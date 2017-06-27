Отрезанная голова Реджепа Эрдогана

Итак, Турция стала следующим «цветным» звеном после Украины. У Эрдогана, как в своё время у Януковича, не хватило дипломатического таланта сообразить, чью сторону следует принимать. Из случившегося военного переворота и поведения турецкого президента следуют три вывода. Первый: Реджеп Тайипович доигрался-таки с НАТО и ИГИЛ. Второй: он подозревал о готовящемся перевороте. Третий: курорты опять обломились.

Ни о какой «небольшой группе военных», как хочет всех уверить турецкий президент, речи не идёт. Захват сразу нескольких городов, телеканалов, бронетехника на улицах – свидетельство серьёзной и долгой подготовки. Один тот факт, что Россия сразу открыла турецкие курорты для своих граждан, говорит о том, что у нас переворота не ожидали. Иначе бы по крайней мере не спешили поддержать туриндустрию.

Полная внезапность и масштаб событий наводят на мысль о том, что местные разборки тут не при чём. Хотя в Турции полно оппозиции, в том числе и очень агрессивной, Эрдоган за время правления хорошо прижал её, и допустить, что какая-то группировка могла тайно от него организовать столь впечатляющую революцию, будет довольно легкомысленно.

А чем вообще объяснить метания турецкого лидера, приведшие его к очень некрасивым поступкам и в итоге к насильственному смещению?

Правильно, страхом и неуверенностью. И это явно была не боязнь политических противников, поскольку с ними он справляться научился.

Попробуем понять, кто же стоит за очередным, теперь уже турецким майданом.

Одним из последних громких дел, касающихся Турции, было оправдание Европейским судом по правам человека одного из самых знаменитых турецких оппозиционеров Доку Перинчека, лидера турецкой Рабочей партии. Обвинялся он ни больше, не меньше, в отрицании геноцида армян. ЕСПЧ, всегда твёрдо стоящий в таких вопросах на стороне пострадавших, в этом случае вдруг решил навесить на себя ярлык националиста и Перинчека отпустил с миром, тем самым признав, что армян никто как бы и не уничтожал. Дело получило широкий резонанс и вызвало явное недоумение публики.

Другой подозрительный факт заключается в том, что ЕС резко затормозил весь процесс европейско-турецкой интеграции, на что Эрдоган не раз публично обижался. Вроде бы Турция после долгих уговоров позволила себя уломать и пошла на уступки насчёт беженцев, и тут такой облом – ни Евросоюза, ни безвизового режима.

А третий факт – это принадлежность Доку Перинчека к тайной турецкой националистической организации «Эргеникон», которая в Турции прочно ассоциируется с политически мотивированной преступной деятельностью, систематизированными попытками государственного переворота, кровавым террором и даже изменой родине. Однако это лишь внешняя сторона дела.

В 2011 г. представитель духовного лидера Ирана, аятолла Сеид Хасан Амели выступил с сенсационным заявлением, касающимся массового убийства жителей азербайджанского города Ходжалы в 1992 г. армянскими формированиями в ходе Карабахского конфликта. Он рассказал, что для пресечения активности Ирана на стороне Азербайджана в ходе карабахской войны израильская разведка создала в Турции организацию «Эргенекон». Было заявлено, что якобы под предлогом помощи Азербайджану в карабахском конфликте, Иран создает новую организацию «Хезболла», и этот процесс необходимо срочно пресечь.

Через несколько дней после ходжалинских событий президент Азербайджана Аяз Муталибов, бывший под покровительством русских, был свергнут. Госпереворот был против пророссийского руководства. Как объяснили они – это был коварный план для пресечения активизации Ирана на карабахском фронте, реализованный на крови невинных людей. За всем этим стоял «Эргенекон», а на самом деле «Моссад».

Столь подлый расклад, в виде ленты Мёбиуса, одновременно захватывающий и подставляющий Армению, Азербайджан, Иран, Россию и сам Карабах, был завёрнут столь туго, что не позволяет им уладить конфликт до сегодняшнего дня.

Надо пояснить, что «Моссад» относительно независим от вездесущих американских спецслужб, в частности, от ЦРУ. Он связан непосредственно с управляющим составом глобальных мультинациональных синдикатов, которые, собственно, и организовали турецко-ИГИловский нефтяной бизнес.

Немудрено, что Доку Перинчека оправдали, и не удивительно, что именно сейчас. С турецким президентом решено было быстро покончить по нескольким причинам:

Редакция Newsinfo