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Ранняя история вандалов

След в истории | 07.07.2017


Ранняя история вандалов
Впервые германские племена вандалов упоминаются в 1 веке нашей эры у Плиния Старшего. Согласно этому автору, вандалы (или вандилии) представляли собой северо-восточную группу германцев, в составе которой были варины, бургундионы, гутоны и карины. Также известно, что в составе вандалов были племена силингов, асдингов и лакрингов (возможно карины?).

Вандилии упоминаются также у Тацита. Согласно данным историка 6 века, Иордана, эти племена изначально проживали где-то в Прибалтике (по современным данным, между Одером и Вислой), а когда туда из Скандинавии пришли готы, вандалы были вынуждены переселиться к границам Римской империи. С ранней историей этого народа часто связывают начальный этап становления пшеворской культуры, распространенной в междуречье Вислы и Одера во 2 веке до н.э. – 4 веке н.э.

Судя по всему, новой родиной для вандалов на короткое время стали земли Меотиды в бассейне Азовского моря. На это указывает Прокопий Кесарийский, и это подтверждается тем, что вандалы находились в тесном союзе с сарматским (готским, согласно Прокопию) племенем аланов, кочевавшем в те времена как раз по соседству с Меотидой. Союз с аланами был настолько тесен, что они в дальнейшем сопровождали вандалов на всем их долгом пути из Меотиды в Испанию и дальше в Африку в эпоху Великого переселения народов.

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