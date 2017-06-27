В Латвии натовцев ждут… советские базы

Батальон НАТО под командованием Канады, который в 2017-м будет дислоцирован в Латвии по решению саммита альянса в Варшаве, скорее всего, получит бывший советский военный городок в поселке Скрунда, где стоял гигантский радар, взорванный в 1995 году, и центр для беженцев в поселке Муцениеки в 17 километров от Риги, также на бывшей военной базе Советской армии.

Латвийские политики как будто с неба свалились: ждут-то батальон НАТО под командованием Канады с радостью, но подсчитали — прослезились: выяснилось, что прием чужеземного войска, пусть и такого маленького, влетит в копеечку, точнее, в евроцент.

Местная пропаганда кричит: дислокация военных НАТО принесет стране новые рабочие места, так как военных нужно будет кормить, технику обслуживать, топливо поставлять. Но это еще когда случится, подготовиться к приему батальона нужно сейчас.

Как сообщило латвийское телевидение, содержание этого батальона численностью всего лишь в тысячу военнослужащих Канады, Польши, Франции и Словакии обойдется бюджету в десятки миллионов евро. Министр обороны Раймонд Бергманис признал: надо строить казармы, склады, оборудовать места для тренировок и обеспечить всю необходимую для зарубежных военных инфраструктуру. И прямо сказал: это станет большим вызовом для Латвии. По его словам, надо будет развивать базу в Адажи, где, кстати, в советское время была основная учебная площадка для войск Прибалтийского военного округа, а также полигон в Страутини — тут располагалась советская ракетная база. Министерство обороны хочет создать полигон около Даугавпилса. Министр надеется разместить солдат и офицеров батальона на базе Адажи и в Лиелварде, где находится бывший советский аэродром — тут располагался 899-й авиационный полк истребителей-бомбардировщиков.

Деньги большие, где их взять бедной стране, к тому же страдающей от ответного российского эмбарго? Раймонд Бергманис согласен: эти расходы окажут большое давление на бюджет. Выразил надежду: НАТО подбросит деньжат. Но как же поступить, чтобы и сэкономить, и в грязь перед НАТО лицом не ударить?

Видимо, в поисках решения министр и обратил внимание на бывший советский военный городок в Скрунде. Здесь стояли крупные РЛС, прикрывавшие Советский Союз от ракетно-ядерной атаки. В 1995 году самый мощный радар, правда, еще не достроенный, взорвали. Символично, что операцию осуществила американская подрывная фирма Controlled Demolation Incorporated. Событие превратили в шоу: взрыв произвели под музыку бывшего советского популярного композитора, латыша Зигмара Лиепиньша.

В соответствии с договором с Россией, работу двух еще действовавших РЛС полностью прекратили в 1998 году. Военные покинули городок. Он опустел. Фактически превратился в прибежище для бродяг. Брошенные многоэтажки, выбитые окна. Разворовано оборудование. Не раз тут случались пожары.

Местное самоуправление пыталось продать городок, но не удавалось, хотя покупатели, вроде бы, не отказывались. Сделки почему-то срывались. Цена за годы безуспешных аукционов упала с трех, без малого, миллионов долларов до… 12 тысяч евро — столько за городок заплатило в прошлом году местное самоуправление, пожелавшее устроить тут парк для туристов. Хотели водить экскурсии, демонстрировать разваленное «советское прошлое».

Между тем, даже после такого развала имущество осталось немалое: десять многоэтажек на территории в 45 гектаров, три трансформаторных подстанции, продовольственный магазин, клуб, спортзал, водонапорная башня, три складских здания, три административных здания, помещение для охраны, три здания казарм, две столовые, овощехранилище, бывшая станция космической связи, баня, больница, две котельные, автошкола, 32 отапливаемых гаража, мастерские автопарка, насосная станция, водоподготовительная станция, автозаправка, склад автотехнического инвентаря. Вот на все это брошенное имущество и положил глаз министр обороны Латвии. И предложил краевой думе передать его государству, чтобы устроить тут полигон НАТО. И, видимо, казармы.

Трудно сказать, самому ли министру пришла в голову счастливая идея или ему подсказали «старшие братья» из НАТО, но думается, не случайно так и не удалось купить бывший советский военный городок бизнесменам с российскими корнями, а вот самоуправлению удалось за бесценок. Возможно, такой план зрел давно, только руки не доходили.

Краевая дума должна принять решение, согласиться ли с министром обороны, однако, скорее всего, судьба бывшего советского военного городка определена. Он станет базой НАТО. Исполнительный директор Скрундской краевой думы Гунтис Путниньш уже сообщил, что самоуправление готово с ним расстаться.

Редакция Newsinfo