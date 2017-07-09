Забытые герои Бадабера

В этом году, помимо 20-летия вывода советских войск из Афганистана и 30-летия с момента начала там боевых действий, отмечается еще одна дата. Не столь круглая, но не менее значительная. 26–27 апреля 1985 года в лагере Бадабер на пакистанской территории произошло вооруженное восстание советских военнослужащих, попавших в плен к моджахедам. Минобороны РФ почему-то упорно отказывается посмертно наградить погибших во время этих событий россиян. Не дали результата ни обращения к Путину, ни к Медведеву. Белоруссия же, Украина и Казахстан еще в 2003 году представили к наградам своих героев.

О восстании в лагере для военнопленных Бадабер в то время писали мало. Вот выдержка из аналитической записки, с которой лишь недавно был снят гриф секретности. Этот документ был составлен разведцентром 40-й армии (находилась в Афганистане) и передан руководству СССР:

«26 апреля 1985 года в 21.00 во время вечернего намаза группа советских военнопленных тюрьмы Бадабер сняла шестерых часовых у артиллерийских складов и, взломав замки в арсенале, вооружилась, подтащила боеприпасы к спаренной зенитной установке и пулемету ДШК, установленным на крыше. В боевую готовность был приведен миномет и гранатометы РПГ. Советские воины заняли ключевые точки крепости: несколько угловых башен и здание арсенала.

По тревоге был поднят весь личный состав базы – около 3000 человек во главе с инструкторами из США, Пакистана и Египта. Они попытались штурмом вернуть контроль над крепостью, но были встречены шквальным огнем и, понеся большие потери, вынуждены были отступить. В 23.00 лидер ИОА (Исламское общество Афганистана) Бурхануддин Раббани поднял полк моджахедов Халид-ибн-Валида, окружил крепость и приказал мятежникам сдаться, однако получил ответное требование – вызвать представителей посольств СССР, ДРА, Красного Креста и ООН. Начался второй штурм, который был также отбит восставшими советскими воинами. Место боя к тому времени было блокировано тройным кольцом окружения, составленным из душманов и военнослужащих пакистанской армии, бронетехники и артиллерии 11 армейского корпуса ВС Пакистана. В воздухе барражировали боевые самолеты ВВС Пакистана.

Жесточайшее боестолкновение продолжалось всю ночь. Штурм следовал за штурмом, силы восставших таяли, однако и враг нес ощутимые потери. 27 апреля Раббани снова потребовал сдаться и снова получил отказ. Он приказал вывести тяжелую артиллерию на прямую наводку и штурмовать крепость. Началась артподготовка и затем штурм, в котором участвовали артиллерия, тяжелая техника и звено вертолетов пакистанских ВВС. Когда войска ворвались в крепость, оставшиеся раненые советские военнопленные сами взорвали арсенал…»

В восстании участвовали и погибли около 20 советских военнослужащих. Против них действовали моджахеды Раббани и 11-й армейский корпус Пакистана. Их потери составили: около 100 моджахедов, 90 военнослужащих пакистанских регулярных войск, включая 28 офицеров, 13 представителей пакистанских властей, шесть американских инструкторов, три установки «Град» и 40 единиц тяжелой боевой техники.

Из сводки радиоперехвата штаба 40-й армии в Афганистане за 30 апреля 1985 года:

«29 апреля руководитель Исламской партии Афганистана (ИПА) Г. Хекматияр издал приказ, в котором отмечалось, что «в результате инцидента в лагере подготовки моджахедов в СЗПП Пакистана были убиты и ранены 97 братьев». Он потребовал от командиров ИПА усилить охрану захваченных пленных ОКСВ. В приказе дано указание «впредь русских в плен не брать», не переправлять их в Пакистан, а «уничтожать на месте захвата».

Редакция Newsinfo