"Русских в плен не брать!"

Первые советские пленные появились в Бадабере (Пакистан) в середине 80-х. К тому времени учебная база моджахедов представляла собой периметр, обнесенный высоким забором с глиняными башнями по углам, тремя подземными тюрьмами, арсеналом, несколькими одноэтажными каменными зданиями, мечетью, футбольным полем, десятками армейских палаток. Содержали наших пленных в одной из тюрем. Всего в лагере содержалось 12 человек наших воинов и 12 человек пленных афганцев из царандоя (правительственных войск). Многие из солдат уже три года пребывали в плену...

26 апреля 1985 г. в 18 часов большая часть гарнизона лагеря совершала вечерний намаз. С узниками остались только двое охранников, которые, потеряв бдительность, были обезоружены и связаны. Пленные, взломав замки, быстро вооружились в арсенале, подтащили боеприпасы к спаренной зенитной установке, приготовились к круговой обороне в базе.

По тревоге был поднят весь личный состав базы – около 3000 человек во главе с инструкторами из США, Пакистана и Египта. Они попытались штурмом вернуть контроль над крепостью, но были встречены шквальным огнем и, понеся большие потери, вынуждены были отступить. В 23.00 лидер Исламского общества Афганистана Бурхануддин Раббани - будущий президент Афганистана, поднял полк моджахедов Халид-ибн-Валида, окружил крепость и приказал мятежникам сдаться, однако получил ответное требование – вызвать представителей посольств СССР, ДРА, Красного Креста и ООН.

Начался второй штурм, который был также отбит восставшими советскими воинами. Место боя к тому времени было блокировано тройным кольцом окружения, составленным из душманов и военнослужащих пакистанской армии, бронетехники и артиллерии 11 армейского корпуса ВС Пакистана. В воздухе барражировали боевые самолеты ВВС Пакистана. Жесточайшее боестолкновение продолжалось всю ночь. Штурм следовал за штурмом, силы восставших таяли, однако и враг нес ощутимые потери.

27 апреля Раббани снова потребовал сдаться и снова получил отказ. Он приказал вывести тяжелую артиллерию на прямую наводку и штурмовать крепость. Началась артподготовка и затем штурм, в котором участвовали артиллерия, тяжелая техника и звено вертолетов пакистанских ВВС. Когда войска ворвались в крепость, оставшиеся раненые советские военнопленные взорвали арсенал, сами погибли и уничтожили значительные силы противника

Дорого отдали свои жизни наши парни: при попытках вернуть базу погибли 28 пакистанских военных и 9 представителей власти, около 100 моджахедов и 6 американских советников. Полностью был уничтожен арсенал, в числе потерь 3 установки "Град", около 40 единиц орудий, минометов и пулеметов, десятки тысяч ракет и снарядов. Погибла и канцелярия тюрьмы, а с ней, к сожалению, и списки узников. В результате штурма учебная база Бадабера прекратила свое существование. Сейчас на том месте одни развалины. Где-то там покоятся и останки наших восставших солдат.

Впоследствии стали известны имена советских военнопленных:

– лейтенант Сабуров С.И., 1960 г.р., Республика Хакасия; – мл, лейтенант Кирюшкин Г.В., 1964 г.р., Московская обл.; – рядовой Варварян М.А., 1960 г.р., армянин;

– сержант Васильев П.П., 1960 г.р., Чувашия;

– мл. лейтенант Кашлаков Г.А., 1958 г. р., Ростовская обл.;

– мл. сержант Рязанцев С.Е., 1963 г. р. русский;

– мл. сержант Саминь Н.Г., 1964 г. р., Казахстан; – ефрейтор Дудкин Н.И., 1961 г. р., Алтайский край; – рядовой Васьков И.Н., 1963 г. р., Костромская обл.; – рядовой Павлютенков, 1962 г. р., Ставропольский край; – рядовой Рахимкулов Р.Р., 1961 г.р., татарин, Башкирия;

– рядовой Левчишин С.Н., 1964 г.р., Самарская область;

– рядовой Зверкович А.Н., 1964 г. р., Белоруссия;

– рядовой Коршенко С.В., 1964 г.р., Украина;

- служащий советской армии Шевченко Н.И., Украина.

Спустя два дня после восстания лидер одного из воюющих афганских кланов небезызвестный Гульбеддин Хекматиар издал приказ, посланный всем подчинявшимся ему отрядам моджахедов: "Русских в плен не брать! При захвате уничтожать на месте на всей территории Афганистана".

Редакция Newsinfo