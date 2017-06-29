Полумесяц ненависти: кто будет следующим после Франции, Бельгии, Турции, Армении и Казахстана

Если отметить на карте мира особо горячие точки XXI века, то они сложатся в полумесяц, охватывающий пламенем Евросоюз и Россию...

Древние утверждали: «После того - не значит вследствие того». И зачастую были правы. Но как быть, если в течение буквально 4-5 суток в разных государствах происходят события не просто похожие, но и укладывающиеся в общую канву событий, происходящих весь пока не долгий XXI век?

Вечером 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии, во французской Ницце грузовик-убийца, управляемый 31-летним гражданином Франции, врезается в толпу и на своем почти двухкилометровом пути оставляет 84 трупа и более сотни раненых и искалеченных.

Ровно через двое суток после побоища в Ницце, в ночь на субботу, военные предпринимают попытку переворота в Турции. И хотя уже через несколько часов становится очевидным, что впервые за более чем полвека, с 1960 года, военные потерпели неудачу, потери еще только предстоит оценить. Тремя сотнями погибших и полутора тысячами раненых дело явно не ограничится. И речь не о будущих казнях, для чего в стране «демократически избранный президент» Реджеп Эрдоган уже собирается менять законодательство.

Пока проснувшиеся утром в субботу и все проспавшие знакомились с подробностями мятежа в Турции, совсем рядом, в Армении, вооруженные люди захватывают полицейский участок в столице страны вместе с полицейскими. Один убитый (полковник Артур Ваноян) и четверо раненых. На момент подготовки материала в заложниках остаются пять человек, в том числе заместители начальника полиции Армении генерал Вардан Егиазарян и замначальника полиции Еревана, тоже генерал, Валерий Осипян.

А утром в понедельник, 18 июля, автоматные очереди прозвучали уже в Казахстане - городе Алма-Ата. Нападавшие расстреляли полицейских прямо возле полицейского участка. Как стало известно днем, нападению подверглось и здание Комитета Национальной безопасности. В результате погибли пять человек, включая водителя легкового автомобиля, которого пытались захватить убийцы. В больницах находятся семь человек. Президент страны Нурсултан Назарбаев назвал произошедшее терактом и призвал граждан страны не поддаваться на провокации в «информационном пространстве».

Происходящее настолько выходит за рамки «статистической погрешности», что на происходящее вынуждены были отреагировать даже в Кремле, обычно не склонном к обобщениям: «Безусловно, проявление такой турбулентности у наших границ вызывает обеспокоенность. Безусловно, это вынуждает крайне внимательно отслеживать ситуацию, анализировать ее», — пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что необходимые меры принимаются «с учетом новой информации».

Реакция обыкновенного человека, на которого непрерывным потоком валится подобная информация: «Мир сходит с ума». Более «просвещенные» ударяются в конспирологию, рассуждают об очередном массонском заговоре, сговоре спецслужб, работе тайного всемирного правительства, сговоре транснациональных корпораций. Ну, и разумеется, о том, что все происходящее есть выполнение приказов из Белого дома.

На самом деле всё вышеперечисленное не более чем попытка найти простые объяснения там, где их быть не может. Кстати, на остатках Украины, находящихся третий год под контролем Хунты, звучат не менее простые объяснения. Оказывается, «во всем виновата Россия, когда рухнул Советский Союз, исчезли все террористические организации, типа «Красного октября» и «Серых волков», а вот как только «Россия начала подниматься с колен», по всему миру прокатилась волна беспорядков, революций, начались теракты и подняли голову международные террористы».

Запомним этот конгениальный вывод сторонников правящего в Киеве режима, он не так уж глуп, как может показаться. И попробуем разораться – без конспирологии и агитации «за наших».

Если не скатываться в: «Это все придумал Черчилль в восемнадцатом году», и не обвинять во всем происходящем нанятых американцами исполнителей, то все окажется не так уж и плохо. Гораздо хуже.

Есть данность – до развала СССР в мире было две ядерные сверхдержавы, каждая со своими союзниками. Вынужденные сосуществовать на одной планете и не решаясь устроить ядерную бойню, столкновения происходили на «нейтральной территории». Предпринимались меры для того, чтобы перетащить в свою сферу влияния те или иные государства. Не пытаясь найти правых и виноватых, приходится констатировать, что мир находился в равновесии – две силы качали чаши весов, но не разрушали баланс сил, сдерживаемые угрозой гарантированного взаимного уничтожения.

После развала Советского Союза в мире осталась одна сверхдержава, которая тут же еще и усилила себя новыми союзниками и вассалами, задавила и/или переманила к себе бывшие страны «соцлагеря» и Варшавского договора. НАТО была увеличена и подошла вплотную к границам России, заняв даже бывшие республики Прибалтики. Вплотную стоял вопрос о вхождении в НАТО Украины, Молдавии, Грузии, Азербайджана. Да что там говорить, началась кампания за предоставление государственной независимости Чечне, к концу 90-х годов ХХ века уже и в будущем России сомнений не оставалось. Спорили лишь о сроках ее развала.

В общем, происходило то, что всегда происходит при переходе от демократии к диктатуре. Да-да, именно так. До развала СССР происходящее на планете напоминало именно демократию. Где две партии-антогониста делили общее пространство и вынуждены были играть пусть по очень жестким, но соблюдаемым правилам – никто не хотел ядерной войны.

А вот после победы «самой демократической» Америки неизбежно наступила диктатура. Мир начал жить так, как хотел победитель. И строил такую версию «демократии» и теми методами, которые устраивали Вашингтон. Кого-то бомбили, где-то свергали президентов. Делили государства, как ту же Югославию. Учреждали новые. Плевали на ООН, которая не могла ничего противопоставить США. И никто не мог. Иногда просто у Белого дома не хватало на весь мир сил и средств - даже такая сверхдержава не успевала одновременно повсюду огнем и мечом наводить новый порядок. Но она старалась.

И в этом не было чего-то ужасного и небывалого. Любое государство стремится к безудержному расширению и увеличению своего влияния в мире. Это выгодно, это приятно тешит самолюбие правящих элит, увеличивает количество подданных и доходы корпораций. Да и законы рыночной экономики никто не отменял – максимизация прибыли была и есть основа основ капиталистического общества на всех стадиях его развития – хоть первоначального накопления капитала, хоть в эпоху «постиндустриализма» и «информационных технологий».

К началу ХХI века, когда Россия «начала подниматься с колен», США правили единолично и единственным своим конкурентом видели исключительно бывших верных союзников, Евросоюз. Китай был далеко, в военном отношении он и сегодня представляет из себя картонного дракона, больше озабоченного внутренними проблемами и не выигрывавшего никаких войн. Совершивший свое «экономическое чудо» исключительно благодаря дешевой рабочей силе, с ростом заработной платы и издержек производства, Китай не представлял угрозы для США. К тому же, будучи коммунистической страной, он в любой момент мог быть представлен «империей зла». А как давить таких конкурентов, в Вашингтоне знают и умеют – СССР тому пример.

Хуже дело обстояло с Евросоюзом, который уже сравнялся с Соединенными Штатами в своем экономическом могуществе и представлял реального конкурента. Тем более опасного, что рядом находилась Россия, которая вдруг начала проявлять характер, вышвыривать со своей территории транснациональные корпорации, национализировать собственность давно и хорошо прикормленных олигархов, обрубила им прямой доступ к власти, потушила пожар в Чечне и начала проявлять активность на внешнеполитической арене.

Самая большая держава в мире, с самыми большими запасами сырья, к тому же соединяющая Евросоюз и Китай – это уже нешуточная опасность для единовластия США. Тем более серьезная, что всю свою мощь Вашингтон выстраивал исходя из географического положения и британского наследия. Новая «владычица морей» обзавелась флотом, не знающим себе равных, взяла под контроль Панамский канал и уже почти почивала на лаврах.

А тут вдруг опасность сухопутного соединения трех составляющих полного и абсолютного экономического доминирования на самом главном – евроазиатском рынке. Высочайший уровень научно-технологического развития Евросоюза, огромные пространства и запасы сырья в России и практически неисчерпаемые трудовые ресурсы Китая… Если бы эти три составляющие достигли согласия, зачем бы им оказались нужны США? А главное – зачем бы им понадобился доллар, на котором основано благосостояние Соединенных Штатов в послевоенном мире?

И меры были приняты. После рухнувших под таранными ударами захваченных террористами самолетов башен-близнецов, последовал молниеносный удар по Афганистану, в котором вот уже 15 лет процветают террористы, спокойно торгующие наркотиками и распространяющими не только «дурь», но и террор по всему миру. Нет смысла перечислять все попавшие под удар страны. Достаточно сказать, что ни в одном государстве, подвергшемся «демократизации», не осталось ничего, кроме террористов – Ливия тому пример.

Редакция Newsinfo