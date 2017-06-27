Русские крылья для дракона

Едва ли не главным элементом нашего партнерства с Китаем всегда было военно-техническое сотрудничество (ВТС). Еще почти десять лет назад Китай закупал у нас довольно широкую номенклатуру вооружений, включая эсминцы, боевые и транспортные самолеты и вертолеты и даже ракетную технику – всего на сумму около 1,5-1,8 млрд долларов в год. Но уже в начале нынешнего десятилетия ситуация резко изменилась.

Последние поставки и первый проект нового типа

Несмотря на то, что объем нашего ВТС с Китаем в номинальном выражении остался практически на прежнем уровне, номенклатура военных поставок в настоящее время резко сократилась. Это связано с гигантскими успехами китайского ВПК, который собственными силами смог наладить выпуск весьма качественного стрелкового оружия и бронетехники всех видов, а также боевых кораблей ближней и дальней океанской зоны. При этом китайская промышленность довольно далеко продвинулась в производстве фронтовых истребителей третьего поколения и в клонировании машин четвертого поколения российской разработки и систем ПВО. Более того, несколько лет назад Китай даже представил проект собственного истребителя пятого поколения, который, впрочем, внешне очень похож на созданный в нашей стране на рубеже веков МиГ (изделие 1.44), не пошедший в серию.

В результате, сейчас закупки российской техники носят точечный, если не сказать выборочный характер. Иными словами, китайцы приобретают у нас только самые новые виды техники, которые они пока еще не научились качественно клонировать либо это на данном этапе в принципе невозможно. Прежде всего, речь идет о российских авиационных двигателях РД-33, которыми комплектуются китайские самолеты третьего поколения FC-1, а также экспортный вариант истребителя пятого поколения J-31. Кроме того, для своих истребителей четвертого поколения J-10 и J-11 (клоны Су-30) китайцы покупают у нас силовые установки АЛ-31Ф. Все дело в том, что собственные авиадвигатели китайского производства для этих самолетов – WS-10, WS-13, WS-15 – имеют слишком маленький назначенный ресурс. Еще три-четыре года назад, например, для силовой установки WS-10, он составлял всего около 300 часов, что в несколько раз меньше, чем у российских аналогов. Правда, недавно китайцы заявили, что им удалось повысить ресурс своего двигателя до 1500 часов, но подтвердить это какими-либо документами не смогли.

Наконец, помимо сложных систем и подсистем для своей военной техники, Минобороны КНР пока еще продолжает приобретать у нас новейшие финальные образцы. Так, в конце 2014 года КНР подписал с Россией контракт на поставку не менее шести дивизионов системы ПВО С-400 на сумму более 3 млрд долларов. А несколько месяц назад было подписано соглашение о поставке в КНР 24 истребителей Су-35 на 2 млрд долларов, которые относятся к так называемому поколению 4++. В случае с С-400 китайцев интересует, прежде всего, новый радар и новая ракета сверхбольшой дальности, которая наряду с другими средствами поражения входит в комплект этой системы ПВО. Все остальные компоненты нашей новой системы китайцы давно уже научились делать сами. Что же касается Су-35, то какого-то особого смысла в покупке этих машин у Китая нет, но этот контракт просто нельзя было не подписать по политическим причинам, так как он слишком долго обсуждался и имеет важное значения с точки зрения баланса российско-китайского товарооборота. Тем не менее, надо четко понимать, что соглашения по Су-35 и С-400, скорее всего, станут последними поставочными контрактами готовой российской военной техники в КНР. Нет никаких сомнений и в том, что дальнейшее развитие технологического партнерства России и Китая возможно только при условии совместного создания новой сложной техники, причем не обязательно военной, но обязательно общими усилиями конструкторов двух стран. Очевидно, что в России и Китае всё это прекрасно понимают. Именно поэтому сейчас Москва и Пекин делают ставку на равноправное технологическое партнерство при реализации новых совместных проектах. Первый такой проект, собственно, уже стартовал.

«КитаеРобус» за $20 млрд

Глава Минпромторга Денис Мантуров подписал со своим китайским коллегой Мяо Вэйем межправительственное соглашение о совместной разработке, производству, коммерциализации и послепродажному обслуживанию нового широкофюзеляжного пассажирского самолета. В самом Китае он уже получил рабочее название С929. Этот лайнер должен появиться на мировом рынке примерно через десять лет и покончить с многолетней дуополией нынешних лидеров индустрии – Airbus и Boeing, которые пока еще безраздельно властвуют в сегменте дальнемагистральных самолетов большой вместимости. Более того, эта программа имеет все шансы стать одним из самых масштабных проектов российско-китайского сотрудничества в сфере высоких технологий. Его общая стоимость оценивается в сумму от 13 млрд до 20 млрд долларов.

Уже решено, что всеми работами по новому лайнеру будет заниматься специальное СП, которое Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и китайская компания гражданского авиастроения COMAC, создадут на паритетных началах. Причем, как следует из соглашения, подписанного президент ОАК Юрием Слюсарем с председателем совета директоров COMAC Цзинь Цзанлунем, новое СП должно быть зарегистрировано в КНР уже до конца нынешнего года.

Технические характеристики нового лайнера пока известны только в самых общих чертах. Предполагается, что этот самолет будем вмещать 250-280 пассажиров и иметь предельную дальность полета в 12 тысяч километров. Весь вопрос в том, как COMAC и ОАК договорятся о распределении работ. Ясно, что российская инженерная школа, в отличие от китайской, обладает всеми необходимыми знаниями для создания такого лайнера. У нас уже разрабатывались и выпускались широкофюзеляжные самолеты с четырьмя двигателями – Ил-86 и Ил-96. Правда, еще к началу нынешнего века они оказались неконкурентоспособны, как из-за высокого расхода топлива, так и вследствие слишком низкого уровня использования композитных материалов.

Тем не менее, у России уже есть опыт создания с нуля технологически успешного узкофюзеляжного самолета, отвечающего абсолютно всем мировым стандартам, который, наверняка, будет востребован и при проектировании новой широкофюзеляжной модели. Речь идет о SSJ 100. Сейчас в мире эксплуатируется уже более 70 таких машин, в том числе в Ирландии и в Мексике. За 4 года эксплуатации на них перевезено свыше 3 млн пассажиров. А вот китайский аналог этой машины – ARJ21 – только на прошлой неделе совершил свой первый коммерческий рейс. И это при том, что оба самолета начали разрабатываться в одно время. Но это еще не всё.

Редакция Newsinfo