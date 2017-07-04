Бунты и восстания в СССР: чего мы не знали о стране прекрасного детства?

Муром, Александров, Новочеркасск, Донецк, Одесса, Сумгаит, Кривой рог, Чимкент и десятки других. Если в СССР все было хорошо, то почему поднимались бунты и забастовки. Немного истории:

Муром. 1961. Советские мусора забили до смерти задержанного рабочего завода им. Орджоникидзе. В ответ более 1500 рабочих отправились на штурм ментовки. Десятки людей, вооружившись камнями, ломами, топорами, другими предметами, штурмом взяли здание милиции. нападавшие захватили 68 стволов и около тысячи боевых патронов. Восстание подавлено, часть участников казнена. 25 августа в городе Коврове Владимирской области на стенах появились надписи: «Отомстим за муромлян!» и «Долой коммунистический режим. Молодая гвардия».

Почти сразу же восстание перекинулось на Александров. Здесь столкновения были серьезнее – при расстреле милицией восставшего народа четверо рабочих были убиты.По некоторым данным, в беспорядках участвовали около 300 человек. Как и в Муроме, из толпы стали раздаваться угрозы в адрес милиции и городских властей, призывы к решительным действиям. Крайне возбужденные люди, одобряли эти призывы, кричали: "Мы вам покажем Муром!" Позже в город вошли вооруженные батальоны генерал-майора Корженко, которые с трудом прекратили волнения.

В 1962 году восстал народ в Новочеркасске. Причиной было резкое снижение уровня жизни в результате роста цен на продовольствие и снижения зарплат.Только через 30 лет активисты фонда «Новочеркасская трагедия 1962 года» совместно с военной прокуратурой упорными поисками нашли свидетелей и места захоронения погибших.Несмотря на все запреты и строжайшую тайну вести о Новочеркасской трагедии стали распространяться по стране и проникать на Запад. В Ростове-на-Дону были обнаружены лозунги типа: «Да здравствует Новочеркасское восстание!» «Вива, Новочеркасск!» и др.

Борьба советского трудового народа за свои права в 1962 не ограничилась Новочеркасском. В июне забастовали рабочие плавучего завода “Чернышевский” в Охотском море – требовали повышения зарплат. В ответ – репрессии. Тем же летом были забастовки рабочих Донецка, Артемьевска, Краматорска, Омска, Кемерово. В Иваново бастовали завод сельхозмашин и текстильная фабрика. В Одессе забастовали рабочие порта. Они отказались грузить продовольствие для Кубы мотивируя это тем что у самих нехватка продуктов.

В 1963 году было 2 восстания – в Сумгаите и Кривом Роге. В Сумгаитском восстании которое продолжалось 3 дня, участвовало 600 человек. При его подавлении убито 4 советских трудящихся. Криворожское восстание состоялось в день празднования 7 ноября. Некоторые демонстранты подняли открытки с портретами Сталина, к ним бросились менты, народ вмешался. В беспорядках применялось оружие, были раненые.

В 1964 году восстал трудовой народ в Бронницах. Причина стандартная – советские мусора забили в ментовке человека до смерти. Восставший народ разгромил ментовку. В этом же году восстал народ Ставрополя. Около 700 восставших взяли штурмом РОВД и сожгли милицейскую машину. В город введены войска, организаторы восстания арестованы.

Самым урожайным на народные восстания и беспорядки был 1967 год. В мае в г. Фрунзе восставший народ взял штурмом РОВД в котором менты забили насмерть задержанного. Восстание распространилось на весь горолд, восставший народ захватил и сжег два РОВД и один ГОВД. При вооруженном разгоне восстания были жертвы. Руководители восстания арестованы.

В следующем месяце восстал Чимкент. Поводом были слухи об убитом ментами шофере местного автопарка. У здания УВД собралась огромная толпа, его штурмовали и сожгли. Опять народ разгоняли оружием – в город ввели войска, убито 7 человек, ранено 50. 18 руководителей восстания арестованы.

Прошел всего месяц о крупные народные беспорядки начались в Степанакерте. Воставших было 2000 человек. Причина восстания – недовольство мягким приговором преступникам убившим мальчика. Воставший народ отбил осужденных у конвоя и сжег их живьем прямо на улице. При вооруженном разгоне восстания были жертвы.

В г. Прилуки восставший народ штурмовал РОВД – по слухам там менты убили гражданина. В этом случае удалось обойтись без жертв.

Восстание в Слуцке. Слуцкие беспорядки начались с уголовного дела об убийстве. Возможно, на происшествие не обратили бы столь большого внимания, если бы не личности обвиняемых. Имя первого - член КПСС Геннадий Гапанович, который до описываемых событий занимал должность завотдела культуры Слуцкого горисполкома. Вторым по делу проходил родственник партийца Леонид Сытько. Как выяснило следствие, апрельским вечером 1967г. Сытько и Гапанович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, «учинили хулиганские действия» в подъезде одного из домов города. Случайно столкнувшись в подъезде с гражданином Николаевским, они попытались выгнать последнего на улицу, сопровождая свои действия побоями. В результате пьяные КПССовцы сломалди жертве позвоночник, после чего добили его до смерти. «Население города было возмущено совершенным злодеянием и особенно тем, что виновником этого преступления является коммунист, депутат, ответственный работник горисполкома».Когда число бунтовщиков выросло до 5 тыс., «бесчинства усилились»: в стены деревянного здания суда полетели первые бутылки с бензином.Здание суда догорало на глазах у пожарных, машинам которых не позволили подъехать ближе: «бесчинствующая толпа встретила их камнями». Головную машину с включенными сиренами «таранили брусом», ее водителя тяжело ранили.

Редакция Newsinfo