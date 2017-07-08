Необычные имена советских детей двадцатых годов
Так появились такие имена как Берёза, Дуб, Гранит, Рубин, Калий, Вольфрам, Гелий, Гималай, Онега, Медиана, Дрезина, Поровоз, Танкист, Идея, Искра, Товарищ, Декабрист, Атеист и многие другие. Начали образовываться и производные формы, например, Тракторина, Ноябрина, Сталина.
Однако особого внимания заслуживает такая советская «традиция», как образование имен-неологизмов из революционных и партийных лозунгов, органов власти, имен лидеров и известных политических деятелей, ставшая настоящим “имятворчеством”.
Например, в ономастиконе советских времен, помимо уже привычных нам Даздрапермы и Вилена, встречаются довольно неожиданные «экземпляры», тем не менее, имеющие достаточно весомый смысл.
Вот только некоторые из них:
Арвиль — Армия В. И. Ленина
Артака — Артиллерийская академия
Бестрева — Берия — страж революции
Вектор — Великий коммунизм торжествует
Велиор — Великая Октябрьская революция
Велира — Великий рабочий
Веор — Великая Октябрьская революция
Видлен — Великие идеи Ленина
Вилан — В. И. Ленин и Академия наук
Вилен — В. И. Ленин
Виленор — Владимир Ильич Ленин — отец революции
Вилор(а) — В. И. Ленин — организатор революции
Вилорд — В. И. Ленин — организатор рабочего движения
Вилорик — В. И. Ленин — освободитель рабочих и крестьян
Вилюр — Владимир Ильич любит Родину
Виль — В. И. Ленин
Винун — Владимир Ильич не умрет никогда
Вист — Великая историческая сила труда
Владилен — Владимир Ильич Ленин
Владлен — Владимир Ленин
Волен — Воля Ленина
Ворс — Ворошиловский стрелок
Гертруда — Героиня труда
Дазвсемир — Да здравствует всемирная революция
Даздрасен — Да здравствует седьмое ноября
Даздрасмыгда — Да здравствует смычка города и деревни
Даздраперма — Да здравствует первое мая
Далис — Да здравствуют Ленин и Сталин
Дележ — Дело Ленина живет
Динэр(а) — Дитя новой эры
Донэра — Дочь новой эры
Дотнара — Дочь трудового народа
Идлен — Идеи Ленина
Изаида — Иди за Ильичем, детка (что бы это значило?)
Изили — Исполнитель заветов Ильича
Изиль — Исполняй заветы Ильича
Кид — Коммунистический идеал (kid — "малыш", англ.)
Ким — Коммунистический Интернационал молодежи
Крармия — Красная армия
Кукуцаполь — Кукуруза — царица полей
Лагшмивара — Лагерь Шмидта в Арктике
Ласт — Латышский стрелок
Лапанальда — Лагерь папанинцев на льдине
Ледат — Лев Давидович Троцкий
Ледруд — Ленин — друг детей
Лелюд — Ленин любит детей
Ленар(а) — Ленинская армия
Ленгенмир — Ленин — гений мира
Ленинид — Ленинские идеи
Ленинир — Ленин и революция
Лениор — Ленин и Октябрьская революция
Ленора — Ленин — наше оружие
Лента — Ленинская трудовая армия
Лентрош — Ленин, Троцкий, Шаумян
Лес — Ленин, Сталин
Лестак — Ленин, Сталин, коммунизм
Леундеж — Ленин умер, но дело его живет
Лист — Ленин и Сталин
Лориэрик — Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм
Луиджи(а) — Ленин умер, но идеи живы
Лунио — Ленин умер, но идеи остались
Люблен — Люби Ленина
Марлен — Маркс, Ленин
Маэлс — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин
Маэнлест — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин
Меженда — Международный женский день
Мэлор — Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция
Мюнд — Международный юношеский день
Нинель — Ленин (наоборот и с мягким знаком)
Нисерха — Никита Сергеевич Хрущев
Одвар — Особая Дальневосточная армия
Орлетос — Октябрьская революция, Ленин, труд — основа социализма
Оюшминальд(а) — О. Ю. Шмидт на льдине
Папиp — Паpтийная пиpамида
Персо(в?)страт — Первый советский стратостат
Пол(ь)за — Помни ленинские заветы
Порес — Помни решение съездов
Пофистал — Победитель фашизма Иосиф Сталин
Правлен — Правда Ленина
Придеспар — Привет делегатам съезда партии
Пятвчет — Пятилетку в четыре года
Райтия — Районная типография
Ревмарк — Революционный марксизм
Pевмиpа — Революции миpовой аpмии (революция мира)
Рем — Революция мировая
Рим — Революция и мир
Роблен — Родился быть ленинцем
Pосик — Pоссийский исполнительный комитет
Рэм — Революция, Энгельс, Маркс
Силен — Cила Ленина
Стален — Сталин, Ленин
Статор — Сталин торжествует
Таклис — Тактика Ленина и Сталина
Томик — Тоpжествyют маpксизм и коммyнизм
Томил — Тоpжество Маpкса и Ленина
Тpик(ом) — Тpи «К» — комсомол, Коминтеpн, коммyнизм
Тролебузина — Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев
Тролен — Троцкий, Ленин
Урюрвкос — Ура, Юра в космосе
Фэд — Феликс Эдмyндович Дзеpжинский
Челнальдин(а) — Челюскин на льдине
Эрлен — Эра Ленина
Юралга — Юрий Алексеевич Гагарин
Ясленик — Я с Лениным и Кpyпской
Когда выпустили первый трактор, в Средней Азии народились Тракторбаи. После запуска первого искусственного спутника Земли появились Космосбеки, а после запуска космического корабля «Союз» — Союзбеки.
Ещё замечательное космическое имя: Перкосрак — «первая космическая ракета». В 1961-м прибалты придумали новое имя Урюрвкос — «Ура, Юра в космосе!» Чуть позднее появилась Ватерпежекосма — «Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт».
Сегодня большинство из этих имен вспоминается как лингвистический курьез, хотя, такие «удачные» неологизмы как Владлен, Вилена, Декабрина и пр., встречаются довольно часто и поныне.