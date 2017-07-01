Что такое камуфляж и маскировка?

По сути, это попытка ввести в заблуждение противника, выдать одно за другое, например, деревянные орудия за настоящие и отвлечь его внимание на ложные цели. Также важнейшим элементом камуфляжа является защита войск и технике за счет специфической окраски, позволяющей объектам стать малозаметными.

Военная одежда в прежние века всегда была яркой и многоцветной. Мундиры всех цветов радуги, пышные аксельбанты, цветные перевязи, эполеты, алые и белые штаны, высокие кивера с разноцветными султанами, сверкающие на солнце кирасы и шлемы, украшенные орлами. Чем заслуженней был полк, тем более яркую и вызывающую форму он носил.

Но и тогда полководцы разными уловками пытались скрыть свои намерения. Например, Петр Первый во время знаменитой Полтавской битвы 27 июня 1709 года приказал опытнейшему Новгородскому полку поменяться мундирами с недавно сформированным и необстрелянным Ладожским. У первых были синие мундиры, у новобранцев – серые. Как и ожидал Петр Первый, шведы ударили по полку, одетому в серые мундиры, рассчитывая легко сломить сопротивление. Но наткнулась на жесткое сопротивление новгородских полков, имевших уже более чем восьмилетний опыт боевых действий. Шведская атака захлебнулась.

Еще до массового перехода на форму защитного цвета, во время русско-японской войны 1904-1905 годов командующий Манчжурской армией генерал А.Н. Куропаткин отдал очень необычный приказ. В русско-японскую войну русская армия вступила в солдатских белых гимнастерках и черных шароварах. Офицеры воевали в ослепительно белых кителях со сверкающими золотыми и серебряными погонами, офицерскими поясами и портупеями, обшитыми золотым и серебряным галуном, цветных фуражках с белыми чехлами. И сразу попадали под огонь японских пулеметов. Тогда А.Н. Куропаткин запретил своим солдатам и офицерам стирать форму, поскольку вымазанные в грязи белые кители были куда более незаметной мишенью. Это дало почти мгновенный положительный результат. Потери ощутимо уменьшились.

Стало очевидно, что в войнах нового типа яркость и разноцветность формы солдат неминуемо ведет к огромным потерям. А какие цвета более незаметны для противника? Обратились, естественно, к художникам. Выяснилось, что самые заметные цвета – белый, ярко-желтый, черный, синий, красный, темно-зеленый, ярко-зеленый, коричневый и голубой, а наименее заметные – желто-коричневый, серый, сине-серый, оливковый, желто-зелено-серый и серо-голубой.

В России униформа защитного цвета была введена повсеместно лишь в 1907 году, в Швеции – в 1906-м, в Австро-Венгрии – в 1909-м, в Германии и Италии – в 1910-м. Самыми консервативными оказались французы. В первые атаки Первой мировой войны французские пехотинцы пошли в алых брюках, ярко-синих мундирах с огромными красными эполетами и в разноцветных кепи. Французская армия с трудом перешла на защитное обмундирование лишь к лету 1915 года.

К концу Первой мировой русская армия носила тусклый серо-желто-зеленый цвет, англичане – драб (цвет табачного листа), немцы – фельдграу (зеленовато-серый), французы – серо-голубой. Но в ходе военных действий специалисты пришли к выводу, что защитного цвета для надежной маскировки недостаточно. Цвет одежды, наиболее подходящий на одной местности, демаскировал солдата на другой, да и фигура солдата в защитном обмундировании, все же выделялся на фоне местности. Скажем, хаки, отличный маскирующий цвет летом на фоне выгоревшей травы, на фоне сочной яркой зелени весенних полей или на фоне снега зимой выглядел весьма заметным тусклым пятном. Поэтому, вскоре пришли к пониманию, что для лучшей маскировки однотонная ткань не совсем и уместна и начали экспериментировать с пятнами на форме.

Вопросу о маскировке войск в СССР уделялось пристальное внимание. Так еще в 1919 г. была сформирована Высшая школа военной маскировки. В 1927 г. появилось три вида маскировочной одежды:

белый зимний костюм, летний с приклеенными к нему пучками мочала, летний зелёный балахон с аппликациями коричневого цвета.

Для маскировки бойца, в начале 30-х годов были разработаны костюмы с унифицированным деформирующим рисунком больших амёбообразных пятен, которые в сочетании с мешковатостью самого костюма, хорошо «разбивали» силуэт человека,делая его размытым. Именно «разбивали», а не пытались слить его с окружающей местностью, как это пытаются делать в современных охотничьих костюмах. Цвета рисунка были подобраны с учётом различной местности и времени года, например чёрные деформирующие пятна по травянисто-зелёному фону для лета, или грязно-коричнево-жёлтый фон с тёмно-коричневыми «амёбами» для осени. Костюмы надевались поверх обмундирования и снаряжения, доступ к которому осуществлялся через специальные прорези (позже у немцев). Огромный капюшон натягивался непосредственно на стальной шлем или фуражки и скрадывал очертания плечей и головы . Помимо костюмов были разработаны ковры, имитирующие траву, маски для станковых пулемётов, оригинальная маскировочная бахрома-лента с вплетённым в неё мочалом — ей обматывались по голове и плечам. Конечно РККА уступала Вермахту по массовости применения камуфлированных предметов обмундирования — у нас они стояли на снабжении в разведывательных, инженерно-штурмовых и снайперских подразделениях, но доработка и совершенствование средств маскировки, с учётом фронтового опыта, велись постоянно.

Редакция Newsinfo