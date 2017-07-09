Ореховская ОПГ — одна из мощнейших преступных группировок Москвы девяностых годов

Ореховская ОПГ — одна из мощнейших преступных группировок Москвы 1990-х годов, возникшая в 1986 году. Эта группировка была противником кавказских организованных преступных группировок.

Посередине 3-ей Тверской-Ямской улицы есть здание, явно выделяющееся на фоне остальных: небольшое, неприметное, явно представляющее московскую архитектурную школу дореволюционной эпохи двухэтажное здание. Дом под номером 46. Именно под окнами этого здания ровно 20 лет раздался взрыв. Шум от взрыва, который вызвали 400 грамм тротилового заряда, эхом разнёсся на несколько улиц от самого места взрыва. Эпицентром послужил 600-ый Mersedes, припаркованный рядом со зданием – от взрыва его подбросило на уровень второго этажа. Прибывшие на место пожарные обнаружили в салоне обгоревшее тело. Оно принадлежало Сергею Тимофееву известному как "Сильвестр"– одному из основателей Ореховской преступной группировки, а также создателю, по сути, синдиката славянских группировок Москвы и одному из ярчайших персоналий столицы того времени.

Сергей Иванович происходил из простой семьи, был из числа "лимитчиков", перебравшихся в Москву из постепенно умирающей глубинки. Служил в армии, регулярно, вне зависимости от обстоятельств, занимался рукопашным боем и каратэ, принципиально не пил и не курил. Пытался подрабатывать спортивным инструктором и частным извозом, но время само определило за него его судьбу.

В эпоху наступающего капитализма многие молодые люди оставались не у дел: государству становились не нужны спортсмены, военные, горбачёвское правительство сделало свою ставку на появившихся в СССР после выхода закона "О Кооперации" коммерсантов. И сильная, здоровая и, в общем-то, смышленая молодёжь, понимая, что вышестоящие просто-напросто собираются вычеркнуть их из будущего страны, решили взять свои судьбы в свои руки. На юге Москвы такую молодёжь возглавил Сергей Тимофеев.

В 1989 Тимофееву дали срок за организацию азартных игр ("крышевание" игры в напёрстки). Что примечательно: Тимофеев единолично взял всю вину на себя, полностью отрицая вину своих подельников, в результате чего за решётку отправился он один. Но он не оказался забытым, и, выйдя на свободу уже в другом государстве, его окруженный легендами авторитет помог ему занять место одного из рулевых в набирающей мощь молодой силе, возникающей в районе Орехово-Борисово.

Нужно понимать, что из себя представляли группировки начала 90-х: это не быдло-гопы современности, не дрищи в убогих спортивках с сижкой между зубов и с пивасом в руках, пытающиеся отнять у школьников телефоны. Бригады того времени - это бывшие военные, спортсмены-разрядники, больше половины из которых имело высшее образование. Вот несколько примеров: Олег Калистратов ("Калистрат") – чемпион СССР по боксу среди молодёжи 1981 года; Марат Полянский - выпускник тогда ещё Ленинградской военно-космической академии; Сергей Ананьевский ("Культик") – выпускник Московского авиационного института, МСМК по пауэрлифтингу, заслуженный тренер России; Алексей Шерстобитов (знаменитый "Лёша-Солдат") – старший лейтенант Советской Армии, выпускник ЛВУ ЖДВ и ВОСО им. Фрунзе. Но, на эпохе развала одного государства и передела другого, эти люди вдруг стали не нужны. И таких, как они, тысячи.

Отличие большинства бригад, в частности Ореховской, от остального криминального мира – полное отрицание воровских понятий. Воры в законе не могли прижиться в свежесозданных группировках, а их попытки навязать "понятия" лихо прерывались устранием паразитирующего элемента. За "непорочностью" ореховских безустанно смотрел Сергей Тимофеев.

В момент, когда властьпридержащие и их лизоблюды стали активно пилить промышленность и сырьё зарождающегося государства, Тимофеев со своими приближёнными стали антагонистами существующей власти. Деятельность бригад была направлена на контроль хлынувшего потока денег в лапы коммерсантов, а также на приватизацию банков и промышленных предприятий страны с последующим дележом прибыли между активными членами бригады. По сути, это было перераспределение благ между участвовавшими в их добычи.

Борьба за контроль и территорию привела к крупной криминальной войне между бригадами, на полях которой погибли тысячи молодых ребят – большинству из них не было даже 25. Тимофеев активно воспрепятствовал развязавшимся конфликтам среди славянских бригад и смог сколотить один единый синдикат, куда влилось множество других группировок Москвы (за редким исключением): Солнцевская, Коптевская, Одинцовская, Медведковская, Курганская, Балашихинская и др. Кровопролитие среди своих прекратилось.

Тот синдикат, который собрал Тимофеев, он смог направить против пытающейся пустить свои щупальца в издревле русский город этнической мафии: чеченцев, азербайджанцев, грузин, дагестанцев, а также против активно поддерживающей их большей части интернационального сброда, именуемого "ворами в законе". Путь в славянские бригады т.н. "пиковым,лаврушникам" был закрыт. Ни одного азербайджанца, свободно торгующего помидорами, найти было нельзя. Банки и предприятия, которыми владел "профсоюз", не оказывали никаких услуг кавказцам. Национальная политика в действии! Справедливости ради стоит отметить, что в Ореховской бригаде было несколько армян, но это вполне понятно, учитывая не истершиеся следы интернационализма у ещё совсем недавно советских граждан. Но всё же это было началом пробуждения национального сознания.

Всё это – лишь то, что являлось видимой частью Тимофеевского синдиката. Сам же Сергей Иванович вынашивал в голове идею об изменении если не самого государства, то хотя бы того порядка вещей, который стал нормой при новообразованном строе. Но все адекватные попытки активной молодёжи того времени войти в политику оказались прерваны взрывом на 3-й Тверской-Ямской.

К сожалению, приоритеты у некогда дружной, сплочённой молодёжи, хотя и далеко не у всех, со временем поменялись. Времена былого единства прошли, стали назревать конфликты из-за алчности и стремления к власти тех или иных персонажей. И первой жертвой интриг внутри синдиката стал Тимофеев, несмотря на свой всё ещё сильный авторитет. Кто и по чьему заказу установил ту взрывчатку под дно его Мерседеса, до сих пор остаётся загадкой.

После смерти Тимофеева посыпалось вообще всё: синдикат начал рассыпаться, как карточный домик, принципы, идеалы и дружба ушли на задний план, а позже и вообще исчезли. Ещё недавно бывшая под табу торговля наркотиками стала нормой, да и сами члены бригад порой ими не брезговали. Главным приоритетом стала нажива, порой даже на своих же соратниках – лидерам было плевать на своих же людей, члены бригад стали получать гроши и жить хуже, чем рабочий низшего звена на мелком заводе. В приступах паранойи могли заказать даже лучшего друга. "Своих" убивали пачками. На улицах вновь полились реки крови...

Началась новая волна кровавых преступлений, закончилась эпоха Сергея "Сильвестра" Тимофеева.

Редакция Newsinfo