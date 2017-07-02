Правда о подземельях Москвы



Как мало сейчас знает из современников приезжих, да и коренных москвичей об остатках громадного лабиринта у них под ногами, об остатках подземной Москвы. Это грандиозная по своим масштабам постройка в течение уже не одного столетия окутана мифами и легендами. Говорят, что попав во внутрь легко заблудиться среди множества подземных галерей и переходов, колодцев, коридоров и лестниц, и даже обширных помещений и залов-тайников, и, конечно же, замурованных дверей и затопленных ходов, практически все выложенные белым камнем. Говорят, что где-то здесь совсем рядом укрыта прославленная библиотека Ивана IV Грозного. По подземным белокаменным переходам и сегодня можно пройти на немалые дистанции. Считается, что спустившись в подземелье в центре города, можно путешествуя подземными ходами оказаться вдалеке, к примеру в Подмосковье, так и даже в иных местах.

Осваивать Москву подземную начала еще бабка Грозного, знаменитая византийская принцесса Софья Палеолог. Выйдя замуж за российского царя, она привезла с собой свою личную библиотеку. А чтобы сохранить бесценные свитки, выписала из Европы Аристотеля Фиораванти, крупнейшего специалиста по подземным сооружениям, и велела ему построить под Москвой хранилище.

При Иване Грозном работала уже целая армия землекопов. От Кремля потянулась паутина ходов в сторону будущего Земляного вала, в отдаленную лесную чащу — ныне Красные ворота, к будущей Мясницкой улице…Один из выходов подземного лабиринта времен Ивана Грозного существует и сегодня и находится в подвале дома на углу улицы Герцена и площади Восстания.

Позже от этой галереи была проложена целая сеть ответвлений под башню Меншикова, под «масонские дома», под целую россыпь строений в треугольнике Хохловка — Солянка — Воронцове поле, под бывший дом князя Пожарского, под бывший дом Тайной канцелярии… Известны катакомбы неподалеку от Домодедова, многокилометровая цепь подземелий усадьбы Царицыно. Здесь штольни и подземные коридоры появились во времена Царя Бориса Годунова, продолжали разрабатываться при князе В.В. Голицыне

В начале 60-х годов в здании Мавзолея обнаружилась тонкая трещина. Для выяснения причин оседания постройки перед ней была заложена шахта. Углубившись на 16 метров, проходчики натолкнулись на свод тайного хода диаметром 2 метра, обшитого прочным дубом. От Мавзолея подземный ход вел в Кремль и в сторону Китай-города. Ее тут же заложили кирпичной стенкой. Чтобы спасти ленинскую "усыпальниц" от разрушения, древний подземный ход забетонировали.

Тайники под Кремлем и Красной площадью привлекали к себе внимание людей издавна. Но за 500 лет было всего три попытки проникнуть в секретные подземелья. На прошение пономаря Конона Осипова разрешить ему разведать «две палаты, полны поставлены сундуков», в которых, как предполагалось, могли храниться фолианты библиотеки Иоанна Грозного, Царь Петр I начертал «освидетельствовать совершенно». Но пономарь «поклажи никакой не отыскал». В первой половине прошедшего столетия поисками библиотеки Иоанна IV занимался историк и археолог Игнатий Стеллецкий , который всю жизнь посвятил поискам книжных сокровищ Ивана Грозного и раскопкам в Кремле и сделал немало открытий.Он работал вместе со строителями метрополитена, изучая все подземные коридоры, попадавшиеся на пути прокладки трасс метро. И все его записи и дневники неизменно ложились в сейф службы госбезопасности… Ведь при советской власти подземное царство Ивана Грозного было взято под опеку Бункерным управлением КГБ.

О поисках Стеллецкого вспомнили в годы хрущевской «оттепели», создали даже комиссию по розыску библиотеки, но с приходом к власти Брежнева Кремль был закрыт для ученых.

За советский период количество подземных ходов в Москве существенно увеличилось. Наиболее ярко это проявилось в связи со строительством Московского метрополитена.

По мнению некоторых исследователей, сегодня подземные сооружения столицы напоминают термитник или головку голландского сыра: к началу XIX века центр города оказался изрыт во всех направлениях. В 40-е – 60-е годы к существующим пустотам прибавились целые подземные города. Огромные комплексы сооружений до сих пор существуют на Таганке и в Хамовниках.

В публикациях, посвященных «подземной Москве», часто упоминается об объединении подземелий, выстроенных в советский период с т. н. правительственной веткой метрополитена «Метро-2», существование которой уже никто не отрицает. Например, из московского дома наркома внутренних дел Генриха Ягоды в Больших Киселях в 30-е годы был проложен подземный ход на Лубянку. Многие станции метро соединялись с правительственными особняками тайными тоннелями. Под пустырем между проспектом Вернадского и МГУ был создан многоярусный подземный город. Существовала целая сеть подземных дорог, которые вели из Москвы на десятки километров в расположенные в лесах укрытия и на секретные аэродромы. В районе Варшавского шоссе проходил тоннель из Кремля до аэропорта «Домодедово» и лесного пансионата «Бор», где был устроен бункер для правительства и Генштаба.

Московские диггеры занимаются исследованием метро, метро-2, объектов дренажа, дублирующих систем, систем Министерства обороны, бункерных систем и многих других сооружений. Наиболее впечатляющими кажутся таинственные подземелья необозримой глубины и огромные рукотворные шахты. "Их дно, возможно, упирается в карсты: там висит туман, туда стекают водопады мощнее Ниагарского"

"Заселено чрево Москвы достаточно густо. Во-первых, его облюбовали бомжи. Во-вторых, там любят устраивать склады для нелегальной продукции мафиозные группировки. И, не дай бог, попасться им на глаза! В-третьих, в тоннелях обитают одичавшие собаки, которые охотятся на крыс, друг на друга и вообще на все живое, что встречается на их пути. Ну и в-четвертых, если ненароком попасть в «закрытую зону» подземелья, то есть риск нарваться на пулю охранника. Ведь там, под землей, чего-чего, а «секретных объектов» хватает".

Редакция Newsinfo