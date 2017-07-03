Как вырастить грибы на садовом участке

Для начала следует уточнить, что при выращивании грибов «домашние условия» не всегда означают «комнатное содержание». Во-первых, для нормального развития и роста грибам необходимо сочетание постоянной температуры (в среднем около +17 +19 °C) и высокой влажности (95%), которое в жилых помещениях поддерживать сложно. Во-вторых, грибы при созревании выбрасывают в воздух споры — сильный аллерген, способный вызывать слезотечение, насморк и кашель, а при длительном ежедневном контакте — даже приводить к астме. Чтобы предупредить такие проблемы со здоровьем, настоятельно не рекомендуется заниматься выращиванием грибов в жилых помещениях и даже в непосредственной близости к ним (например, на балконе).

Очевидно, что выращивание грибов в жилом доме — почти нерешаемая задача, поэтому для таких целей лучше сразу же выделять нежилые помещения, сараи, гаражи или подвалы..

Как свидетельствует практический опыт, любителям-энтузиастам на собственных участках удается выращивать почти все грибы: от лесных — благородного белого и «менее благородных» лисичек, сыроежек, маслят и др., а также привычных многим и наиболее востребованных вешенок и шампиньонов, до «экзотических» шиитаке, зимнего опенка (фламмулины) и кольцевика. Выращивать грибы можно разными способами — в открытом грунте, на отрезках древесины и на специальных субстратах. Первый способ оптимально подходит для получения в домашних условиях урожая «лесных» грибов и, кстати, является идеальным вариантом для начинающих и ленивых грибоводов, а также грибоедов, предпочитающих собирать только экологически чистые плодовые тела. Для этого в саду нужно выделить небольшой затененный участок (3x3 м) и выкопать по всей его площади яму глубиной 30 см. Затем заполнить ее слоями питательной смеси и грибного мицелия: на дно уложить слой (10 см) опавших листьев, травы, древесной коры, затем — слой перегнойной земли (10 см), поверх него разложить кусочки шляпок (лучше перезревших) и нижние обрезки ножек лесных грибов, прикрыть их тонким слоем (3 - 5 см) растительных остатков (как в самом первом слое) и увлажнить полученную «грибную грядку» способом дождевания. Через 3 - 5 дней верхний слой можно приподнять и убрать остатки грибов и ножек, а затем уложить обратно верхний слой и засыпать его огородной почвой (слоем 3 - 5 см). При надлежащем уходе за грибницей (регулярном дождевании в сухую погоду) урожай с такой «грибной грядки» можно собирать с весны до осени в течение 5 лет, а затем грибница погибает. Несмотря на то, что такой способ универсально подходит для всех лесных грибов, у каждого из них имеются собственные предпочтения: лисичкам больше «нравится» песчаная и глинистая почва, сыроежкам — глубокая тень, польскому грибу — место под каштанами, а маслята лучше плодоносят, если их грибницу присыпать опилками лиственных деревьев или дубовой листвой. Рыжики и белые грибы желательно на участке сажать под тем же деревом (дубом или сосной), под каким они были найдены в лесу. Интересно, что для такого способа культивирования домашних грибов даже не обязательно собирать «посевной материал», так как мицелий лесных грибов тоже регулярно поступает в продажу.

Если в хозяйстве имеются отрезки древесины неароматических лиственных пород (дуб, береза, клен, тополь, ива, ольха), на них можно выращивать и лесные грибы, и вешенки, и шиитаке, и зимний опенок. Способ заключается в следующем: древесные заготовки диаметром 15 - 20 см и длиной 40 - 50 см замачивают в течение 3 - 7 суток, ежедневно меняя воду, после чего просверливают в них несколько отверстий диаметром 8 - 12 мм и глубиной 10 - 12 см, которые заполняют рыхлым мицелием и плотно затыкают корой или мхом. Вместо мицелия можно использовать имеющиеся в продаже березовые пробки, специально зараженные мицелием, или кусочки древесины, вырезанные из найденного в лесу пня/дерева, густо заросшего грибами. Древесные пробки придется обязательно забивать молотком, чтобы плотно закупорить просверленные отверстия. Подготовленные таким образом поленья нужно перенести в затененное место в саду и прикопать вертикально или горизонтально (зависит от расположения отверстий) в яму, заполненную смесью из песка, опилок и сухих листьев, чтобы обеспечить длительное сохранение влаги внутри древесины. Сверху такую «грибную поляну» рекомендуется дополнительно накрыть полиэтиленом. При подходящей температуре первые грибы появляются уже через полтора месяца, в противном случае плодоношение может задержаться на 9 - 12 месяцев. Обратите внимание: так как зимний опенок часто паразитирует на живых деревьях и разрушает их, зараженные его мицелием отрезки древесины настоятельно рекомендуется содержать только в закрытых помещениях. Преимуществом и первого и второго способов является то, что они не требуют помещения и специального оборудования, а недостатком — то, что развитие и плодоношение грибницы сильно зависит от погодных условий, поэтому и появление грибов, как правило, приходится либо на весну, либо на осень.

Перечисленных недостатков можно избежать, если культивировать грибы в помещениях, где поддерживается оптимальная освещенность, температура и влажность. Как такового периода вегетации у грибов нет — при температуре +12-20 °C они могут расти постоянно — поэтому урожай при третьем способе можно получать круглый год. Да еще и урожайность можно повысить, если выращивать грибы на специально подготовленных субстратах: практика подтверждает, что даже «посаженная» на бревно грибница уступает в урожайности такой же, растущей на субстрате из щепок (стружки) аналогичного бревна. Однако здесь существенную роль играет именно правильная подготовка субстрата, особенно его дезинфекция (стерилизация, пастеризация). Так как используемый в этом способе зерновой мицелий более подвержен вирусным инфекциям, чем мицелий на древесной основе, недостаточная термообработка субстрата провоцирует появление в нем бактериальной пятнистости, которая останавливает рост мицелия и привлекает вредителей (мошку), что в свою очередь влечет снижение урожайности, а иногда и гибель всей плантации. Не меньше внимания следует уделять и обработке помещений и инструментов хлорной известью, обеспечению достаточного уровня влажности, освещения (минимум 3 - 4 часа в сутки), вентиляции и защиты от насекомых (мелкая сетка на всех вентиляционных отверстиях).

ОПЁНОК

Начинающему грибоводу, пожалуй, проще всего будет вырастить самый «одомашненный» гриб — зимний опенок, который в Японии содержат прямо на подоконниках. Для приготовления субстрата потребуется тщательно перемешать опилки лиственных пород деревьев (3 части) с отрубями (1 часть). Готовую смесь на сутки нужно замочить в воде, отжать, уложить в стеклянную трехлитровую банку, заполнив ее только наполовину, и сделать в центре субстрата вертикальное отверстие до самого дна (диаметр около 2-х см). После этого его дважды с интервалом в сутки следует подвергнуть пастеризации — прокипятить в течение 1,5 - 2 часов на водяной бане на медленном огне. Когда субстрат остынет приблизительно до 24 – 25 °C, банку нужно накрыть капроновой крышкой с отверстием (2 см в диаметре) и внести через него мицелий гриба в количестве 5 - 7% от общей массы субстрата. После этого банку с грибницей 20 - 30 дней следует выдержать в темном теплом (20 – 24 °C) месте, а с появлением зачатков первых грибочков перенести на прохладный подоконник (лучше северный) или на слабо освещаемый балкон с температурой в пределах 10 – 20 °C. Когда грибочки «подтянутся» до самой крышки, ее придется снять и обернуть широкой полосой картона горловину банки, соорудив цилиндр. С этого времени картон и шляпки грибов нужно периодически опрыскивать до тех пор, пока опята не перерастут края цилиндра. Как правило, эти грибы готовы к употреблению уже на десятый день после появления зачатков, то есть в среднем через 40 - 45 дней с момента внесения мицелия. Перед сбором урожая они выглядят весьма весомым (около 1,5 кг) экзотическим «букетом золотых булавок» — высоких тонких ножек с небольшими (2 - 5 см в диаметре) шляпками. Такой «букет» нужно срезать ножом, как цветы, остатки ножек аккуратно выкрутить, банку опять накрыть крышкой и поставить в прежнее темное и теплое место на 2 недели, а с появлением новой волны грибов повторить весь процесс заново.

ВЕШЕНКА

Следующим грибом, отличающимся простотой выращивания в домашних условиях, скороплодностью и неприхотливостью, большинство специалистов называют вешенку. Она неплохо растет на любом субстрате (опилках, соломе, стеблях и кочерыжках кукурузы, лузге подсолнечника, шелухе гречихи и пр.) даже при ограниченном освещении, а в продажу поступает как мицелий, так и готовые грибные блоки (зараженный мицелием субстрат), дополненные инструкцией по созданию оптимальных для роста грибов условий. Для выращивания вешенки нужно приготовить плотный полиэтиленовый мешок шириной не больше 50 см, посевной мицелий и субстрат — свежую сухую, чистую, без запаха плесени и посторонних примесей измельченную солому злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса) замочить в воде минимум на 12 часов (для прошлогодней соломы достаточно 1 - 2 часов), а затем обработать ее гидротермическим способом. Для этого нужно плотно уложить ее в кастрюлю, залить теплой водой, подогреть до 65 – 70 °C и выдержать при такой температуре 3 часа, после чего воду слить и выложить субстрат на чистую поверхность для удаления лишней влаги и охлаждения (не более 30 мин.). Затем в продезинфицированный полиэтиленовый мешок нужно послойно утрамбовать остывший до 20 – 25 °C субстрат и мицелий, норма которого должна составлять не более 5% от общего веса. При укладке блока (мешка с зараженным мицелием субстратом) желательно делать не менее 12 слоев, а мицелий распределять ближе к стенкам мешка. Заполненный доверху мешок нужно завязать, срезать уголки в его нижней части для удаления лишней влаги и проделать в шахматном порядке (15x15 см) прорези длиной 1 - 2 см по всей его поверхности. Затем готовый блок следует на 2 недели поместить в теплое (18 – 22 °C) проветриваемое помещение, а с началом плодоношения обеспечить ему содержание в прохладе (10 – 15 °C) при высокой влажности (90 - 95%), умеренном освещении (8 - 10 часов в сутки) и регулярном проветривании. Если все сделано правильно, первый урожай вешенок можно собирать уже через 30 - 40 дней, считая с момента посадки. После сбора грибов (рекомендуется выкручивать из субстрата, а не срезать) помещение следует хорошо проветрить и в дальнейшем поддерживать прежние условия прохлады/влажности для следующей волны плодоношения, которая должна наступить через 2 недели. Обратите внимание: при выращивании на древесине грибница вешенки живет несколько лет, а грибного блока хватает максимум на год, но зато за это время с него можно снять 4 урожая (при этом 75% урожая дают два первых плодоношения), что в месяц в среднем составит до 10 кг грибов с квадратного метра. После полного окончания плодоношения отработанный субстрат из блоков можно использовать на участке, как удобрение. Заметьте: солома злаковых культур считается для выращивания вешенки наиболее подходящим субстратом, но при использовании другого материала и его подготовке нужно учитывать многие факторы. Так, в частности, на древесных опилках этот гриб растет хуже, а лузга подсолнечника при хранении обычно сильно инфицируется и перегревается в летнюю жару, поэтому ее настоятельно рекомендуется использовать только свежей, и выращивать на ней грибы только с начала октября до конца мая.

Редакция Newsinfo