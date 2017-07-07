Степан Яковлев – неизвестный русский герой. Один в поле воин
Помимо старосты, на каждой станции было несколько ямщиков из местных киргизов, возивших почту. На одной из таких станций, Мурза-Рабат, старостой был назначен запасной рядовой 3-го Туркестанского стрелкового батальона Степан Яковлев, происходивший из крестьян Псковской губернии.
Верой и правдой прослужив более 20 лет в 3-м Туркестанском стрелковом батальоне, побывав в целом ряде стычек и сражений, Степан Яковлев, уволенный в бессрочный отпуск, нёс по совести свою трудную службу. Огромного роста, могучего телосложения и страшной силы, он сразу повёл себя строгим и справедливым начальником над ямщиками-киргизами, с большим почтением относившимися к русскому богатырю.
В ночь на 4-е августа 1875 г. к Мурза-Рабату подошёл кокандский отряд и остановился невдалеке от её высоких стен. Ямщики-киргизы при приближении кокандцев тотчас же ускакали, и Яковлев остался один защищать вверенное ему казённое имущество. Почтовая станция имела вид небольшого укрепления с двумя башнями по углам. Сам Степан глубоко верил в свою силу и полную возможность продержаться до прибытия помощи. Он запер и завалил ворота, пододвинул к ним несколько повозок и забросал промежутки дровами и ящиками. Сам расположился в одной из башен с двумя охотничьими ружьями и одной винтовкой.
На следующий день несколько сотен кокандцев осадили станцию. Целый день отстреливался Степан от кокандских атак.
- Всё равно зарежем… - кричали кокандцы между приступами – Лучше принимай мусульманство – хорошую жену дадим… Денег много… Большим человеком у нас будешь, - уговаривали его. Но старый стрелок был глух к этим обещаниям и продолжал стрелять, устилая врагами землю.
«В осадах и боях – сильное чинить сопротивление дай мне, Господи» – молился Степан.
Ночью кокандцы всё же подобрались к стенам и выломали несколько досок – и через отверстие с ножами в зубах стали пролезать один за другим. Яковлев, сделав два выстрела наугад, с примкнутым штыком выбежал к пролому и, видя несколько тёмных фигур, проникнувших в середину двора, в одну минуту ударами штыка положил их на месте. Несколько раз выстрелив в брешь в стене он с трудом заложил отверстие. Всю ночь кокандцы беспорядочно стреляли.
На следующий день кокандцы, видя полную невозможность ворваться внутрь станции, накидали у её стен сухой клевер и подожгли его. Окутанный дымом Яковлев решил пробиться к стоявшей невдалеке над родником башне. Две сотни шагов отделяли его от цели. Схватив винтовку, весь чёрный от дыма, страшный в своей безумной смелости, старый русский солдат через стену огня бросился к воротам и, неожиданно выскочив, раскидал штыком толпившихся азиатов и быстро побежал. Беспорядочная трескотня выстрелов началась со всех сторон, а затем с воем и криками огромная толпа людей кинулась вслед за ним.
Когда несколько шагов отделяло его от входа в укрытие, догнавший Степана рослый азиат нанёс ему сильный удар в голову. Обернувшись, Яковлев в последний раз собрал все свои силы и, работая штыком и прикладом, положил ещё несколько человек.
Старик окружил себя трупами убитых им врагов, но сил было уже мало. Удары сабель и батиков сыпались со всех сторон. Степан рухнул на землю. Дух героя отлетел в вечность. Кокандцы отсекли голову храбреца и увезли с собой.
Вскоре по ферганским базарам разнеслась весть о беспримерной храбрости русского Степан-батыра, защищавшего Мурза-Рабат, которому очевидно помогал шайтан, ибо простой человек без его помощи этого сделать не мог. Никогда не понять им, азиатам, что даёт силу и крепость русскому воину, помогая исполнять свой долг до конца своей жизни!
Русский герой был отомщён. На Коканд обрушился «неизбежный» Скобелев. Уже через 20 дней в Махрамском сражении две тысячи русских разгромили 55-ти тысячную орду азиатов. В официальном отчёте писали: «погром вышел жестокий в возмездие за дерзкое нарушение нашей границы, за вторжение в наши пределы и беспокойство наших подданных». Ханство было очищено от мятежников и присоединено к России под названием Ферганская область.
На месте, где погиб славный стрелок, впоследствии поставили памятник с надписью: «Стрелку Степану Яковлеву, доблестно павшему 6 августа 1875 г. после двухдневной защиты станции Мурза-Рабат