Зона комфорта – страдание

На кафедре психиатрии медуниверситета, в котором я учился, один доктор завел папочку «перлы». Поставщиком перлов были журналисты, которые периодически ловили шизофреника, в стадии обострения, после чего появлялись «сенсационные» глупости, типа «его мысли читает КГБ», или «житель Воронежа общается с инопланетянами». Плюс в папку попадали студенческие перлы, из историй болезни, которую приходилось писать на каждом предмете, в том числе и на психиатрии.

Моя одногруппница внесла свою небольшую лепту в содержание паки. Описывая психостатус пациента, она написала. Субъективно – мурашки перед глазами. Объективно – мурашек нет.

Постоянно приходится сталкиваться с людьми, которые постоянно страдают, переживают, занимаются самобичеванием, реагируют на все происходящие события очень болезненно. При этом подавляющее большинство из них попадают под видоизмененную формулу моей одногруппницы: субъективно – страдание; объективно – причин для страдания нет.

Почему человек постоянно страдает? Ответ довольно простой – он хочет страдать. Я естественно про страдания на «ровном месте». Кто ищет, тот всегда найдет, тем более у таких людей навык страдания с детства развит до автоматизма. Важно ответить на вопрос, почему такой человек хочет страдать?

Здесь стоит вернуться к такой теме, как зона комфорта. Термин довольно распространенный, хотя многих сбивает с толку слово комфорт. Ведь в обыденном понимании слово комфорт означает удобство, что-то приятное. Хотя на самом деле «зона комфорта» означает несколько другое – это ситуация, привычная для тебя, в которой ты знаешь, что делать. Что совершенно не означает, что в зоне комфорта должно быть хорошо и реально комфортно. Должно быть привычно, а для многих привычно вовсе не означает приятно, скорее наоборот.

В фильмах о войне, часто, в том или ином виде показывают такой эпизод. Люди настолько привыкают к боевым действиям, когда вокруг взрывы, стрельбы и прочее, что тревогу вызывает не столько сам бой, сколько затишье. Тишина непривычна и сулит неизведанные последствия. Для них бой привычнее и комфортней затишья.

Если человек воспитывался с тяжелых условиях, сталкивался с прессингом со стороны родителей и окружающих, чувствовал свою ненужность, нелюбимость, чувствовал несправедливость, переживал внутри все негативные моменты, то для него страдания переживания становятся нормой. То есть, ему привычно, когда он переживает. Ему «хорошо», когда ему «плохо», и это не потому что ему на самом деле хорошо, а потому что ему так привычно. Он к этому привык, он знает, что с этим делать, как себя в этом вести. Это его зона комфорта.

Любой человек стремиться к тому, что для него привычно и понятно, к своей «зоне комфорта». Если зона комфорта страдание, то он обязательно найдет способ как пострадать. Причем по опыту нашей работы, могу сказать, что человек именно ищет способы, как ему оказаться в своей зоне комфорта.

При этом он всячески избегает ситуаций, при которых ему может быть по-настоящему хорошо, комфортно и приятно. Почему? Потому что «настоящее хорошо», находится вне зоны комфорта.

Когда человеку действительно хорошо, то он не знает что с этим делать, он просто к этому не привык. Это приводит к тому, что возникает тревога, которая постепенно усиливается. Реально комфортное состояние настолько непривычно, настолько непонятно, что с ним делать, поэтому человек начинает ощущать тревогу и переживать, что это все неспроста, и может закончиться какой-то непредсказуемой бедой.

А как можно избежать чего-то неизвестно плохого? Очень простая формула, чтобы не случилось чего-то неизвестного плохого, нужно, чтобы случилось что-то привычно плохое, то есть то, к чему ты привык с детства, знаешь как себя в этом случае вести, что чувствовать и вообще это хорошо отработанный и смазанный механизм.

Далее включаются индивидуальные настойки, которые помогают войти в привычную зону комфорта:

1. Можно вспомнить детские обиды. Почему человек не хочет отпустить прошлое. Потому что всегда есть возможность вспомнить прошлое, и «вкатиться» в привычные страдания. Он будет спрашивать, как мне прошлое отпустить, но на самом деле он не хочет его отпускать, ведь для него это важный фактор, позволяющий находиться в зоне комфорта.

2. Можно организовать свою жизнь, чтобы испытывать страдание. Например, ребенка постоянно принуждали делать, то, что он совсем не хочет. Нудную, неинтересную и монотонную работу. Он переживал, чувствовал себя несчастным, и это стало настолько неотъемлемым состоянием, что став взрослым он выбрал неинтересную, рутинную, малооплачиваемую работу. Работа не приносит ни морального, ни материального удовлетворения, но позволяет поддерживать привычное эмоциональное состояние. Причем он может периодически пытаться искать выхода из этой ситуации, но ничего не находит и возвращается в свою зону комфорта. Хотя объективно возможностей для изменения ситуации множество.

3. Можно найти партнёра, который возьмёт на себя функции «генератора страданий», что позволит длительное время находиться в зоне комфорта. При этом партнёры, которые не готовые примерить на себя роль садиста, как-то не очень интересны. Непонятно, что с ними делать.

4. В конце концов, можно просто заняться самобичеванием. Зацепиться за какую-то малозначительную хрень, потом уйти в воспоминания – вуаля – зона комфорта. Переживания, страдания.

Люди находят массу способов, чтобы пострадать. Нужно понимать этот механизм. И научиться его контролировать, для чего прекрасно подходит такой инструмент, как дневник с ретроспективным анализом. А «страдальцам» нужно понимать, что все к чему они стремятся в своем сознании, близкие отношения, интересная работа, приятное общение, внутренне спокойствие, это все находится вне зоны комфорта. И подсознание тянет в привычное страдание, поэтому важно, понимая это перестать получать удовольствие от страдания, а научиться принимать и получать удовольствие от интереса, радости, близости.

Объективно – причин для страданий у большинства людей нет.

Субъективно не нужно их искать.

Редакция Newsinfo