской Богоматери», он наполовину остриг себе волосы на голове и бороду, а ножницы выбросил в окно. Писатель сделал это для того, чтобы не отвлекаться от работы и никуда не выходить: он вынужден был оставаться дома, пока волосы не отросли.

Виктор Гюго в 1862 году, находясь в отпуске, захотел узнать о реакции читателей на только что изданный роман «Отверженные» и послал своему издателю телеграмму из одного символа «?». Тот прислал в ответ телеграмму тоже из одного знака — «!». Вероятно, это была самая короткая переписка в истории.

3. Лев Николаевич Толстой и его почерк

У великого писателя был поразительно неразборчивый почерк с путаницей условных знаков и добавлений. Понять его могла только жена Толстого, Софья Андреевна, которой приходилось бессчетное количество раз переписывать «Войну и мир». Психиатр Чезаре Ломброзо, посмотрев на почерк Толстого, пришёл к выводу, что он принадлежит женщине лёгкого поведения с психопатическими наклонностями.

4. Марк Твен и шутки с редакторами

Великий американский писатель Марк Твен был большим шутником. Поэтому в свободное от работы время он любил писать в различные газеты опровержения о своей смерти. Что-то вроде «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

В конце концов, он достал всех редакторов газет, и они договорились к этому сообщению приписывать «К сожалению».

5. Чарльз Диккенс и диета из шампанского

Ежедневно писатель выпивал по пол-литра игристого вина. В 1858 году ему поставили диагноз «переутомление» и один добрый доктор разработал для Диккенса специальную диету. Прежде чем встать с постели, писатель выпивал большой стакан сливок с одной-двумя столовыми ложками рома. В полдень он «перекусывал» коктейлем «шерри-коблер» и бисквитом. В три часа по расписанию следовало шампанское — пол-литра. Между пятью и восьмью вечера, перед лекциями, следовало съесть яйцо, взбитое с шерри. И, наконец, поскольку рацион все-таки должен быть сбалансированным, Диккенс завершал свой день говядиной, супом и чаем.

6. Антон Павлович Чехов и странная нежность

Антон Павлович Чехов в переписке со своей женой Ольгой Леонардовной Книппер употреблял к ней помимо стандартных комплиментов и ласковых слов весьма необычные: «актрисулька», «собака», «змея» и — почувствуйте лиричность момента — «крокодил души моей».

7. Эрнест Хемингуэй и пейрафобия

Эрнест Хемингуэй был не только алкоголиком и самоубийцей, о чем все знают. Еще у него была пейрафобия (боязнь публичных выступлений), кроме того, он никогда не верил похвалам даже самых искренних своих читателей и почитателей. Даже друзьям — не верил, и все тут!

А ещё он питал слабость к кошкам и постоянно держал несколько питомцев в своём доме. Однажды ему подарили мейн-куна по имени Снежок, который из-за генетической мутации был полидактильным, то есть имел лишние пальцы на лапах. Сегодня в доме-музее Хемингуэя живёт более 50 кошек, половина из которых тоже полидактильны, так как многие являются потомками Снежка. Значительная часть туристов посещает этот музей в первую очередь из-за кошек, а не для того чтобы приобщиться к наследию писателя.

8. Оноре де Бальзак и ночная жизнь

Знаменитый французский писатель создавал свои романы только ночью, при шести свечах, горящих в канделябрах и при плотно занавешенных шторах, чтобы ни один лучик света не проникал снаружи. Он считал, что только ночь, неограниченная, беспредельная, позволяет ему работать непрерывно, и ради этой работы он передвигал стрелки часов и превращал день в ночь и наоборот.

9. Стивен Кинг и «рак псевдонима»

В 1970-х годах американские издатели считали нежелательным для авторов выпускать в свет более одной книги в год. Стивен Кинг, желавший издаваться больше, начал писать некоторые произведения под псевдонимом Ричард Бахман. В 1984 году один продавец книжного магазина заподозрил сходство литературных стилей авторов и обнаружил в Библиотеке Конгресса запись о том, что автором одного из романов Бахмана является Кинг, уведомив издателей Кинга о своей находке. Писатель сам позвонил этому продавцу и предложил написать разоблачающую статью, дав согласие на интервью. Его итогом стал пресс-релиз, сообщивший о смерти Ричарда Бахмана от «рака псевдонима».

10. Ги де Мопассан и башня

Французский писатель Ги де Мопассан был одним из тех, кого раздражала Эйфелева башня. Тем не менее, он ежедневно обедал в её ресторане, объясняя это тем, что здесь единственное место в Париже, откуда не видно башни.

Редакция Newsinfo