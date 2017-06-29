Взлёт Поднебесной. Рассказ о китайской науке

Обычно считается, что все основные научные открытия были сделаны британскими учёными. Открытия китайских учёных мало известны нашему прозападному миру. Между тем китайская наука, начав развиваться в 50-е годы, достигла впечатляющих результатов. В каких-то отраслях Китаю уже удалось обогнать всех, став мировым лидером.

Как китайцы за столь короткий срок достигли таких успехов? С какими проблемами приходится сталкиваться китайским учёным? В каких областях науки и техники Поднебесная стоит на первых позициях?

Интеллектуальная экспансия

Китайская наука появилась и развивалась как прикладная область оборонной промышленности. Большинство китайских учёных до сих пор заточены под военные дисциплины. Все выдающиеся учёные Китая закончили американские университеты, дав необходимый мощный толчок национальной науке. Сегодня Китай, в котором ещё в 40-е годы не было ни одного высшего учебного заведения, ведёт интеллектуальный захват мира.

Захват мира происходит тайно. Мир пока не привык систематически интересоваться делами в Восточной Азии. Например, никому ничего не скажет такое имя как Чжань Цуньхао, а между тем это выдающийся китайский академик. В своё время китайское правительство именно его бросало на прорывные области. В 50-х годах он сделал эксикацию синтетического топлива из газа, сумев превзойти американский эффект в 4 раза. В 60-е годы он разработал ракетное топливо. В 80-е занялся химическими лазерами и в 1992 году открыл кислородный йодный лазер.

В 1993 году президент КНР Цзян Цзэминь написал программную статью о том, что в новом веке власть и влияние будут основываться не на насилии, а на достижениях в интеллектуальной сфере.

В мае этого года Гарвардский институт мировой экономики совместно с консалтинговой компанией BDO выпустил доклад, который констатировал, что Китай перешёл от "страны копирования" к инновационной державе. Свято место пусто не бывает — Европа уходит из науки, Китай — приходит.

С 2010-го года Китай занимает первое место по числу патентов. Ведомство Китая по интеллектуальной собственности заявило, что из 928 тысяч изобретений, которые они зарегистрировали в 2014 году, 663 имеют рыночную стоимость, а 485, то есть половина, сделаны специализированными исследовательскими центрами.

Национальные исследовательские центры — это один из элементов китайского культа науки. О многом говорит один-единственный факт: в 2024 году учёных и исследователей в Китае будет больше, чем в Европе, США, Японии вместе взятых. С 2000 по 2007 год количество инженерно-технических работников в Китае удвоилось. Если США делают ставку на социологов, то Китай — на инженеров. В 2013 году китайцы вышли на первое место по количеству научно-технических работников в мире. Количество ученых из общего числа людей, занятых в производстве, в ЕС составляет 22%, в Китае — 19%, в США — 17%, в Эстонии (обратите внимание!) — 12 %, в РФ — 6%. По подсчётам ЮНЕСКО, РФ — единственная страна, в которой количество учёных сокращается с 2007 по 2013 — с 7,3% до 5,7%…

Четверть высокотехнологичного экспорта в 2014 году, который составил 2,5 трлн. долл., принадлежит Китаю. В мире существует четыре лидера по производству телекоммуникационного оборудования: Ericsson, Alcatel, Cisco и китайский Хuawei. В 2014 году Китай достиг паритета с США по доле добавленной стоимости в высокотехнологичном производстве, где у США 29%, а у Китая 27%. Причём за 10 лет их доля выросла в 10 раз. США, несмотря на паритет, скорее всего свою долю будут терять. При всём при этом Китай на науку тратит не так уж много денег, по данным канала Би-Би-Си, это всего 2,5% от общей суммы государственных вложений. Советский Союз в своё время вкладывал в науку 5% от всего бюджета. В нынешнее время к этой доле приближается только Израиль…

На сегодня Китай занимает второе место по инвестициям в научные разработки. С этого года они учредили свою собственную Нобелевскую премию для поощрения достижений и разработок в науке. Также они занимают второе место по инвестициям в выпуск научных журналов. В Китае, например, есть журналы, посвящённые целиком бионике, — новейшему перспективному научному направлению.

В 2018 году Китай обгонит США по инвестициям в R&D, смысл которого заключается в эффекте накопления аналитической массы знаний, научных экспериментов, после которых возникает научный прорыв. В данном случае отрицательный результат — тоже результат, средство накопления идей и опыта. Известно, что многие изобретения, нашедшие массового потребителя, прошли такую многолетнюю "выдержку".

Образование в Китае

У Китая второе место по эффективности инвестиций в образование. Уже на сегодняшний момент, по данным мировой образовательной сети, страна занимает первое место по уровню образования. США — только восьмое‑девятое места.

При этом, к примеру, американские родители стараются всячески огораживать от образования своих детей, не напрягать их. А китайцы, живущие в Америке, на образовательные занятия со своими детьми тратят в десять раз больше времени и денег, чем американцы.

В самом Китае эта ситуация ещё жёстче. Политика "одна семья — один ребёнок" привела к появлению так называемых "маленьких императоров". За одним ребёнком стоит целая плеяда родителей, бабушек, дедушек. Он постоянно в центре внимания, и он понимает, что на нём лежит огромная ответственность, на него смотрят все предки. Из-за этого возникает высокий уровень состязательности. Соревновательность подогревается и в учебных заведениях. В школах создаются очень большие классы по 60-70 человек, вузов мало, и там очень ограниченное число мест. Уже 70% маленьких китайцев иностранный язык начинают учить ещё до школы, стараясь максимально опередить сверстников.

Мотивированность китайцев очень высока, она вырабатывается у них с детства. Они любят и умеют работать взапой: без выходных, вкладывая в дело душу и все силы.

Когда заходит речь об образовании, возникает естественный для западного сознания вопрос: нужно ли всех нагружать образованием, всем ли оно так необходимо? Ответ на этот вопрос даёт вид социальной структуры государства. Если система ориентирована на всех граждан страны, то это социализм, даже при наличии частной собственности на средства производства, как это происходит в Китае. Компартия Китая в этом году заявила о необходимости вырабатывать в гражданах базовые ценности социализма и потребность вносить свою индивидуальную лепту в общественный прогресс и развитие. Государственная стратегия рассчитана в первую очередь на граждан, и только во вторую — на прибыль. За 25 лет с 90-го по 2013 год детская смертность в Китае снижена на 78%. А в одной из провинций к 2020-му году будет введена система бесплатного 13-летнего образования, превышающая советское образование на 3 года.

Кстати, в 80-е годы в провинции Чжуньгуаньцунь анализировали советскую систему образования, введённую в Китае в 50-е годы. В результате были выявлены некие недостатки и особенности советской системы. По итогам исследования была проведена реформа. Как результат, провинция дала миру разработчиков "Бэйдоу" (аналог ГЛОНАССа), "Леново" и так далее. Что же изменили китайцы в нашей системе образования? Они отказались от экзаменов, которые ориентировали ученика на зазубривание конкретных ответов или на решение конкретных задач, и стали большее внимание уделять индивидуальным собеседованиям, благодаря которым профессора вузов начали практиковать индивидуальный подход — отбирать уникальных людей с уникальными способностями.

По данным китайского Института по исследованиям благотворительности (там есть и такой институт!) наибольшее количество пожертвований от миллиардеров Китая было сделано именно в область образования. Делают это, как правило, люди, создавшие корпорации, добившиеся успеха.

Проблемы и пути их решения

Профессор экономики Массачусетского университета Дэвид Коц, размышляя о трансфере технологий в Китае, сказал: "Китай совершенствуется в этом направлении. Он осуществил переход от производств, требующих неквалифицированного труда, к высокотехнологичным секторам с передовыми технологиями". Этот переход иллюстрирует социализм с китайским лицом. Во главу угла развития поставлено повышение квалификации рабочих. Провинция Гуанчжоу строит целые учебные города, куда могут приезжать студенты из сельхозрайонов или с севера, и заниматься повышением квалификации. Это крайне необходимо для того, чтобы выработка на одного рабочего соответствовала мировому уровню, чтобы быть конкурентоспособными.

Что они сделали? Они переориентировали внутренние технопарки с внешнего инвестирования на развитие, повышение квалификации и стимулирование изобретательства. К концу 2014 года в Китае уже насчитывалось 1600 научно-технических предприятий-инкубаторов, более 1000 инвестиционных госучреждений, обладающих фондом более 350 миллиардов юаней, которые специализируются на том, что отслеживают изобретения и вкладывают в них деньги. В 2016 году госсовет КНР обнародовал программу по содействию превращения достижений науки и техники в производственные силы. Список состоит из 28 задач, которые надо решить. Одна из задач говорит о том, что необходимо создать решающую роль науки для рынка, то есть привязать науку к прикладному применению. Раньше в Советском Союзе этим вопросом занимался совет по науке и технике, сейчас в нашей стране этим никто не занимается.

Редакция Newsinfo