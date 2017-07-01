Bloomberg: Россия по-тихому становится настоящей супердержавой

Спустя два года после начала санкций и после продолжительного падения цен на нефть крупнейшее финансовое агентство Bloomberg констатировало начало крупнейшей перестройки в российской экономике за последние 15 лет. По словам экспертов, проходит это без лишней шумихи и помпы, в отличие от той же Саудовской Аравии, где программа Vision 2030, запущенная в апреле, была презентована очень громко.

Итогом обвала цен на нефть стало восстановление целого ряда российских отраслей, при этом именно они станут точками роста для российской экономики в будущем. «Новые драйверы роста уже появились. Это сельское хозяйство, химическая и пищевая промышленность, внутренний туризм», — сообщил агентству замминистра финансов России Максим Орешкин. И это очень хорошие новости, хотя в ряде других отраслей перекрыть падение пока и не удалось.

По крайней мере, хороших новостей — предостаточно, чтобы в Bloomberg сделали вывод, что самая длительная за 20 лет рецессия в России может закончиться в третьем квартале 2016 года. Об этом свидетельствует и ряд финансово-экономических показателей. Инфляция замедлилась до 7,3%, и это при том, что на пике волны кризиса она достигала 16,9%, максимального показателя за 13 лет. При этом вклад сельского хозяйства в структуру ВВП вырос до 4,4% — это самый большой показатель с 2003 года, отмечает Bloomberg.

По мнению экспертов Bloomberg, переход на плавающий курс рубля очень помог многим отраслям экономики, и это компенсировало проблемы от падения энергетического рынка и санкций. Впрочем, с учетом санкций показатели инвестиционного климата пока остаются проблемной точкой, хотя и здесь ситуация улучшается: в рейтинге Doing Business Всемирного банка страна поднялась до 51-го места.

Можно удивиться тому, что Bloomberg находит так много позитивного и рассуждает о глобальных переменах к лучшему в тот момент, когда антироссийская пропаганда тех же западных стран — устами политиков, «экспертов» и СМИ говорит о том, что Россия катится в пропасть. Что мы уходим в самоизоляцию, стагнируем — и все будет очень плохо. Но, на самом деле, все вполне логично: у тех, кто пробавляется громкой антироссийской риторикой, и Bloomberg — совершенно разные задачи.

Западные политики, особенно американские, пытаются, в первую очередь, «потопить конкурента», угрожающего их монополии: сильная, независимая, исходящая исключительно из собственных решений и интересов Россия им совершенно не нужна. Посему, надо думать, чем лучше у нашей страны будут идти дела, тем сильнее будет накал антироссийских высказываний. Bloomberg же — предоставляет финансовую аналитику для бизнеса. И дорожит своей репутацией. Посему — их данные должны быть честными и объективными, и поменьше прогибаться под конъюнктуру.

Впрочем, не один только Bloomberg вынужден костатировать, что задушить русских санкциями не удалось. Другое влиятельное иноСМИ сообщает, что «вопреки ожиданиям российская экономика неплохо справляется с рецессией, вызванной падением цен на нефть и западными санкциями». А по данным всемирно известного журнала The Economist, российский рубль попал в список самых недооцененных мировых валют — ведь по так называемому индексу «Биг-Мака» курс доллара должен составлять 23,2 рубля.

По результатам опроса, проведенного американским CFA Institute, в котором приняло участие 120 тысяч дипломированных финансистов, Россия оказалась на четвертом месте в списке регионов, наиболее привлекательных для инвестиций в 2015 году. А еще раньше обозреватель журнала Forbes Кеннет Рапоза сообщал в своем материале, что удар, нанесенный России, против ожиданий Запада, заставил ее экономику работать интенсивнее.

Одним словом, западное бизнес-сообщество устами экспертов признает, что западная политика экономической изоляции в отношении России потерпела сокрушительный провал. Правда в том, что нынешние экономические перспективы России — не только не ухудшили, но даже улучшили перспективы нашей страны. Осталось дождаться, пока этот факт открыто признают и западные политики. Впрочем, как и было сказано выше — дождаться будет непросто. Разве что западный политический истеблишмент наконец осознает, что с усилением России проще смириться, нежели воевать.

Редакция Newsinfo