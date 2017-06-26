Как украинцы строили Канаду...в концлагерях

Первый Гулаг для украинцев был устроен не в Советском Союзе и даже не в Российской империи. После вступления Великобритании в Первую мировую войну (4 августа 1914 года), правительство Канады издало приказ, который предусматривал регистрацию, а в о многих случаях интернирование иностранцев, как "враждебных граждан". В результате правительственного указа многие украинские канадцы оказались в категории "враждебных граждан". В течение последующих шести лет против них были направлены различные репрессивные меры. Это было связано их австро-венгерским гражданством и происхождением из австрийский провинций Галиции и Буковины.

Большинство из 171000 украинцев, проживавших в Канаде в 1914 году, работали в лесной и горнодобывающей промышленности, в строительстве, и на различных заводах в Онтарио, Квебеке, Альберте. Согласно положениям военного War Measures Act (1914 г.) они были интернированы. Точно по тому же закону в 1941 году были интернированы канадские японцы. Одни были заключены в концлагеря, остальные должны были регулярно отмечаться перед местными полицейскими властями или Северо-Западной конной полицией, а в случае нарушения тоже заключались.

И если Большинство военнопленных немецкой национальности и немецкоговорящего австрийцев были отделены от других интернированных и помещены в "первоклассные" категории, т.е. относительно более удобной лагеря, то украинцы были направлены в глубину Канады, в такие места, как Спирит Лайк, Квебек; Касттл Маунтин, Альберта и Оттер-Крик, Британская Колумбия. Там они были обязаны не только работать в лагерях для интернированных, но и на строительстве дорог, расчистке земли, лесосек, а также строительстве железной дороги в Спирит Лайк.

Поскольку потребность в солдатах за рубежом привела к нехватке работников в Канаде, многие из этих украинских интернированных использовалась в частных фирмах за символическую оплату, вместо того, чтобы платить зарплату как свободным гражданам. Поскольку их отправляли в разные места, были разрушены многие украинские семьи, не говоря уже о жестокой эксплуатации их труда.

Заключенные были лишены доступа к газетам, их переписка подвергалась цензуре, а они сами жестокому обращению со стороны охранников. Вот что писал генерал Оттер: «различные жалобы со стороны заключенных жестокое поведение охранников я боюсь, имеет основания, и этот факт не может не вызывать сожаления, и я с сожалением должен сказать, такое отнюдь не редкость на других станциях». долгие годы заключения оставили свой след и в состоянии здоровья интернированных украинцев. Оттер признал, что "безумие отнюдь не редкостью среди заключенных".

Кроме того, у них были конфискованы собственность и деньги. Некоторые из этих конфискованных денег были украдены. В начале 1915 Генерал Оттер писал о том, что "... возникли трудности в учете полученных денежных средств, ". В своем окончательном докладе он отметил, что: украинцы, как и многие из ли интернированных жителей Канады, обладали недвижимостью, ценными бумагами и т.д. Такие были переданы " Custodian of Enemy Alien Properties " для будущего решения правительства. Эти деньги ни оставшимся в живых, ни их наследникам, не компенсированы до сих пор.Украинцы Канады судятся о реституциях и моральных компенсациях за интернирование и лишения собственности с канадским правительством вот уже более полстолетия.

Под названием "австрийцы" проходили украинцы. С 2002 г. запущен Project Roll Call, который должен способствовать поискам сведений про интернированных, поскольку еще перед Второй мировой войной эти списки были уничтожены, а также с 2004-го года рассматриваются законопроекты о реституциях и моральных и иных компенсациях за интернирование во время 1-й мировой войны.

Редакция Newsinfo