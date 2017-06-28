Россия и США сошлись в борьбе за Индию

В июле Индию посетила российская делегация, в задачу которой входило обсуждение вопросов военно-технического сотрудничества. По итогам переговоров стало известно, что Россия предложила Индии участие в создании атомного авианосца на основе проекта 23000Э «Шторм» Невского проектно-конструкторского бюро (НПКБ). Информация о том, что российская сторона заинтересованна в строительстве авианосца этого проекта для ВМС Индии, появлялась уже давно, но сейчас переговоры стали обретать реальное наполнение.

Отвечая на усиление военно-морских сил Китая и стараясь сохранить свое превосходство над Пакистаном, правительство Индии на протяжении многих лет вынашивало мечту создать мощный морской авианесущий кулак. Первоначально его основу составляли два авианосца «Викрант» и «Вираат», построенные Великобританией. В качестве основного ударного самолета для этих кораблей использовались английские «Харриеры» с вертикальными взлетом и посадкой. Эти корабли находились в составе ВМС Индии с 1962-го и 1985-го годов соответственно и к началу XXI века полностью исчерпали свой ресурс.

На сегодняшний день у Индии есть один авианосец, имеющий российские корни. Это «Викрамадитья», бывший «Адмирал Горшков». Авианосец, реконструкция которого проходила почти 9 лет с 2004 по 2013 годы, в отличие от предшественников оснащен российскими самолетами МиГ-29К и рассматривался как замена отслужившему свой срок «Викранту». Затянувшаяся реконструкция потребовала от индийской стороны значительных финансовых затрат, в несколько раз превысивших сумму первоначального контракта, и в итоге достигла 2,9 млрд. долларов. Это вызвало определенные проблемы в российско-индийских отношениях в сфере военно-технического сотрудничества. Но в конце концов корабль был передан индийцам, хотя определенные доработки продолжаются и по сей день. Параллельно с приобретением «Адмирала Горшкова» Индия разработала программу строительства собственных авианосцев. Ими должны были стать два корабля «Викрант», названный в честь своего предшественника, и «Вишал». Строительство «Викранта» идет полным ходом, корабль уже спущен на воду и теперь ведется его достройка и оборудование вне сухого дока. Правда, стоит отметить, что сроки и расходы на «Викрант» тоже не укладываются в график и согласно уже ни раз пересмотренным планам авианосец будет полностью готов и передан военным к 2018-му, а возможно и к 2020 году. «Викрант» строится на основе совместного российско-индийского проекта. Определенный вклад в его реализацию внесли итальянские инженеры. Водоизмещение авианосца составляет 37,5 тыс. тонн. На корабле устанавливается газотурбинная установка мощностью 80 МВт. В качестве ударной силы будут использоваться российские истребители Миг-29К и вертолеты Ка-226, Ка-31. Кроме того, индийские инженеры разрабатывают морскую версию собственного легкого истребителя Tejas, который в будущем может быть размещен на авианосце.

Второй корабль национального проекта «Вишал» должен, по замыслу индийского руководства, значительно превосходить «Викрам». Помимо больших габаритов: длина 300 метров, ширина 70 метров, водоизмещение авианосца должно составлять порядка 65 тыс. тонн. Но одним из главных условий нового проекта может стать атомная силовая установка. И если собрать корпус такого гиганта Индия, в принципе, может попытаться сама, располагая определенным опытом строительства «Викрама» на верфи в Кочине на юге Индии, то необходимыми технологиями по созданию корабельных ядерных реакторов страна не обладает. Помимо силовой установки перед Индией стоит еще несколько ключевых технологических проблем, которые страна в ближайшее время может решить только благодаря международному сотрудничеству.

В качестве потенциальных партнеров Индия рассматривала несколько стран. На сегодня производством авианосцев могут похвастаться США, Великобритания, Франция и Италия. Китай также пытается строить авианосцы собственными силами, однако, перед Пекином стоят практически те же технологические ограничения. А главное, напряженность в отношениях Индии и Китая, сохраняется несмотря ни на какие совместные экономические проекты и встречи лидеров.

Россия тоже стремится примкнуть к этому элитному клубу. И хотя с советских времен авианосцы в стране не строились, реализация масштабного проекта по переоборудованию «Адмирала Горшкова» и наличие собственного конструкторского бюро позволяют Москве позиционировать себя как серьезного игрока в этом секторе военного кораблестроения.

Год назад Дели официально разослал приглашения четырем компаниям: британской BAE Systems, французской DCNS, американской Lockheed Martin и российскому Рособоронэкспорту, прислать техническое и ценовое предложение по строительству авианосца. Понимая, что проект сулит многомиллиардные заказы, в борьбу вступили основные претенденты в лице России, имеющие опыт подобного сотрудничества с Индией, и США, которые за последние годы быстрее остальных наращивают поставки вооружений в Индию. Так, еще зимой стали появляться сообщения о возможном расширении сотрудничества Индии с НПКБ, которое уже сейчас участвует в достройке и оснащении авианосца «Викрам».

Реакция Вашингтона не замедлила проявиться. В феврале 2016 года американская делегация посетила Индию и, по словам возглавлявшего ее командующего военно-морскими операциями ВМС США адмирала Джона Ричардсона, достигла хороших успехов.

Характерной особенностью разгорающейся конкурентной борьбы являются попытки дискредитировать российскую сторону. Многие американские издания, а вслед за ними и издания других стран, ориентирующихся на мнение из-за океана, адресуют свои статьи не столько сугубо американской публике, сколько индийскому читателю. Например, уважаемые Jane`s или The National Interest в своих материалах об индийских авианосцах помимо непосредственно американско-индийского сотрудничества и технических особенностей предлагаемых Индии изделий, как правило, акцентируют свое внимание на двух аспектах. Первое, это наличие серьезных технологических проблем у уже находящегося на вооружении Индии авианосца «Викрамадитья». И второе, растущая военная мощь Китая, корабли которого уже проникли в Индийский океан, создавая угрозу безопасности Индии. Ну, а с кем последнее время все активнее сотрудничает Пекин? С Россией. Соответственно читателя, в этом случае именно индийского, подталкивают к вопросу о том, как его страна может сотрудничать с государством, способствующим росту военного потенциала геополитического противника его родины.

Журналистский скепсис такого рода не ограничивается непосредственно самим кораблем. Важной составляющей любого авианосца являются самолеты, которыми он вооружен, и потому критика в адрес Миг-29К не прекращается. А ведь с Индией уже действуют контракты на поставку 45 самолетов Микояна.

Интересно, что очередной интерес к проблемной российской технике часто появляется одновременно со значимыми событиями в российско-индийском военно-техническом сотрудничестве. Так последнюю неделю в СМИ активно обсуждают недовольство индийских военных самолетами МиГ-29. На поверку, у большинства этих материалов, будь-то американские, индийские или российские, первоисточник один — статья в американском Jane's. Критические высказывания по отношению к МиГу и авианосцу «Викрамадитья» как раз совпали с вышеупомянутым визитом российской делегации.

Редакция Newsinfo