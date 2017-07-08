Необычные имена советских детей двадцатых годов

Октябрьская революция родила новые имена, которыми предполагалось заменить старые, пошлые, мещанские, буржуазные. Вместо традиционных имен, родители-коммунисты стали нарекать своих детей различными звучными нарицательными, либо именами и названиями предметов, процессов, идей, достижений и профессий, имевших в то время особенное значение…

Так появились такие имена как Берёза, Дуб, Гранит, Рубин, Калий, Вольфрам, Гелий, Гималай, Онега, Медиана, Дрезина, Поровоз, Танкист, Идея, Искра, Товарищ, Декабрист, Атеист и многие другие. Начали образовываться и производные формы, например, Тракторина, Ноябрина, Сталина.

Однако особого внимания заслуживает такая советская «традиция», как образование имен-неологизмов из революционных и партийных лозунгов, органов власти, имен лидеров и известных политических деятелей, ставшая настоящим “имятворчеством”.

Например, в ономастиконе советских времен, помимо уже привычных нам Даздрапермы и Вилена, встречаются довольно неожиданные «экземпляры», тем не менее, имеющие достаточно весомый смысл.

Вот только некоторые из них:

Арвиль — Армия В. И. Ленина

Артака — Артиллерийская академия

Бестрева — Берия — страж революции

Вектор — Великий коммунизм торжествует

Велиор — Великая Октябрьская революция

Велира — Великий рабочий

Веор — Великая Октябрьская революция

Видлен — Великие идеи Ленина

Вилан — В. И. Ленин и Академия наук

Вилен — В. И. Ленин

Виленор — Владимир Ильич Ленин — отец революции

Вилор(а) — В. И. Ленин — организатор революции

Вилорд — В. И. Ленин — организатор рабочего движения

Вилорик — В. И. Ленин — освободитель рабочих и крестьян

Вилюр — Владимир Ильич любит Родину

Виль — В. И. Ленин

Винун — Владимир Ильич не умрет никогда

Вист — Великая историческая сила труда

Владилен — Владимир Ильич Ленин

Владлен — Владимир Ленин

Волен — Воля Ленина

Ворс — Ворошиловский стрелок

Гертруда — Героиня труда

Дазвсемир — Да здравствует всемирная революция

Даздрасен — Да здравствует седьмое ноября

Даздрасмыгда — Да здравствует смычка города и деревни

Даздраперма — Да здравствует первое мая

Далис — Да здравствуют Ленин и Сталин

Дележ — Дело Ленина живет

Динэр(а) — Дитя новой эры

Донэра — Дочь новой эры

Дотнара — Дочь трудового народа

Идлен — Идеи Ленина

Изаида — Иди за Ильичем, детка (что бы это значило?)

Изили — Исполнитель заветов Ильича

Изиль — Исполняй заветы Ильича

Кид — Коммунистический идеал (kid — "малыш", англ.)

Ким — Коммунистический Интернационал молодежи

Крармия — Красная армия

Кукуцаполь — Кукуруза — царица полей

Лагшмивара — Лагерь Шмидта в Арктике

Ласт — Латышский стрелок

Лапанальда — Лагерь папанинцев на льдине

Ледат — Лев Давидович Троцкий

Ледруд — Ленин — друг детей

Лелюд — Ленин любит детей

Ленар(а) — Ленинская армия

Ленгенмир — Ленин — гений мира

Ленинид — Ленинские идеи

Ленинир — Ленин и революция

Лениор — Ленин и Октябрьская революция

Ленора — Ленин — наше оружие

Лента — Ленинская трудовая армия

Лентрош — Ленин, Троцкий, Шаумян

Лес — Ленин, Сталин

Лестак — Ленин, Сталин, коммунизм

Леундеж — Ленин умер, но дело его живет

Лист — Ленин и Сталин

Лориэрик — Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм

Луиджи(а) — Ленин умер, но идеи живы

Лунио — Ленин умер, но идеи остались

Люблен — Люби Ленина

Марлен — Маркс, Ленин

Маэлс — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин

Маэнлест — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин

Меженда — Международный женский день

Мэлор — Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция

Мюнд — Международный юношеский день

Нинель — Ленин (наоборот и с мягким знаком)

Нисерха — Никита Сергеевич Хрущев

Одвар — Особая Дальневосточная армия

Орлетос — Октябрьская революция, Ленин, труд — основа социализма

Оюшминальд(а) — О. Ю. Шмидт на льдине

Папиp — Паpтийная пиpамида

Персо(в?)страт — Первый советский стратостат

Пол(ь)за — Помни ленинские заветы

Порес — Помни решение съездов

Пофистал — Победитель фашизма Иосиф Сталин

Правлен — Правда Ленина

Придеспар — Привет делегатам съезда партии

Пятвчет — Пятилетку в четыре года

Райтия — Районная типография

Ревмарк — Революционный марксизм

Pевмиpа — Революции миpовой аpмии (революция мира)

Рем — Революция мировая

Рим — Революция и мир

Роблен — Родился быть ленинцем

Pосик — Pоссийский исполнительный комитет

Рэм — Революция, Энгельс, Маркс

Силен — Cила Ленина

Стален — Сталин, Ленин

Статор — Сталин торжествует

Таклис — Тактика Ленина и Сталина

Томик — Тоpжествyют маpксизм и коммyнизм

Томил — Тоpжество Маpкса и Ленина

Тpик(ом) — Тpи «К» — комсомол, Коминтеpн, коммyнизм

Тролебузина — Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев

Тролен — Троцкий, Ленин

Урюрвкос — Ура, Юра в космосе

Фэд — Феликс Эдмyндович Дзеpжинский

Челнальдин(а) — Челюскин на льдине

Эрлен — Эра Ленина

Юралга — Юрий Алексеевич Гагарин

Ясленик — Я с Лениным и Кpyпской

Когда выпустили первый трактор, в Средней Азии народились Тракторбаи. После запуска первого искусственного спутника Земли появились Космосбеки, а после запуска космического корабля «Союз» — Союзбеки.

Ещё замечательное космическое имя: Перкосрак — «первая космическая ракета». В 1961-м прибалты придумали новое имя Урюрвкос — «Ура, Юра в космосе!» Чуть позднее появилась Ватерпежекосма — «Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт».

Сегодня большинство из этих имен вспоминается как лингвистический курьез, хотя, такие «удачные» неологизмы как Владлен, Вилена, Декабрина и пр., встречаются довольно часто и поныне.

Редакция Newsinfo