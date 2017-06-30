«Глобальный удар» США: стратегия или фикция?

Авторству академика Сахарова, приписывают такие слова, сказанные им в обоснование создания оружия на основе термоядерной реакции - водородной бомбы:

«Иначе американцы разорят нас гонкой вооружений, у нас нет никаких шансов победить без такого оружия».

Это утверждение можно считать справедливым, но лишь отчасти. В нем, как показал опыт, не учтено одна очень простая вещь. Построенный в СССР социализм обещал массам по всему миру справедливое общество, в котором они получат социальную защиту в обмен на труд и в котором им не придется быть успешными менеджерами, чтобы уважать себя. Массы это интересовало, а вот элиты совсем не прельщал расклад лишиться всех своих активов в пользу государства и народа.

Поэтому в холодную войну мы получили лагерь противников, готовых бороться до последнего патрона. Ядром этого анклава стали США, а блок НАТО был оборонительным союзом стран, не желавших менять общественную формацию и готовых скидываться на любое вооружение, которое сумеет остановить пресловутую «красную угрозу».

Более того, США стали надежным пристанищем капиталов, стекающих со всего мира.

Все это давало янки серьезное преимущество перед Советским Союзом в возможностях ведения гонки вооружений. Поэтому военно-промышленному комплексу СССР не оставалось ничего иного, кроме как победить Штаты технологически.

И вы знаете, похоже, нам это удалось.

Тот же Сахаров утверждал, что Запад гонку вооружений проиграл, но победил СССР в идеологической войне. Что скрывается под этими словами? Предательство элит, буйствовавших в короткую эпоху первоначального накопления капиталов в 90-ые годы. Тогда же, казалось бы, под руинами преданной страны было погребено наше технологическое превосходство над Штатами.

Но нет, прошло 25 лет. И что мы видим?

Мы начали серийное производство танка Т-14 и готовим тяжелую БМП Т-15. Наш истребитель пятого поколения Т-50 режет воздух в небе, а гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» взрезает воздух у воды. Ка-52 – до сих пор непревзойденные вертолеты. Перечислять можно долго. Мы изготавливаем недорогое, но совершенное оружие, на голову превосходящее иностранные аналоги.

Откуда все это в стране, которая еще совсем недавно щи лаптем хлебала, да мечтательно на «Сникерс» смотрела? Не в первый раз нам помощь приходят разработки и идеи предыдущих поколений.

Запад в эти годы, конечно, тоже не стоял на месте. Блок НАТО с развалом СССР быстро отмирал, теряя смысл, пока элиты стран, в него входящих, постепенно понимали — все, нет больше угрозы, там, где был враг, теперь есть рынок и бизнесмены, с которыми можно торговать. Поэтому Штатам пришлось сплачивать их силой, создавая новые внешние угрозы. Для такого дела не пожалели ни башен, ни Ближнего Востока.

Ну а чтобы убедить в способности защищать и карать, Штаты разработали стратегию «Глобального удара».

Двадцать два крейсера типа «Тикондерога», шестьдесят два эсминца «Арли Бёрк» — это серьезно, даже не считая десяти авианосцев типа «Нимиц». Если сосредоточить хотя бы половину из них на одном направлении, то можно с успехом перекрошить флот противника и ударить массированным ракетным кулаком в глубину береговой зоны.

Каждый крейсер несет обычно 26 крылатых ракет «Томагавк», а эсминец – от 8 до 56 «Томагаков». Итого, на одном направлении может быть запущенно более 2 тыс. ракет только с надводного флота. Вслед за ними добивать все уцелевшее пойдут F-18, они обстреляют боезапас с 11 точек подвески и вернутся обратно, чтобы уступить новым. И так пока усталость команды не потребует снизить темп, или в оперативном просторе на 700 км вокруг не останется целей.

Если взглянуть на карту, то можно убедиться, что максимальная дальность «Томагавков» в 2500 км покрывает всю территорию Индии, они дотягиваются до дальних, западных провинций Китая и способны перепахать Бразилию до самых джунглей.

Американский флот — это оружие доминирования, с которым бесполезно связываться. Океан — это не зеленка Вьетнама, там не попрячешься. Флот же США, даже понеся потери в столкновении с кораблями противника, все равно, добравшись до земли, уничтожит инфраструктуру и вернет страну в каменный век, а затем просто и быстро восполнит потери.

Вот такие дела.

Но вот в случае с Россией придется поизгаляться: разделить флот минимум на три группировки, просочиться в Черное море (куда авианосцам вход закрыт), проползти мимо Калининграда Балтийским морем, увернуться от атак наших ракетоносцев на Тихом океане. На каждом направлении свои сложности – как явные, так и скрытые.

Именно для преодоления этих сложностей и полного молниеносного разгрома не только нашего флота, армии, но и промышленных центров, транспортной инфраструктуры, и создан «Глобальный удар».

Для этого потребуется, конечно, сосредоточить максимум сил и запустить в воздух все имеющееся неядерное вооружение, но на то и расчет — чтобы цели многократно превысили возможности любой ПВО.

Провал

Но знаете, стратегия «у нас больше всех денег, давайте просто наделаем 100500 ракет и ударим всеми разом» - это не стратегия.

Русские, когда шли в турецкие походы, и вовсе уступая в численности османам, превосходили их умением.

Да те же янки, когда вступали во Вторую мировую войну, имели четкую стратегию — делать ставку на авианосцы и держатся как можно дольше подальше от драки, в которой русские и немцы бились насмерть.

Но сейчас у них больше нет стратегии.

Сделать много-много ракет и сразу их запустить по врагу— это ход от отсутствия стратегии и невозможности что-то на самом деле придумать.

Редакция Newsinfo