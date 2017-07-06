Кто такие половцы?

Откуда взялись половцы Формирование половецкого этноса происходило по одним и тем же для всех народов Средневековья и древности закономерностям. Одной из них является то, что далеко не всегда народ, давший название всему конгломерату, бывает в нем самым многочисленным — в силу объективных или субъективных факторов он выдвигается на ведущее место в складывающемся этническом массиве, становится его ядром. Половцы приходили не на пустое место. Первым компонентом, влившимся здесь в новую этническую общность, стало население, ранее входившее в Хазарский каганат, — болгары и аланы. Более значительную роль сыграли остатки печенежских и гузских орд. Подтверждается это тем, что, во-первых, согласно антропологии, внешне кочевники X–XIII веков почти не отличались от жителей степей VIII — начала X века, а во-вторых, на данной территории фиксируется необычайное разнообразие погребальных обрядов. Пришедшим исключительно с половцами обычаем было возведение святилищ, посвященных культу мужских или женских предков. Таким образом, с конца Х века в этом регионе происходило смешение трех родственных народов, складывалась единая тюркоязычная общность, но процесс прервало монгольское нашествие.

Половцы — кочевники Половцы представляли собой классический кочевой скотоводческий народ. В стадах имелся и крупный рогатый скот, и овцы, и даже верблюды, но главным богатством кочевника являлась лошадь. Изначально они вели круглогодичное так называемое таборное кочевание: находя обильное пищей для скота место, располагали там свои жилища, когда же корм истощался, то отправлялись на поиски новой территории. Поначалу степь могла безболезненно обеспечивать всех. Однако в результате демографического роста насущной задачей стал переход к более рациональному ведению хозяйства — сезонному кочеванию. Оно предполагает четкое разделение пастбищ на зимние и летние, складывание территорий и маршрутов, закрепленных за каждой группой.

Династические браки Династические браки всегда являлись инструментом дипломатии. Не были тут исключением и половцы. Однако отношения не зиждились на паритете — русские князья охотно женились на дочках половецких князей, но не отправляли замуж своих родственниц. Тут работал неписаный средневековый закон: представительниц правящей династии могли отдать в жены лишь равному. Характерно, что тот же Святополк женился на дочери Тугоркана, потерпев от него сокрушительное поражение, то есть находясь в заведомо более слабом положении. Однако он не отдавал свою дочь или сестру, а сам брал девушку из степи. Тем самым половцы признавались влиятельной, но не равной силой.

Но если крещение будущей жены казалось делом даже богоугодным, то «предательство» своей веры не представлялось возможным, почему и не сумели добиться половецкие правители выдачи себе в жены дочерей русских князей. Известен лишь один случай, когда русская княжна (овдовевшая мать Святослава Владимировича) вышла замуж за половецкого князя — однако для этого ей пришлось бежать из дома.

Как бы то ни было, к моменту монгольского нашествия русская и половецкая аристократии были тесно оплетены родственными связями, культуры обоих народов взаимно обогащались.

Половцы были орудием в междоусобной вражде Половцы не являлись первым опасным соседом Руси — угроза из степи всегда сопровождала жизнь страны. Но в отличие от печенегов эти кочевники встретились не с единым государством, а с группой враждующих между собой княжеств. Поначалу половецкие орды не стремились к завоеванию Руси, удовлетворяясь небольшими набегами. Лишь когда в 1068 году объединенные силы трех князей были разбиты на реке Льте (Альте), стала очевидной мощь нового кочевого соседа. Но опасность не была осознана правителями — половцев, всегда готовых к войне и грабежу, начали использовать в борьбе друг против друга. Первым это сделал Олег Святославич в 1078 году, приведя «поганых» для борьбы с Всеволодом Ярославичем. В дальнейшем он неоднократно повторял этот «прием» в междоусобной борьбе, за что и был назван автором «Слова о полку Игореве» Олегом Гориславичем. Но противоречия между русскими и половецкими князьями не всегда позволяли им объединиться. Особо активно со сложившейся традицией боролся Владимир Мономах, сам при этом бывший сыном половчанки. В 1103 году состоялся Долобский съезд, на котором Владимиру удалось организовать первую экспедицию на территорию противника.

Результатом стал разгром половецкого войска, потерявшего не только рядовых воинов, но и двадцать представителей высшей знати. Продолжение этой политики привело к тому, что половцы были вынуждены откочевать подальше от рубежей Рус После смерти Владимира Мономаха князья вновь стали приводить половцев для борьбы друг с другом, ослабляя военный и экономический потенциал страны. Во второй половине века произошел очередной всплеск активного противостояния, который в степи возглавил князь Кончак. Именно к нему в плен попал Игорь Святославич в 1185 году, о чем рассказывается в «Слове о полку Игореве». В 1190-е году набегов становилось все меньше и меньше, а в начале XIII века поутихла и военная активность степных соседей. Дальнейшее развитие взаимоотношений было прервано пришедшими монголами. Южные регионы Руси бесконечно подвергались не только набегам, но и «приводам» половцев, что разоряло эти земли. Ведь даже просто передвижение армии кочевников (а бывали случаи, когда они отправлялись сюда и со всем хозяйством) уничтожало посевы, военная угроза заставляла торговцев выбирать иные пути. Таким образом, данный народ немало поспособствовал смещению центра исторического развития страны.

Половцы дружили не только с русскими, но и с грузинами Своим активным участием в истории отметились половцы не только на Руси. Изгнанные Владимиром Мономахом с Северного Донца, частично они под руководством князя Атрака откочевали в Предкавказье. Здесь к ним за помощью обратилась Грузия, постоянно подвергавшаяся набегам из горных районов Кавказа. Атрак охотно поступил на службу к царю Давиду и даже породнился с ним, отдав свою дочь замуж. Он привел с собой не всю орду, а лишь ее часть, оставшуюся затем в Грузии.

С начала XII века половцы активно проникали на территорию Болгарии, бывшей тогда под властью Византии. Они здесь занимались скотоводством или же старались поступить на службу империи. По всей видимости, к ним относятся Петр и Иван Асени, поднявшие восстание против Константинополя. При ощутимой поддержке куманских отрядов им удалось нанести поражение Византии, в 1187 году было основано Второе Болгарское царство, главой которого стал Петр.

В начале XIII века приток половцев в страну усилился, причем в нем уже участвовала и восточная ветвь этноса, принеся с собой традицию каменных изваяний. Здесь, однако, они довольно быстро христианизировались, а затем и растворились среди местного населения. Для Болгарии это был уже не первый опыт «переваривания» тюркского народа. Монгольское нашествие «выталкивало» половцев на запад, постепенно, с 1228 года, они перебирались в Венгрию. В 1237 году еще недавно могущественный князь Котян обратился к венгерскому королю Беле IV. Венгерское руководство согласилось на предоставление восточных окраин государства, зная о силе надвигающегося войска Батыя. Половцы кочевали на отведенных им территориях, вызывая недовольство соседних княжеств, подвергавшихся периодическим грабежам. Наследник Белы Стефан женился на одной из дочерей Котяна, но затем под предлогом измены казнил своего тестя. Это привело к первому восстанию вольнолюбивых переселенцев. Следующий бунт половцев был вызван попыткой их насильственной христианизации. Лишь в XIV веке они полностью осели, стали католиками и начали растворяться, хотя по-прежнему сохраняли свою военную специфику и даже в XIX веке еще помнили молитву «Отче наш» на родном языке.

Нам ничего не известно о том, была ли у половцев письменность Наши знания о половцах довольно ограниченны в силу того, что этот народ так и не создал своих письменных источников. Мы можем увидеть огромное множество каменных изваяний, но не встретим там никаких надписей. Сведения об этом народе мы черпаем у его соседей. Особняком стоит 164‑страничная тетрадь миссионера-переводчика конца XIII — начала XIV века «Alfabetum Persicum, Comanicum et Latinum Anonymi...», более известная как «Codex Cumanicus». Время возникновения памятника определяют периодом с 1303 по 1362 год, местом написания называют крымский город Кафу (Феодосию). По происхождению, содержанию, графическим и языковым особенностям словарь делится на две части, итальянскую и немецкую. Первая написана в три столбца: латинские слова, их перевод на персидский и половецкий языки. Немецкая часть содержит словари, заметки по грамматике, половецкие загадки и христианские тексты. Итальянская составляющая для историков более существенна, поскольку отразила экономические потребности общения с половцами. В ней мы находим такие слова, как «базар», «купец», «меняла», «цена», «монета», перечисление товаров и ремесел. Кроме того, там содержатся слова, характеризующие человека, город, природу. Огромную значимость имеет список половецких титулов. Хотя, по всей видимости, частично рукопись была переписана с более раннего оригинала, создавалась не единомоментно, почему и не является «срезом» реальности, но все же позволяет нам понять, чем занимались половцы, какие товары их интересовали, мы можем увидеть заимствование ими древнерусских слов и, что весьма важно, реконструировать иерархию их общества. Половецкие бабы Специфической чертой половецкой культуры являлись каменные статуи предков, которые называют каменными или половецкими бабами. Такое наименование появилось из-за подчеркнутой груди, всегда свисающей на живот, что очевидно несло символическое значение — кормление рода. Причем зафиксирован довольно значительный процент мужских статуй, у которых изображены усы или даже бородка и одновременно наличествует грудь, идентичная женской. XII век — период расцвета половецкой культуры и массового производства каменных статуй, появляются и лица, в которых заметно стремление к портретному сходству. Изготовление идолов из камня стоило дорого, и менее состоятельные представители общества могли позволить себе лишь деревянные фигуры, к сожалению, не дошедшие до нас. Располагали статуи на вершинах курганов или холмов в квадратных или прямоугольных святилищах, сложенных из камня-плитняка. Чаще всего ставили мужское и женское изваяния — родоначальников коша — лицами на восток, но попадались святилища и со скоплением фигур. У их подножия археологи находили кости баранов, однажды обнаружили и останки ребенка. Очевидно, что культ предков играл значительную роль в жизни половцев. Для нас важность этой черты их культуры в том, что она позволяет четко определить, где кочевал народ.

Отношение к женщинам В половецком обществе женщины пользовались значительной свободой, хотя на них и лежала значительная часть обязанностей по дому. Отмечается четкое гендерное разделение сфер деятельности как в ремесле, так и в скотоводстве: женщины ведали козами, овцами и коровами, мужчины — лошадьми и верблюдами. Во время военных походов на плечи слабого пола взваливались все заботы по обороне и хозяйственной деятельности кочевий. Возможно, иногда им приходилось и становиться главой коша. По крайней мере, найдено два женских погребения с жезлами из драгоценных металлов, бывших символами руководителя большего или меньшего объединения. В то же время женщины не оставались в стороне от ратных дел. В эпоху военной демократии девушки принимали участие во всеобщих походах, оборона кочевья во время отсутствия мужа предполагала также наличие воинских навыков. До нас дошла каменная статуя девушки-богатырши. Размер изваяния в полтора-два раза превышает общераспространенный, грудь «подтянута», в отличие от традиционного изображения, прикрыта элементами доспехов. Вооружена она саблей, кинжалом и имеет при себе колчан для стрел, тем не менее ее головной убор несомненно женский. Такой тип воительниц отражен в русских былинах под именем поляниц.

Куда делись половцы Ни один народ не исчезает бесследно. История не знает случаев полного физического истребления населения пришлыми захватчиками. Никуда не делись и половцы. Частично они ушли на Дунай и даже оказались в Египте, но основная масса осталась в родных степях. В течение не менее ста лет они сохраняли свои обычаи, хотя и в измененном виде. По всей видимости, монголы запретили создавать новые святилища, посвященные половецким воинам, что привело к появлению «ямных» мест поклонения. В холме или кургане выкапывались углубления, не видные издалека, внутри которых повторялась схема размещения изваяний, традиционная для предыдущего периода.

Но и с прекращением существования этого обычая половцы не исчезли. Монголы пришли в русские степи с семьями, а не переселились всем племенем. И с ними произошел тот же процесс, что и с половцами веками ранее: дав имя новому народу, они сами растворились в нем, восприняв его язык и культуру. Тем самым монголы стали мостом от современных народов России к летописным половцам.

Редакция Newsinfo