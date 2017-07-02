Имена русов, норманнов, "германцев"

Язык русов (старорусский) был исходным языком скандинавских русов. Из него к X–XII векам начал формироваться общескандинавский или древнескандинавский язык. И лишь значительно позже, с уходом русов из Скандинавии, с ассимиляцией оставшихся русов, с приходом латинских миссионеров и романо-«германцев» постепенно стали формироваться сначала старошведский, старонорвежский, стародатский… а потом шведский, норвежский, датский языки.

Ниже мы приводим имена русов и их поздние производные, образованные при употреблении исходных имен в иноязычной романо-«германской» и позже «германо»-скандинавской средах.

Ярослав — Ярицлейф. Яр-Тур — Артур. Атилла (см. Хатило, от этнонима «хатт»).

Бер (русское табуированное название медведя, «берущий», тот, кто «берет») — Берни, Бьерни, Бьярни. Отсюда же и топонимы Берлин, Берн и др.

Бор, Борис, Борислав — Борр (др. — исландский Тор). Бур, Буря — Бури. Беловолк, Белволк — Беовульф. Вен, Венед, Совен (рус) — Свен. Венелад — Свенельд. Владимир — Вальдемар. Володар, Владарь — Бальдр (и здесь характерная трансформация «влад» в «вальд-бальд»), Вальдере, Вальтарий, а также более поздние Вальтер, Тибальд.

Ван, Вадан, Водан — Водан, Вотан (покровитель вандалов). Вел, Белун, Beлун — Beлунд. Владвен, Владвин — Балдуин. Волх(в) — Вольга — Олег — Хельг (отсюда становится понятным, почему привнесенное в Скандинавию имя «Хельг, Хельги» приобретает значение «святой, мудрый» — именно потому, что оно есть производное от «волха-волхва»). Волх-Вольг-Олег — исходное русское имя, имеющее возраст семь-восемь тысячелетий, и когда его выводят из позднего «норманского» производного «Хельги», это просто смешно.

Волхова — Вольга — Ольга — Хельга. Волчило — Вульфила (волк-влк — вульф). Всегорд — Сигурд, позже Зигфрид. Донарь — Донар (нем. Тор). Жива, Зива — Сив (жена Тора, богиня с золотыми волосами, золото олицетворяет жизнь). Ладород, Ладрэд — Алдрэд, позже Альфрэд. Матилада (мать-лада) — Матильда. Мизамир — Мимир. Могни, Могуня (могучий) — Магни (сын Тора, «сильный, могучий»). Молния, Молонья — Мьелнир (молот-молния Тора). Морав, Меровей — Меровей, Меровинги. Народа (нарождающая) — Ньорд. Один — Один (в переводе не нуждается). Одар, Одарка — Оттар, Отто. Перун — Фьергун. Порея (плодородная) — Фрея, Фрей. Прий — Фрей, Фрейр. Робород — Роберт, Роброй. Родволод, Рудволод — Рэдвальд. Рогволод — Рэгвальд, Рагнвальд. Рулев, Рулева, Рулевой — Рульв, Хьорульв, Хрольв, Ральв, Ральф. Руд, Рудый (Рыжий) — Руд, Рудди, Рут, Руфь. Рудволк (рыжий волк) — Рудольф. Рычарод, Рицарод (от «рицалище») — Ричард. Совен, Сван (со-венед, со-ван) — Свен. Слепень, Слепнир — Слейпнер. Совлад — Асволод, Свольд, Освальд (выпячивание гласной при переходе в германизмы характерно, пример «работа» = «арбайт»). Сокол, Соколад, Сколод-Сколот — Аскольд. Твастарь, Тваштарь (творец) — Твисто, Туисто (нем. перво-бог). Тор, Тур, Торх, Трах-Тарх — Тор. Улов, Лов, Лава, Лев — Олов, Олаф, Улоф (кстати, сами шведы пишут «Ulov»); Лейф.

Уловдан — Хальвдан. Хатило (Хадила), Хаттыло — Атило, Ацило, Атилла (исходно не от слова «ход», а от этнонима «хатт, хетт, гет, гот») — имя, ставшее в Европе чрезвычайно популярным в форме Атли, Этли, Этель (это зафиксировано всеми медиевистами) и в совокупности с характерными русскими корнями «бер», «род», «влад», волк», «рад», «стан», давшее множество княжеских, королевских имен типа: Этельбер, Этельбальд, Этельвольф, Этельрод, Ательстан, Этельрэд, Аделард и т. п.

Юр, Юрик, Ерик — Йорик, Эрик, Эйрик, Эрих. Явный — Явни. Якун — Акун, Хакон. Ярарек — Харарик. Яролад — Харальд (также типичный переход, вспомним «Яра, Ярослав» = «Хара, Хараклеос»), отсюда Гарольд, Герольд, Геральд — производные от Яролада.

Если в «германизированных» сагах и хрониках мы встречаем, к примеру, имя Харальд Годвинсон, звучащее, на первый взгляд вполне по-шведски, мы должны знать, что исходной основой было Яролад Годвина сын или Яролад сын Годвина, где Годвин также сложное русское имя, состоящее из двух частей: «Год» в значении «хороший, добрый, годный, годиться» (отсюда из русского «год, годный» и английское «good», «гуд» — «добро, хороший») и Вин, Вено в значении: «приданое, цена, стоимость». То есть этимологически Харальд Годвинсон это Яролад сын Годвена = «яро-ладный сын добростоящего, доброценного».

На характерных примерах мы убеждаемся в том, что подавляющее большинство не только «скандинавских», но и вообще «европейских» имен происходят от имен русов. Здесь нет никаких случайных совпадений и натяжек. Здесь все абсолютно естественно и закономерно. Русы были автохтонами (первонаселением) Европы, а потому именно они дали исходные имена практически всем европейским народам, которые и сами являются лишь гибридными потомками русов, получивших значительные примеси от пришельцев. Русы — основа не только Скандинавии, но и всей Европы, ее ядро и ее первоцивилизация.

Автор с огромной симпатией относится ко всем народам Земли, в том числе и к немцам, шведам, норвежцам, исландцам, англичанам, датчанам — народам так называемой «германской группы» большой индоевропейской языковой семьи. Но автор, в отличие от норманистов-антинорманистов, смотрит на мир открытыми глазами и видит этноструктуру этого мира. При всем огромном уважении к нынешним «германцам», надо сказать, что они, так же как и русские, есть «дети» суперэтноса русов, но дети побочные, родившиеся от брака с реликтовыми архантропами и средиземноморскими полунегроидами-италиками, в то время когда русские есть прямые потомки русов, то есть они и есть русы в своем временном развитии.

Один из основных «козырей» норманистов в их упорном отстаивании «норманской» версии — это списки имен русских послов в русско-византийских договорах 907, 911, 944 годов. Отъявленный польский норманист X. Ловмяньский в своем опусе «Русь и норманны» (М., 1985. С. 220) пишет: «Норманисты считают эти документы доказательством норманского господства на Руси: правящая династия, князья и бояре, их послы и даже купцы — шведы; славян там нет вообще, поскольку славянские имена, приведенные в договоре 944 г., так же, по их мнению, носят норманны, только подвергшиеся славянизации». Остается лишь развести руками… По их мнению! С таким же успехом можно сказать, что сам Ловьмяньский швед, носящий славянскую польскую фамилию. Впрочем, мнение тех, кто пишет о шведах применительно к X веку и при этом считает себя ученым, историком, нас не интересует — таким «историкам» для начала надо пройти курс истории средней школы.

В договоре от 911 года зафиксировано: «Мы от рода русского: Карлы, Инегелд, Фарлоф, Вельмоуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фаслав, Рюар, Актевоу, Труян, Лидул, Фаст, Стемид иже посланы от Олга великого князя Русского…» Имена звучат непривычно для нашего уха. Но при этом среди них нет не только ни одного шведского имени, но и ни одного «древнескандинавского» имени, которые нам хорошо знакомы по сагам и хроникам. И клянутся русские послы отнюдь не Тором, а Перуном. Да, на 911–944 года Русь еще не была крещена и русы носили не христианские «греческие» имена, а свои собственные, имена русов. Одним из таких было старое славяно-русское имя Кароль, перенятое романо-«германцами» при Карле Великом и благодаря ему широко распространившееся в «германо»-славянской среде, получившее значение «король». Инегельд-Иньхелд это искаженное Иньшелад, Инелад; Фарлоф — Ворлав, Варлов; Вельмоуд — Велимудр или Вельмиуд; Рулав-Рулев — «правящий, рулевой»; Гуды — «гудящий, поющий» (сравни «гуды-перегуды, гудок, гусли»); Руалд — Руалад или Рувалад; Карн-Карин (от «карна» — «печаль»); Фаслав — Вослав или Воислав (как Фарлаф — Ворлав); Рюар — Руяр, Рояр (сравни «рус-яр» — сицилийское «руссиеро», франкоязычное «роже, рожер», англизированное «роджер»); Актевоу — Охтивой; Труян — Троян; Лидул — Ледул («холодный», «ледащий»); Фаст — встречается в именах русов Воефаст, Буефаст; Стемид — полное Стемидар (как «Борис — полное Борислав»).

В договоре от 944 года «шведских» имен также нет. Но в нем намного больше славянских имен, они перемежаются с именами русов. Вызывает вопрос лишь имя Стегги. Но у «древних скандинавов» такого имени нет, у шведов тем более. Тут описка летописца или непонятная (пока) нам форма имени. Возможно это уменьшительное от Стегна, Стягна, имен русов. Возможно, от славянского Сутега.

Редакция Newsinfo