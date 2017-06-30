Российским продуктам расчистят места на полках

В середине июля прошлого года вступил в силу очень важный закон, который СМИ незаслуженно обошли своим вниманием. Речь идёт о новом торговом законе.

Смыслом нового законопроекта является защита отечественного производителя продовольственных товаров, будь то фермер, булочник или овощевод, от произвола торговых сетей и нечестной конкуренции. В конечном итоге для нас конечных потребителей новый закон обеспечит доступ к качественной продукции по доступным ценам.

Новый закон является практическим переосмыслением отраслевого закона о торговле 2010 года. Тогда, несмотря на противодействие лоббистов крупного капитала, были сформированы правила для взаимодействия субъектов разной экономической силы: сетей, поставщиков, производителей. Иными словами тот закон препятствовал столкновению «экономических грузовиков» с «легковушками», чётко прописав единые правила ПДД для всех.

6 лет назад были введены нормы по срокам оплаты между сторонами, а также запрет навязывания услуг. Кроме того были предоставлены гарантии для малого бизнеса по нестационарной торговле, появилось ограничение выплат в виде премии с оборота. Региональные власти обязали развивать альтернативные формы торговли, создавать сельскохозяйственные ярмарки, стремясь к минимальной торговой наценке.

К сожалению, практика показала, что торговые сети продолжают вести себя отнюдь не по-джентельменски. В частности пытаются превратить премию с оборота в налог, ищут лазейки для несвоевременной оплаты. Именно поэтому очень важно перекрыть недобросовестным посредникам все выявленные лазейки и пристальнее контролировать выполнение новых правил всеми субъектами экономических отношений.

Важной поправкой является снижение премии с оборота в два раза, с 10 до 5 процентов. Нововведение не только сократит время ожидания оплаты для производителей, но и установит время отсчёта с момента фактической поставки товара. То есть теперь производители будут избавлены от необходимости фактически беспроцентно кредитовать торговые сети.

Кроме того сетям запретят возвращать нереализованные товары. Ранее магазин мог вернуть, нереализованный или испорченный товар производителю. В особенности от «возвратов» страдали производители хлебобулочных изделий.

Новый закон уже поддержали союзы производителей, профсоюзы сельского хозяйства, аграрии, союзы защиты прав потребителей и федеральная антимонопольная служба.

Обеспечением мониторинга будет заниматься ФАС и специальная мониторинговая миссия «Единой России», однако, не стоит также снимать с себя ответственность за свой персональный участок фронта. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы отечественные продукты, наконец, достигли полок магазинов, тогда произойдёт, как снижение цен, так и повышение качества продукции.

Новый закон важный этап в укреплении продовольственной безопасности страны, полностью соответствующий курсу на импортозамещение. Производители при помощи государства обеспечат потребителей качественным и доступным товаром, в независимости от мнения недобросовестных посредников. Не дело, когда в стране, где у каждого второго есть огород, в магазинах сплошняком лежат иностранные овощи и фрукты.

Редакция Newsinfo