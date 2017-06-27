Быть или не быть Чемпионату мира по футболу 2018 в Петербурге?

Решение Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга о расторжении контракта по строительству стадиона с генподрядчиком не стало полной неожиданностью ни для кого. Все только и ждали ответа на вопросы: когда же все-таки закончится терпение у госзаказчика и какие меры он все-таки примет? И вот, момент истины настал.

Отметим, что футбольный стадион «Зенит Арена», спроектированный японским архитектором Кисё Курокава, расположен в западной части Крестовского острова северной столицы и строится на месте бывшего стадиона имени С.М.Кирова с 2007 года. Еще не завершено его строительство, но стадион уже бьет все мировые рекорды по дороговизне строительства, фактам мошенничества и распила бюджетных денег, выделенных компании-генподрядчику. Таким образом, кроме того, что стадион «Зенит Арена» станет одним из самых технологически продвинутых и совершенных спортивных объектов Европы, он войдет в историю и как самый дорогой и скандальный стадион в мире.

По официальной информации Правительства Санкт-Петербурга, «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» занимается строительством стадиона с 2008 года. Первоначальная сумма контракта, на момент его заключения, составляла 13 млрд рублей. В течение нескольких лет по разным благовидным причинам, в том числе и по требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА), эта сумма неоднократно корректировалась генподрядчиком, и в 2013 году она составила 34,9 млрд рублей. «В июне 2016 г. по инициативе корпорации, приняты решения об индексации стоимости работ "в связи с инфляционными процессами и изменением курса валют, а также решений по учету дополнительных работ", финансирование стройки дополнительно увеличено еще на 4,3 млрд рублей», - говорится в релизе пресс-службы Смольного. И по просьбе корпорации Смольный принял решение о 100-процентном авансировании объекта в 2016 году в размере 2 млрд рублей, что позволило бы оплатить в полном объеме строительные работы и завершить строительство футбольного стадиона до середины декабря 2016 года.

Как стало известно из того же релиза, производственная программа «Трансстроя» при строительстве стадиона в 2016 году составляла 5,5 млрд рублей, а фактически было выполнено на 1,2 млрд рублей, причем генподрядчик собственными силами выполнил работы всего лишь на сумму в 295 млн рублей. Помимо этого генподрядчик дискредитировал себя тем, что не может объяснить причину пропажи 2,5 млрд рублей аванса, что не выполнял многочисленные обязательства по госконтракту, что несвоевременно оплачивал работу субподрядчиков и, по сути, обманывал их, удерживая вознаграждение им от 7 до 23%, практикуя гарантийные удержания – до 12% и дисконтирование цены на материалы, работы и услуги субподрядных организаций. Зная о сжатых сроках завершения строительства стадиона, генподрядчик не мобилизовал необходимые трудовые ресурсы на строительной площадке, численность рабочих в июле 2016 года должна была составлять около 3 тысяч человек, однако, на стройплощадке присутствовало не более 1200 рабочих, не была обеспечена работа в двухсменном режиме, и отставание от графика производства работ по отдельным видам составило более 3-х месяцев.

Одним словом, все говорит о том, что генподрядчик умышленно создает ситуацию, которая неизбежно может привести к срыву сроков сдачи футбольного стадиона.

Также стало известно, что губернатор Петербурга Георгий Полтавченко одобрил решение Смольного о расторжении контрактов с генподрядчиком «Трансстрой» и что создан штаб по передаче строительного объекта новому генподрядчику, который возглавил глава комитета по строительству Сергей Морозов. Правительство Петербурга при этом заверило общественность, что сделает все возможное для своевременного ввода в эксплуатацию стадиона на Крестовском острове в установленный губернатором срок.

Коней на переправе все-таки меняют

Корпорация «Трансстрой» и представить себе не могла, что у компании отберут госзаказ на финишной прямой.

Между тем, компания «Трансстрой» не согласна с обвинениями в ее адрес, намерена судиться и готова предъявить петербургским властям многомиллиардные претензии "по неоплаченным работам, по фактам изменения сметы и по проволочкам в согласовании проектной документации". В своем официальном сообщении компания надеется на участие федеральных властей в возникшем конфликте. "Для федеральных органов власти Чемпионат мира имеет значительно большее значение, чем для комитета по строительству Петербурга", - отмечается в пресс-релизе компании.

Главным аргументом генподрядчика в нелогичности действий Смольного является то, что «Трансстрой» выполнил 85% работ, и компания приводит перечень выполненных работ в процентном соотношении, но при этом умалчивает о том, что субподрядные организации, выполнившие эти работы, не получили оплату именно из-за отсутствия актов об их приемке.

Редакция Newsinfo