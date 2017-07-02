Когда помогает йодовая сетка?

Можно насчитать не менее двадцати различных заболеваний, при которых облегчить состояние человека можно путем наложения йодовой сетки. Крошечная склянка с йодом обычно имеется в каждой домашней аптечке – ведь никто в повседневной жизни не застрахован от ран и порезов, требующих оперативной антисептической обработки. Еще в XIX веке врачи обнаружили, что при контакте с кожей йодный раствор способен действовать и как мощное противовоспалительное средство.

Как делать йодную сетку?

Йодовую сетку на кожу наносят при помощи ватных косметических палочек – тех же самых, что обычно применяются для чистки серы в ушах. Такую палочку нужно обмакнуть в 5%-ный раствор йода и нарисовать на теле решетку из вертикальных и горизонтальных полос. Величина «ячеек» идеальной йодной сетки обычно составляет около 1 квадратного сантиметра.

Проникая сквозь кожу в мышечные ткани и кровеносные сосуды, йод губительно действует на болезнетворные микроорганизмы, сворачивая их белки. Секрет сетки заключается в том, что благодаря «ячейкам» определенного размера группы бактерий оказываются оторванными друг от друга и стремительно погибают. Йод великолепно справляется именно с теми бактериями, которые проникают в организм через кожные поры.

Йодовая сетка при нехватке йода в организме

По статистике, едва ли не треть населения земного шара страдает от недостатка йода в организме, который становится причиной патологий щитовидной железы, а для беременных женщин может обернуться рождением физически и умственно неполноценных детей.

Для того, чтобы определить, хватает ли вашему организму йода из продуктов питания, необязательно сдавать анализы – достаточно нанести йодовую сетку. Лучше всего ее расположить на внутренней части бедра. Если уже через три часа от нее не останется ни малейшего следа, нужно срочно бежать к врачу и просить, чтобы выписал самые эффективные препараты для лечения йододефицита. Если йод успеет впитаться в кожу на протяжении 6-8 часов, это будет означать, что небольшие проблемы с поступлением йода в организм имеются, но их можно решить за счет включения в ежедневный рацион морской рыбы, морепродуктов, морской капусты и другой пищи, богатой этим элементом. У совершенно здоровых людей, не испытывающих недостатка йода, следы от сетки исчезают лишь по истечении суток.

Как делать йодовую сетку при кашле?

Какими бы ни были причины сухого кашля, йодная сетка поможет локализовать воспалительный процесс еще в самом его начале. Проникая в кожу и кровеносные сосуды, йод способствует усилению кровообращения, но делать противокашлевую сетку рекомендуется лишь тогда, когда температура тела не превышает 38 градусов.

Итак, как вылечить сухой кашель методами домашней йодотерапии? Сетку наносят либо на горло (при ангине), либо на грудь (при воспалении легких). У некоторых людей кожа на этих частях тела отличается особой чувствительностью. Поэтому для начала можно нанести всего лишь один небольшой штрих. Если в течение 10-15 минут не возникает жжения, зуда, дискомфорта, то можно приступить и к рисованию полноценной сетки. При кашле сетку на горле изображают два раза в день – утром и вечером.

Чем полезна йодовая сетка при насморке и простуде?

Для тех, кто ищет способы, как быстро вылечить насморк, йодовая сетка станет очень удобным решением. В данном случае ее наносят очень тонкими и аккуратными линиями на переносицу и крылья носа. Действовать желательно осторожно, поскольку на лице, так же, как и на шее, велик риск образования ожогов от йода: кожа покраснеет, облупится и облезет. При простуде имеет смысл расположить сетку на ступнях ног и в области икроножных мышц.

Редакция Newsinfo