МиГ-35: старт, опоздавший на годы

Генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков сообщил, что летные испытания истребителя МиГ-35 начнутся в конце августа, то есть уже через месяц. И продлятся до 2017 года. По завершении испытаний планируется заключить контракт на серийную поставку самолетов Министерству обороны РФ.

Эта прекрасная новость омрачается целым рядом обстоятельств. Причем, по большей части они не имеют непосредственного отношения к области военной техники — проектированию, изготовлению, эксплуатации. Дело в том, что, как ни нелепо это звучит, МиГ-35, подготовленный к летным испытаниям, — это не МиГ-35, о котором столь долго говорят в РСК «МиГ». Представители прославленной корпорации, чьи истребители блистают в небе с советских времен (чего стоит хотя бы лучший в мире перехватчик МиГ-31, созданный в 1981 году), признают, что под МиГ-35 они понимают усовершенствованный вариант истребителя МиГ-29М/М2. Потому что пока еще не готовы все системы истребителя поколения 4++. В связи с чем у машины отпадает один плюсик. И это спустя 14 лет после начала работ по созданию МиГ-35.

Главные причины огромной задержки кроются в том, что в постсоветский период ОКБ Сухого, десятилетиями соперничавшее с ОКБ Микояна и Гуревича, можно сказать, подмяло под себя конкурентов. И произошло это не столько за счет борьбы конструкторских идей, сколько при помощи аппаратно-бюрократических игр. РСК «МиГ» финансировалась по самому остаточному принципу. Как говорится, лишь бы ноги не протянули. Все перспективные разработки сильно тормозились.

Исторически сложилось, что ОКБ Сухого специализировалось на тяжелых истребителях, ОКБ Микояна и Гуревича — на легких. Когда в 2002 году встал вопрос о замене устаревших МиГ-29 на перспективные МиГ-35, лобби «Сухого» начало активно внедрять в высшие эшелоны руководства Минобороны идею о том, что заменять надо какой-либо «более основательной» машиной. Идея странная, поскольку для того, чтобы, скажем, разбомбить пару бронетранспортеров, привлекать Ту-160 довольно нелепо и слишком дорого. Однако эта идея в Минобороны неожиданно прижилась. Началось активное замещение легких истребителей тяжелыми

В результате к настоящему моменту в нашей истребительной авиации сложилась весьма странное положение, противоречащее классическим принципам строительства военной авиации. Согласно общемировой концепции, доля легких истребителей во фронтовой авиации должна составлять примерно две трети от общего количества самолетов. Такая формула составлена с учетом целого ряда факторов. В том числе, и экономических. Производство и эксплуатация легких истребителей существенно дешевле. И их потери легче восполнять. В ВВС России картина обратная — легкие МиГ-29 различных модификаций составляют одну треть парка самолетов. В нынешней ситуации неплохо было бы начать считать деньги. И это отнюдь не означает снижение боеготовности.

Благодаря нетехническим и неэкономическим критериям задвигаются не только затевающиеся РСК «МиГ» новые разработки. Но и уже состоявшиеся. И чтобы увидеть достоинства перспективных машин семи пядей во лбу иметь не надо.

Красноречива история с палубным истребителем МиГ-29К. Его летные испытания завершились в 2006 году. Однако принимать эту машину на вооружение авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», заставленного тяжелыми истребителями Су-33, не спешили. На вооружение МиГ-29К был принят лишь в 2013 году. К этому времени подоспел еще один палубный истребитель — двухместный учебно-боевой МиГ-29КУБ.

При этом ВМФ не спешит заменять на крейсере не только палубные Су-33, которые и старее МиГов, и относятся к четвертому поколению, но и откровенно более слабые учебно-тренировочные околозвуковые Су-25УТГ, на которых отсутствует вооружение. Но при этом Индия с большим энтузиазмом закупает для своего авианосца «Викрамадитья» (бывший «Адмирал Горшков») и строящегося нового авианосца именно МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Ситуация сложилась парадоксальная: ВМФ России эксплуатирует 24 МиГа (24 заказано), ВМФ Индии — 28 (30 заказано).

МиГ-29К в полтора раза легче и компактнее, чем Су-33. При этом, правда, он на столько же уступает в боевой нагрузке и дальности. Но при этом стоит вдвое дешевле. А час его эксплуатации дешевле в 2,5 раза. Вот такая получается арифметика.

И это при том, что летные качества у самолетов примерно равны. Правда, МиГ несколько «проворнее». А вот авионика у него существенно лучше. Например, на МиГах установлена РЛС со щелевой антенной решеткой «Жук-МЭ», относящаяся к поколению 4+. На Су-33 стоит куда более скромная по возможностям РЛПК-27 (Н001), принятая на вооружение в 1985 году. Это была первая разработка НИИП им. Тихомирова.

Самолет МиГ-35 — прекрасный легкий истребитель, способный конкурировать с лучшими самолетами не только в своем классе, но и среди более тяжелых и мощных машин. Однако доказать это сейчас, когда он существует в виде незавершенного проекта, крайне сложно. Недавно МиГ-35, к которому проявляли интерес Индия и Египет, проиграл два тендера французскому «Рафалю». Обе страны даже пошли на большие затраты при покупке истребителя лишь бы иметь синицу в руке, а не журавля в небе.

Хотя самолет должен был появиться в войсках еще год назад. Главная причина этой задержки состоит в том, что пока еще не готова РЛС «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой, что является одним из признаков принадлежности самолета к пятому поколения. РЛС, разработанную в концерне «Фазотрон-НИИР», ждут буквально «со дня на день», но все никак не дождутся.

Правда, уже существует экспортный вариант — «Жук-АЭ». Но его характеристики послабее. Вместо запланированной для МиГ-35 дальности обнаружения воздушных целей в 200 км на экспортном варианте РЛС этот показатель снижен до 150 км. Но все прочие функции отечественного варианта перенесены и на предназначенный для иноземцев. В частности, обе РЛС осуществляют картографирование местности и обеспечивает сверхзвуковой полет с огибанием этого рельефа.

Редакция Newsinfo